La cámara del iPhone sería totalmente personalizable en la próxima actualización de Apple

Con la llegada de iOS 27, la app de cámara dejaría atrás sus limitaciones históricas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La próxima actualización de Apple promete un cambio radical: la cámara del iPhone sería totalmente personalizable. Por primera vez, los usuarios podrán adaptar la interfaz y los controles a sus necesidades fotográficas y de video, alineando así el potencial del hardware con un software más flexible y potente.

Esto representa una transformación esperada por años, especialmente para quienes demandan un control profesional en sus dispositivos móviles.

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Personalización en la cámara del iPhone: qué cambiaría con iOS 27

Con la llegada de iOS 27, la app de cámara dejaría atrás sus limitaciones históricas y permitirá una configuración personalizada de los controles. Los denominados widgets podrán ordenarse libremente en la parte superior de la pantalla, facilitando el acceso directo a las funciones más utilizadas por cada usuario.

La cámara del iPhone sería totalmente personalizable. (Imagen ilustrativa)

Además, un cajón transparente emergente desde la parte inferior se organizará por categorías, desde donde será posible seleccionar qué opciones aparecen disponibles, incluyendo el flash, el control de exposición, el temporizador, la resolución, la profundidad de campo y estilos fotográficos.

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Cada modo, ya sea para tomar fotos o grabar videos, contará con su propio conjunto de widgets ajustables. Esto significa que la experiencia de uso se adaptará al contexto específico, ofreciendo herramientas distintas según el tipo de captura que se realice.

La personalización promete cubrir aspectos que antes requerían navegar por distintos menús en los ajustes del sistema, simplificando y agilizando el proceso creativo.

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Visual Intelligence pasaría a tener un papel central. (Imagen ilustrativa Infobae)

Integración de IA y nuevas funciones en la app de cámara

Uno de los avances más significativos sería la incorporación de un modo exclusivo para Siri en la aplicación de cámara. Este modo tendrá su propio espacio en el carrusel de opciones, junto a Foto, Video y Retrato.

Al activarlo, el botón de disparo se convertirá en el logo de Apple Intelligence, permitiendo acceder a capacidades de IA avanzadas. Visual Intelligence, la función que hasta ahora estaba oculta tras el control de cámara, pasará a tener un papel central, ofreciendo nuevas posibilidades para la captura y el análisis de imágenes.

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La aplicación Fotos también experimentará mejoras notables. Se prevé la llegada de herramientas de encuadre generativo, que permitirán recomponer una imagen después de haberla tomado, así como funciones para incrementar la resolución de fotografías ya existentes.

Estas adiciones buscan que la edición y mejora de imágenes puedan realizarse de manera intuitiva desde el propio dispositivo, sin depender de aplicaciones externas.

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Uno de los avances más significativos sería la incorporación de un modo exclusivo para Siri en la app de cámara. REUTERS/Dado Ruvic

El papel del hardware: iPhone 18 Pro y la apertura variable

La personalización del software llega en el contexto de una evolución significativa en el hardware del iPhone. El modelo 18 Pro, previsto para 2026, incorporaría apertura variable, una característica inédita en la gama.

Esta función permitirá controlar manualmente la profundidad de campo, equiparando la experiencia a la de una cámara dedicada, donde este ajuste se realiza mediante un dial físico. La nueva interfaz de iOS 27 será clave para que los usuarios puedan aprovechar este avance técnico de manera sencilla.

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Hasta ahora, funciones como la apertura variable habrían sido gestionadas automáticamente por el algoritmo, sin intervención directa del usuario. Con la actualización, se espera que estos controles pasen a ser parte de la configuración personalizable, permitiendo a los usuarios decidir cómo y cuándo emplear cada función según sus preferencias y necesidades creativas.

El modelo 18 Pro, previsto para 2026, incorporaría apertura variable, una característica inédita en la gama. REUTERS/Priyanshu Singh

Influencia de desarrolladores externos y reorganización interna en Apple

El desarrollo de estas mejoras en la cámara no ha sido casual. La incorporación de Sebastiaan de With, cofundador de Lux y responsable de la aplicación Halide, al equipo de diseño de interfaz humana de Apple, marca un punto de inflexión.

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Halide ha sido reconocida por ofrecer una experiencia avanzada y personalizable en la cámara del iPhone, algo que la aplicación nativa no había conseguido hasta ahora.

Este fichaje se produjo en un momento de cambios dentro del equipo de diseño de Apple, tras la salida de Alan Dye hacia Meta y la asunción de nuevas responsabilidades por parte de John Ternus como futuro CEO.

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Si los rumores se confirman durante la próxima WWDC, a celebrarse el 8 de junio, iOS 27 supondrá la alineación definitiva entre hardware y software en el iPhone. REUTERS/Abdul Saboor

La decisión de reclutar talento procedente de la comunidad de desarrolladores independientes indica una apertura de Apple hacia ideas y conceptos que han demostrado su eficacia fuera del ecosistema oficial.

La comunidad de usuarios y profesionales lleva tiempo reclamando una aplicación de cámara a la altura del hardware que Apple ofrece en sus dispositivos. Si los rumores se confirman durante la próxima WWDC, a celebrarse el 8 de junio, iOS 27 supondrá la alineación definitiva entre hardware y software en el iPhone.

La personalización total, la integración de inteligencia artificial y la llegada de nuevas capacidades técnicas prometen transformar la forma en que se utiliza la cámara en los dispositivos de la marca.