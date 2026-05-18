El día en que un captcha puso a prueba la humanidad de Mark Zuckerberg

Durante una charla que abarcó temas desde el metaverso hasta la vida familiar, Lex Fridman sorprendió a Zuckerberg. (Composición Infobae: AP Foto/Nick Wass / Google)

En 2022, Mark Zuckerberg protagonizó un curioso momento durante una entrevista con el podcaster Lex Fridman, cuando se le pidió que resolviera un captcha para demostrar que era humano y no un robot.

Esta escena se convirtió en un episodio viral, ya que el propio CEO de Meta ha sido objeto de bromas y especulaciones por su aparente falta de expresividad y su estilo comunicativo particular.

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Mark Zuckerberg y la prueba captcha en entrevista

Durante una charla extensa que abarcó temas desde el metaverso hasta la vida familiar, Lex Fridman sorprendió a Zuckerberg al plantearle una prueba inusual. Le entregó una hoja de papel y, en tono humorístico, le pidió que identificara los semáforos, simulando los típicos captchas que se encuentran en internet.

En 2022, Mark Zuckerberg protagonizó un curioso momento durante una entrevista. REUTERS/Carlos Barria

El objetivo era comprobar, de manera divertida, que Zuckerberg no era un robot, jugando con los rumores que circulaban alrededor del 2022 en redes sociales sobre su comportamiento.

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El CEO de Meta respondió al reto con buen humor, mostrando una sonrisa amplia y completando correctamente la tarea. El entrevistador, satisfecho con la reacción, bromeó diciendo que la actuación había sido “muy impresionante” y declaró que Zuckerberg había “pasado la prueba”.

Es menester señalar que este fragmento de la entrevista se difundió rápidamente, alimentando el debate digital sobre la personalidad del empresario.

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Un captcha es una prueba de seguridad diseñada para distinguir entre humanos y programas automatizados (bots). (Imagen ilustrativa Infobae)

El episodio captó la atención porque, en diversas ocasiones, Zuckerberg ha sido apodado “Zuckerborg”, una mezcla entre su apellido y la palabra “cyborg”. Esta referencia responde a la percepción de que su comunicación resulta mecánica o poco natural, reforzando la narrativa de que actúa como una máquina más que como una persona.

El origen de los captchas y su función en internet

La prueba que enfrentó Zuckerberg se inspira en una tecnología creada en el año 2000 por investigadores de la Universidad Carnegie Mellon. El término CAPTCHA proviene del inglés “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”, que significa “Prueba de Turing Pública Completamente Automatizada para distinguir a las Computadoras de los Humanos”.

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Estas pruebas, presentes en la mayoría de los sitios web de comercio electrónico y en formularios digitales, derivan del concepto original de la prueba de Turing. Alan Turing, pionero de la informática, ideó este método para diferenciar entre la inteligencia humana y la artificial, planteando desafíos que las computadoras no pudieran superar fácilmente.

La prueba que enfrentó Zuckerberg se inspira en una tecnología creada en el año 2000 por investigadores de la Universidad Carnegie Mellon. REUTERS/Mike Blake

El uso actual de los captchas consiste en mostrar imágenes o acertijos que solo las personas pueden resolver con facilidad, como identificar objetos específicos en fotografías.

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Aunque muchos usuarios consideran estos desafíos molestos, cumplen una función de seguridad esencial al impedir el acceso automatizado por parte de bots y programas maliciosos.

Las teorías sobre la personalidad de Mark Zuckerberg

La imagen pública de Mark Zuckerberg ha sido objeto de interpretaciones diversas a lo largo de los años. Buena parte de la cultura digital ha generado memes y teorías que lo describen como un individuo poco expresivo, alimentando la idea de que podría comportarse como un robot.

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Ahora bien, frases como “Zuckerborg” reflejan el impacto de su estilo comunicativo en la percepción colectiva.

La imagen pública de Mark Zuckerberg ha sido objeto de interpretaciones diversas a lo largo de los años. Bloomberg

Durante la entrevista, el propio Zuckerberg pareció tomarse con ligereza estas bromas. Al aceptar la prueba y mostrar una actitud relajada, contribuyó a desmontar, al menos por un momento, el mito que lo rodea.

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Sin embargo, la escena también enfatizó cómo la cultura de internet puede influir en la forma en que se observa y analiza a figuras públicas, especialmente aquellas vinculadas al mundo tecnológico.

Este episodio se suma a una larga lista de momentos en los que los líderes de la industria digital son sometidos a escrutinio por su comportamiento. En el caso de Zuckerberg, su participación en el reto del captcha sirvió tanto para humanizarlo como para alimentar el debate sobre la relación entre tecnología y humanidad.

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