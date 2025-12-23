Tecno

Las 20 carreras universitarias mejor pagadas de tecnología en 2025

Especialidades como inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad e ingeniería en robótica figuran entre las carreras universitarias con mayor remuneración

Guardar
Las carreras tecnológicas dominan los
Las carreras tecnológicas dominan los mejores salarios de 2025, con inteligencia artificial y ciberseguridad a la cabeza — (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la transformación digital y la automatización en el mercado laboral ha elevado el valor de los perfiles tecnológicos. Según un ranking publicado en la biblioteca académica Scrib, las profesiones vinculadas a la tecnología y la ingeniería dominan el listado de las carreras universitarias con mejores salarios en 2025.

La demanda de expertos en áreas especializadas y la escasez de talento cualificado han impulsado una competencia global que se refleja en incrementos salariales sostenidos.

Por qué las carreras tecnológicas lideran los salarios

Las ramas tecnológicas superan a muchas disciplinas tradicionales por la capacidad de escalar soluciones y generar valor directo para empresas y consumidores.

Ingeniería en software, machine learning
Ingeniería en software, machine learning y biotecnología, entre las profesiones mejor pagadas del futuro laboral - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley de oferta y demanda de talento explica el fenómeno: cuando una industria crece de forma acelerada, como ocurre con la inteligencia artificial o la ciberseguridad, las compañías compiten por atraer y retener profesionales, elevando los paquetes salariales. La dificultad de acceso y el alto nivel de especialización también son factores determinantes en la brecha salarial.

Profesiones que requieren años de formación y una inversión considerable en educación, como la neurocirugía o la ingeniería aeroespacial, presentan barreras de entrada que pocos logran superar, lo que incrementa la compensación económica. Además, el nivel de responsabilidad y la gestión de recursos críticos o decisiones de impacto global son compensados con salarios superiores.

Ranking de las 20 carreras mejor pagadas en 2025

El listado elaborado por Allocca Troconis y divulgado por Scrib ordena las carreras universitarias según la media salarial anual estimada en dólares estadounidenses:

  1. Medicina (especialidades como cirugía o neurocirugía): $230,000 USD
  2. Ingeniería petrolera: $137,000-$156,000 USD
  3. Inteligencia artificial y machine learning: $80,000-$150,000 USD
  4. Ciencia de datos: $75,000-$150,000 USD
  5. Ciberseguridad: $90,000-$140,000 USD
  6. Ingeniería de software: $75,000-$140,000 USD
  7. Ingeniería química: $110,000 USD
  8. Odontología (ortodoncia e implantología): $70,000-$208,000 USD
  9. Ingeniería en robótica y automatización: $80,000-$130,000 USD
  10. Finanzas (banca de inversión o finanzas corporativas): $85,000-$133,000 USD
  11. Economía: $68,000-$133,000 USD
  12. Ingeniería eléctrica/electrónica: $68,438 USD
  13. Farmacología: $136,000 USD
  14. Biotecnología: $60,000-$150,000 USD
  15. Ingeniería industrial: $64,381-$129,000 USD
  16. Derecho (especialidades corporativas o internacional): $75,000 USD (con picos que pueden superar los $200,000 USD en firmas globales)
  17. Arquitectura naval e ingeniería marina: $128,000 USD
  18. Ingeniería ambiental y energías renovables: $70,000-$120,000 USD
  19. Matemáticas aplicadas: $130,000 USD
  20. Gerencia de proyectos (certificación PMP): $95,000 USD
El ranking 2025: inteligencia artificial,
El ranking 2025: inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia de datos impulsan los mayores sueldos universitarios — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los valores salariales son una aproximación generada por el autor del ranking, Felix Rafael Allocca Troconis.

Factores que explican los altos salarios

Hay varios elementos que justifican los ingresos elevados en carreras tecnológicas. Por un lado, la escalabilidad: el desarrollo de un solo producto digital puede impactar a millones de usuarios, lo que multiplica el valor generado por cada profesional.

La demanda de expertos en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad ha crecido exponencialmente, mientras la oferta de profesionales cualificados no logra cubrir las vacantes disponibles.

Este desajuste explica la tendencia alcista en los salarios. La misma lógica se observa en la ingeniería de software, impulsada por la creación de aplicaciones, servicios en la nube y tecnologías emergentes como el blockchain.

