Top 5 de carreras universitarias que no debes estudiar en 2026, según la IA

Miles de jóvenes recién graduados enfrentan decisiones cruciales al elegir una carrera universitaria. Para 2026, la preocupación por asegurar empleabilidad y adaptabilidad frente a los rápidos cambios del mercado laboral y los avances tecnológicos es más intensa que nunca.

En ese contexto, la inteligencia artificial (IA) se consolida como una herramienta para el análisis de tendencias del mercado profesional. Las Herramientas de IA resaltan que la automatización, la digitalización y el cambio en modelos productivos transforman profundamente las opciones de estudio pertinentes para el futuro.

Ante el crecimiento de la competencia y la incertidumbre económica, surge el cuestionamiento sobre qué carreras ofrecen verdaderas oportunidades y cuáles podrían quedar relegadas.

Por qué las carreras de humanidades pierden terreno en 2026, según la IA

Los títulos en humanidades integran la lista de carreras con menor proyección laboral. La demanda en áreas como literatura, filosofía e historia experimenta un declive por el aumento de herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar textos y generar contenidos con alta rapidez y eficiencia.

Las oportunidades profesionales en investigación, traducción y docencia se ven restringidas, acentuando la competencia por pocas vacantes y bajos presupuestos.

Al inclinarse por las humanidades, los egresados enfrentan la preferencia de mercados y empresas por habilidades técnicas y de análisis de datos. Los informes tecnológicos subrayan que esas disciplinas acceden a sectores más pequeños y especializados, lo que exige formación complementaria o reconversión constante.

Qué problemas tienen los grados en comunicación tradicional

Los programas en comunicación social y periodismo registran una disminución de oportunidades laborales ante la digitalización de los medios y el aumento de la automatización en la redacción y gestión de contenidos.

Plataformas digitales y algoritmos generan información de manera masiva, desplazando la producción convencional y afectando la estabilidad de empleos en prensa, radio y televisión.

Quienes se desempeñan en comunicación observan que el número de profesionales supera las plazas disponibles en empresas mediáticas. El futuro para los egresados de comunicación y periodismo exige una reconversión hacia competencias tecnológicas, manejo de datos y versatilidad en la producción de nuevos formatos digitales.

Las tareas rutinarias en comunicación resultan muy vulnerables a la automatización, lo que obliga a priorizar conocimientos en tecnología y herramientas digitales.

Cuáles desafíos tiene la formación tradicional en administración de empresas

Las carreras de administración y gestión empresarial, consideradas clásicas, presentan menor proyección ante el avance de la automatización de procesos, gestión digital y soluciones de inteligencia de negocios.

Empresas de distintos sectores incorporan cada vez más sistemas tecnológicos para agilizar tareas administrativas y contables, restando peso a los perfiles vinculados únicamente a la gestión clásica.

Modelos empresariales actuales priorizan especialistas en análisis predictivo, tecnología y automatización. Quienes solo cuentan con formación administrativa básica ven reducidas las oportunidades de inserción, mientras que las funciones operativas y de supervisión pierden vigencia en el contexto de digitalización global.

Por qué el derecho es una carrera amenazada por la automatización

La profesión de abogado atraviesa una transformación marcada por el crecimiento de plataformas y servicios automatizados, conocidos como legaltech.

Herramientas basadas en inteligencia artificial progresan en la redacción de contratos, análisis de jurisprudencia y resolución automatizada de consultas legales, disminuyendo la demanda de abogados recién egresados, especialmente en tareas de baja especialización.

La proyección para el derecho indica que los servicios generales, asesorías y litigios de bajo perfil experimentan una reducción, en contraste con los nichos más especializados y tecnológicos.

Cuál es la probabilidad de supervivencia del turismo y la hotelería

Los estudios en turismo y hotelería figuran entre las carreras más afectadas por la automatización de procesos y la digitalización de servicios. El desarrollo y adopción de plataformas de reservas en línea, guías turísticas virtuales y aplicaciones de autogestión ha impactado negativamente la oferta de puestos tradicionales en el sector.

Las posiciones administrativas y operativas se reducen, mientras las empresas turísticas priorizan perfiles híbridos que dominen idiomas y herramientas tecnológicas.

La inteligencia artificial destaca que las mejores oportunidades se orientan hacia la digitalización, la generación de experiencias personalizadas y la promoción de servicios sustentables, desplazando los roles convencionales en agencias y hoteles.