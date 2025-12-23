Las 20 carreras universitarias mejor pagadas de tecnología en 2025

Las carreras tecnológicas dominan los mejores salarios de 2025, con inteligencia artificial y ciberseguridad a la cabeza — (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la transformación digital y la automatización en el mercado laboral ha elevado el valor de los perfiles tecnológicos. Según un ranking publicado en la biblioteca académica Scrib, las profesiones vinculadas a la tecnología y la ingeniería dominan el listado de las carreras universitarias con mejores salarios en 2025.

La demanda de expertos en áreas especializadas y la escasez de talento cualificado han impulsado una competencia global que se refleja en incrementos salariales sostenidos.

Por qué las carreras tecnológicas lideran los salarios

Las ramas tecnológicas superan a muchas disciplinas tradicionales por la capacidad de escalar soluciones y generar valor directo para empresas y consumidores.

La ley de oferta y demanda de talento explica el fenómeno: cuando una industria crece de forma acelerada, como ocurre con la inteligencia artificial o la ciberseguridad, las compañías compiten por atraer y retener profesionales, elevando los paquetes salariales. La dificultad de acceso y el alto nivel de especialización también son factores determinantes en la brecha salarial.

Profesiones que requieren años de formación y una inversión considerable en educación, como la neurocirugía o la ingeniería aeroespacial, presentan barreras de entrada que pocos logran superar, lo que incrementa la compensación económica. Además, el nivel de responsabilidad y la gestión de recursos críticos o decisiones de impacto global son compensados con salarios superiores.

Ranking de las 20 carreras mejor pagadas en 2025

El listado elaborado por Allocca Troconis y divulgado por Scrib ordena las carreras universitarias según la media salarial anual estimada en dólares estadounidenses:

Medicina (especialidades como cirugía o neurocirugía): $230,000 USD Ingeniería petrolera: $137,000-$156,000 USD Inteligencia artificial y machine learning: $80,000-$150,000 USD Ciencia de datos: $75,000-$150,000 USD Ciberseguridad: $90,000-$140,000 USD Ingeniería de software: $75,000-$140,000 USD Ingeniería química: $110,000 USD Odontología (ortodoncia e implantología): $70,000-$208,000 USD Ingeniería en robótica y automatización: $80,000-$130,000 USD Finanzas (banca de inversión o finanzas corporativas): $85,000-$133,000 USD Economía: $68,000-$133,000 USD Ingeniería eléctrica/electrónica: $68,438 USD Farmacología: $136,000 USD Biotecnología: $60,000-$150,000 USD Ingeniería industrial: $64,381-$129,000 USD Derecho (especialidades corporativas o internacional): $75,000 USD (con picos que pueden superar los $200,000 USD en firmas globales) Arquitectura naval e ingeniería marina: $128,000 USD Ingeniería ambiental y energías renovables: $70,000-$120,000 USD Matemáticas aplicadas: $130,000 USD Gerencia de proyectos (certificación PMP): $95,000 USD

Los valores salariales son una aproximación generada por el autor del ranking, Felix Rafael Allocca Troconis.

Factores que explican los altos salarios

Hay varios elementos que justifican los ingresos elevados en carreras tecnológicas. Por un lado, la escalabilidad: el desarrollo de un solo producto digital puede impactar a millones de usuarios, lo que multiplica el valor generado por cada profesional.

La demanda de expertos en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad ha crecido exponencialmente, mientras la oferta de profesionales cualificados no logra cubrir las vacantes disponibles.

Este desajuste explica la tendencia alcista en los salarios. La misma lógica se observa en la ingeniería de software, impulsada por la creación de aplicaciones, servicios en la nube y tecnologías emergentes como el blockchain.

La dificultad para acceder a ciertas profesiones, bien sea por la duración de los estudios, el costo de la formación o los requisitos técnicos, restringe la cantidad de graduados y potencia la exclusividad de estos perfiles. Carreras como la ingeniería en robótica y automatización, la farmacología y la biotecnología exigen conocimientos avanzados y experiencia en investigación, lo que se refleja en el rango salarial.

Las perspectivas para los próximos años apuntan a un sostenido crecimiento en la demanda de profesionales tecnológicos. El impacto de la digitalización, la automatización industrial y la transición energética seguirá generando oportunidades laborales con remuneraciones competitivas.

Las universidades y centros de formación ajustan sus programas para responder a las nuevas necesidades del mercado, con énfasis en la adquisición de habilidades analíticas, dominio de lenguajes de programación y comprensión de procesos complejos.

La lista de carreras mejor pagadas en 2025 refleja la transformación estructural que vive el mundo laboral, donde la tecnología se convierte en el motor de desarrollo y en el principal generador de oportunidades económicas para los próximos años.