El auge de la inteligencia
El auge de la inteligencia artificial y la ciberseguridad dispara la demanda de perfiles tecnológicos con sueldos récord — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para acceder a ciertas profesiones, bien sea por la duración de los estudios, el costo de la formación o los requisitos técnicos, restringe la cantidad de graduados y potencia la exclusividad de estos perfiles. Carreras como la ingeniería en robótica y automatización, la farmacología y la biotecnología exigen conocimientos avanzados y experiencia en investigación, lo que se refleja en el rango salarial.

Las perspectivas para los próximos años apuntan a un sostenido crecimiento en la demanda de profesionales tecnológicos. El impacto de la digitalización, la automatización industrial y la transición energética seguirá generando oportunidades laborales con remuneraciones competitivas.

Las universidades y centros de formación ajustan sus programas para responder a las nuevas necesidades del mercado, con énfasis en la adquisición de habilidades analíticas, dominio de lenguajes de programación y comprensión de procesos complejos.

La lista de carreras mejor pagadas en 2025 refleja la transformación estructural que vive el mundo laboral, donde la tecnología se convierte en el motor de desarrollo y en el principal generador de oportunidades económicas para los próximos años.

Temas Relacionados

Carreras universitariasCarreras mejores pagadasCarreras tecnología2025IACiencia de datosCiberseguridadLo último en tecnologíaTecnología-Noticias

Últimas Noticias

No te dejes engañar: ahora puedes usar Gemini para detectar si un video fue realizado con IA

La nueva herramienta de Google utiliza marcas de agua digitales invisibles, a través del sistema SynthID, para identificar videos creados con IA

No te dejes engañar: ahora

El iPhone 18 Pro no tendría la Isla Dinámica: nueva filtración revela cómo sería su nueva pantalla

El rediseño frontal del próximo iPhone permitiría una pantalla más limpia, con solo un pequeño orificio para la cámara frontal ubicado en una esquina

El iPhone 18 Pro no

Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su poderosa filosofía sobre los negocios: “La vida es demasiado corta para andar con gente sin recursos”

El empresario estadounidense aconseja elegir bien el entorno personal y profesional en diversos momentos de la vida

Jeff Bezos, fundador de Amazon,

Steam regala cuatro juegos para disfrutar en Navidad: cómo canjearlos

Una vez los usuarios reclamen el juego podrán tenerlo en su cuenta para siempre

Steam regala cuatro juegos para

Reviven los personajes favoritos de Disney con chips de Nvidia, ahora verás robots en los parques

Jensen Huang señaló que la colaboración entre las empresas permite que Herbie de Los 4 Fantásticos y Olaf de Frozen cobren vida como robots en los parques temáticos, gracias al uso de IA, robótica y procesadores gráficos

Reviven los personajes favoritos de
DEPORTES
Las vacaciones de los jugadores

Las vacaciones de los jugadores de Boca Juniors: de la figura que viajó a Finlandia al particular desayuno flotante

Furor en EEUU por “Lady Shaq”, la sensación del básquet que anotó 148 puntos en los últimos 4 partidos

Los 50 equipos más valiosos del planeta: los únicos cuatro clubes de fútbol y las dos escuderías en el listado

Jugaron a más de 1400 kilómetros de su estadio, sólo viajó un fanático a acompañarlos y tuvieron un emotivo gesto

El motivo por el que Boca Juniors desistió de la contratación de Miguel Borja

TELESHOW
Laura Esquivel habló del duro

Laura Esquivel habló del duro diagnóstico que recibió cuando se quedó sin voz: “¿Qué hice mal?"

La escapada romántica de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich entre rumores de reconciliación: “El silencio habla”

Las exclusivas compras de Zaira Nara en Punta del Este: objetos de decoración y accesorios para su nueva casa

El crudo testimonio de Angie Balbiani sobre el empresario acusado de abuso de menores: “Mi hijo iba a su casa”

El viaje soñado de María Becerra y J Rei por el cielo mágico de Finlandia: “Qué afortunados somos”

INFOBAE AMÉRICA

¿Un novio que en realidad

¿Un novio que en realidad es una Inteligencia Artificial? La novela que ya pensó eso (y más)

Los legisladores de EEUU instaron al Pentágono a añadir a DeepSeek y Xiaomi a la lista de empresas que ayudan al ejército chino

La paradoja china: robots de última generación en una economía que se desmorona

El bestseller David Walliams expulsado de HarperCollins tras una serie de denuncias por “comportamiento inapropiado”

Edmand Lara arremete contra Rodrigo Paz: dice que “no vale ni un peso” e insulta a sus ministros