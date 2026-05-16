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Meta libera sus gafas inteligentes Ray-Ban Display y ahora son compatibles con apps de terceros

El nuevo kit de desarrollo permite adaptar apps móviles y web a estos dispositivos

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Las gafas Meta Ray-Ban Display estarán disponibles en Estados Unidos a finales de septiembre a un precio menor de 800 dólares. (Foto: Meta)
Meta abre las Ray-Ban Display a aplicaciones de terceros para ampliar su ecosistema. (Meta)

Meta anunció la compatibilidad de las gafas inteligentes Ray-Ban Display con aplicaciones desarrolladas por terceros, lo que marca un giro estratégico en la evolución de este dispositivo.

De acuerdo con lo informado por Meta, la apertura abarca tanto aplicaciones web como móviles. Los desarrolladores podrán adaptar apps ya existentes para Android o iOS y llevarlas directamente a las gafas, o bien crear nuevos servicios diseñados exclusivamente para este formato. Esta medida elimina los obstáculos técnicos que, hasta ahora, limitaban el ecosistema de las Ray-Ban Display a las funciones y aplicaciones nativas de la marca.

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Las Ray-Ban Display permitirán el uso de aplicaciones externas gracias a la apertura de su plataforma, lo que amplía significativamente las posibilidades de personalización y utilidad del dispositivo. Según Meta, los desarrolladores podrán trasladar sus apps móviles o diseñar nuevas experiencias específicas, mientras que los usuarios accederán a funciones antes reservadas a aplicaciones nativas.

Las Ray-Ban Display incorporan funciones como escritura con Neural Handwriting y grabación de pantalla. (Europa Press)
Las Ray-Ban Display incorporan funciones como escritura con Neural Handwriting y grabación de pantalla. (Europa Press)

Un kit de desarrollo para ampliar experiencias

El despliegue de esta funcionalidad se apoya en el Wearables Device Access Toolkit, el kit de desarrollo nativo para Android e iOS presentado por Meta. Gracias a este recurso, los desarrolladores pueden extender funcionalidades móviles a la pantalla de las gafas sin procesos complejos. Para aplicaciones web, la compañía señala que se emplean tecnologías estándar como HTML, JavaScript y CSS.

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Según detallaron desde la empresa, el acceso a la pantalla de las Ray-Ban Display permitirá que aplicaciones externas muestren resultados deportivos, datos en tiempo real, contenidos multimedia o información superpuesta sobre el entorno visual del usuario. Entre las primeras propuestas destacan también utilidades para navegación, mensajería y consulta rápida de información.

Evolución de las gafas inteligentes: nuevas funciones y mejoras

El anuncio de la apertura coincide con la revisión del primer semestre de vida comercial de las Ray-Ban Display. En este periodo, Meta ha desplegado cuatro grandes actualizaciones de software, entre las que se incluyen nuevos widgets de acceso rápido, integración con Spotify, soporte para Instagram Reels y utilidades como el tiempo, recordatorios y calendario. Según la compañía, estas mejoras responden al objetivo de convertir las gafas en una herramienta de consulta ágil y contextual.

La empresa de Mark Zuckerberg busca competir con otros fabricantes de gafas inteligentes abriendo su plataforma a desarrolladores. (Reuters)
La empresa de Mark Zuckerberg busca competir con otros fabricantes de gafas inteligentes abriendo su plataforma a desarrolladores. (Reuters)

Entre las novedades destaca la disponibilidad general de Neural Handwriting, una función basada en la pulsera Neural Band que permite introducir texto en plataformas como Instagram, WhatsApp y Messenger, así como en las apps de mensajería nativas de Android e iOS. Esta tecnología busca que la interacción con las Ray-Ban Display resulte natural y autónoma, sin depender del teléfono para responder mensajes o realizar acciones básicas.

Además, Meta confirmó la llegada de Display Recording, que combina la interfaz de la lente, la imagen captada por las gafas y el audio en un único vídeo. Esta función facilita compartir experiencias y contenidos desde el propio dispositivo, una característica que venían reclamando los usuarios y que ahora se encuentra disponible.

Navegación mejorada y subtítulos en llamadas

Otra de las utilidades integradas con las últimas actualizaciones es la navegación a pie, que ya cubre todo el territorio de Estados Unidos y se extiende a grandes ciudades internacionales como Londres, París o Roma. También se incorporan subtítulos en directo para llamadas y mensajes de voz en WhatsApp, Messenger e Instagram Direct.

La expansión internacional de las Ray-Ban Display de Meta enfrenta desafíos regulatorios en la Unión Europea. (Reuters)
La expansión internacional de las Ray-Ban Display de Meta enfrenta desafíos regulatorios en la Unión Europea. (Reuters)

La compañía insiste en que la propuesta de las Ray-Ban Display no busca reemplazar al teléfono, sino complementar su uso. Según señaló Meta, “la pantalla desplazada y de consulta rápida ayuda a mantener el equilibrio entre conectividad y atención al entorno”. Además, la experiencia diaria ha confirmado que las respuestas visuales de Meta AI impulsan una mayor interacción, y que el control mediante la Neural Band simplifica el acceso a las funciones principales.

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