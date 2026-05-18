¿Se retrasa GTA 6? Take-Two aclara la situación del esperado juego de Rockstar

El CEO de Take-Two dejó en claro que no hay cambios respecto al cronograma original. (@RockstarGames/X)

En medio de semanas marcadas por rumores y especulaciones sobre posibles retrasos, Take-Two Interactive ha despejado las dudas en torno al lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

La compañía confirmó de forma oficial que el esperado título de Rockstar Games mantiene su fecha prevista de estreno para el 19 de noviembre de 2026, descartando cualquier modificación en el calendario anunciado.

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Lanzamiento de GTA 6: fecha oficial y declaraciones de Take-Two

La inquietud de la comunidad por un posible retraso de GTA 6 quedó sin base tras las recientes declaraciones de Strauss Zelnick, CEO de Take-Two. En una entrevista reciente con David Senra, el directivo reiteró que el juego permanece agendado para el 19 de noviembre de 2026, reafirmando lo comunicado previamente por la desarrolladora.

A través de un comunicado publicado en su página oficial en 2025, Rockstar Games abordó directamente la expectativa generada por el juego. (Difusión)

Esta confirmación llega en un contexto donde la atención de los seguidores se mantiene centrada en anuncios sobre reservas, nuevos avances o el inicio de la campaña publicitaria.

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El directivo dejó en claro que no hay cambios respecto al cronograma original, lo que sugiere que los trabajos en el desarrollo del juego siguen su curso normal. De este modo, la empresa busca transmitir tranquilidad a quienes esperan novedades sobre uno de los lanzamientos más anticipados de la industria.

En síntesis, Grand Theft Auto VI conserva la fecha de lanzamiento anunciada y no ha sufrido retrasos hasta el momento, según lo señalado por la propia Take-Two.

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Strauss Zelnick es CEO de Take-Two. (YouTube David Senra)

Rockstar Games y los motivos detrás de la fecha de estreno

A través de un comunicado publicado en su página oficial en 2025, Rockstar Games abordó directamente la expectativa generada por el juego. La compañía explicó que Grand Theft Auto VI llegará el jueves 19 de noviembre de 2026, indicando que la decisión de tomar algunos meses adicionales responde a la necesidad de alcanzar el nivel de calidad que la comunidad espera y merece.

En el mensaje, Rockstar reconoció la larga espera que han atravesado los aficionados, pero subrayó que este periodo extra permitirá entregar un producto a la altura de las expectativas.

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Además, agradecieron la paciencia y el apoyo de los seguidores, anticipando que el universo de GTA 6 contará con el vasto estado de Leonida y el regreso a una Vice City renovada.

En 2025, la compañía explicó que Grand Theft Auto VI llegará el jueves 19 de noviembre de 2026. (Rockstar Games)

La aclaración sobre la fecha de lanzamiento responde tanto a la presión por parte de la comunidad como a la importancia de mantener la transparencia respecto al proceso de desarrollo.

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Expectativa y próximos pasos para Grand Theft Auto VI

El interés por GTA 6 no ha disminuido con el tiempo, sino que se incrementa semana tras semana. Los seguidores están atentos a cualquier novedad, ya sea información sobre la apertura de reservas, la publicación de nuevos tráilers o detalles sobre la campaña de marketing que la empresa pueda lanzar en los próximos meses.

La actividad alrededor de Grand Theft Auto VI parece estar entrando en una etapa decisiva, con la maquinaria promocional de Take-Two y Rockstar preparándose para intensificar su presencia en el mercado.

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Se espera que la inminente reunión financiera de la compañía aporte más pistas sobre la estrategia de lanzamiento y los pasos que seguirán en la recta final hacia la salida del juego.

La actividad alrededor de Grand Theft Auto VI parece estar entrando en una etapa decisiva. (Rockstar Games)

Qué hace a Grand Theft Auto V un éxito

Grand Theft Auto V es un videojuego de acción y aventura ambientado en un extenso mundo abierto que retrata la ciudad ficticia de Los Santos, inspirada en Los Ángeles. La historia sigue a tres protagonistas: Michael, un ex ladrón de bancos bajo protección de testigos; Franklin, un joven que intenta abrirse camino en el crimen organizado; y Trevor, un personaje impredecible y violento.

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Las circunstancias personales y la presión de deudas y autoridades corruptas los llevan a unir fuerzas para llevar a cabo distintos asaltos de alto riesgo, incluyendo bancos y joyerías.

Uno de los aspectos más innovadores del juego es su estructura narrativa, que permite al usuario alternar entre los tres personajes en cualquier momento, mostrando diferentes puntos de vista sobre la misma trama. Esta mecánica enriquece la historia y permite explorar diversas facetas de la sátira social que caracteriza a la franquicia.

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Además de la campaña principal, el título ofrece GTA Online, un entorno multijugador donde los jugadores pueden crear su propio personaje, adquirir propiedades, gestionar actividades delictivas y participar en misiones cooperativas o competitivas. Esta modalidad ha contribuido a consolidar a GTA V como uno de los mayores éxitos culturales y económicos de la industria del entretenimiento digital.