El último avance en biotecnología: el implante elástico en 3D que reduce la presión arterial

El implante CaroFlex fue desarrollado por ingenieros de la Universidad Estatal de Pensilvania. (Penn State)

Ingenieros de la Universidad Estatal de Pensilvania presentaron un implante elástico en 3D capaz de reducir la presión arterial mediante estimulación eléctrica suave y localizada.

Este desarrollo apunta a ofrecer alternativas menos invasivas y más eficaces para quienes sufren de hipertensión resistente a fármacos.

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El dispositivo, llamado CaroFlex, utiliza electrónica blanda impresa en 3D y un adhesivo hidrogel que permite fijarlo directamente sobre la arteria carótida sin necesidad de puntos de sutura.

Según el equipo de Penn State, el hidrogel conductor imita la elasticidad de los tejidos biológicos y supera los problemas de los implantes convencionales, fabricados con materiales rígidos que pueden lesionar el tejido y perder eficacia con el tiempo.

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Utiliza un adhesivo de hidrogel para fijarse a la arteria carótida, evitando el uso de suturas. (Penn State)

CaroFlex actúa sobre el barorreflejo, el mecanismo fisiológico encargado de regular la presión arterial a través de señales nerviosas. Al situarse cerca del seno carotídeo, el implante emite impulsos eléctricos de baja frecuencia que modulan la respuesta del organismo ante aumentos de presión arterial.

Cómo funciona el implante CaroFlex

El dispositivo se coloca sobre la arteria principal, donde detecta los cambios de presión y envía estímulos eléctricos suaves.

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La capa de hidrogel adhesivo garantiza un contacto estable y elimina la necesidad de intervenciones quirúrgicas invasivas.

Su función principal es disminuir la presión arterial mediante impulsos eléctricos suaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estos dispositivos normalmente se mantienen en su sitio con puntos de sutura, y esos puntos pueden dañar el tejido con el tiempo”, detalló Tao Zhou, profesor asistente de ciencias e ingeniería mecánica en Penn State.

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Antes de las pruebas en animales, los investigadores sometieron el implante a test de durabilidad y rendimiento eléctrico en laboratorio. El hidrogel soportó estiramientos superiores al doble de su tamaño original y el adhesivo mantuvo sus propiedades después de seis meses de almacenamiento.

Eficacia y ventajas frente a terapias convencionales

En ensayos con ratas, CaroFlex logró una reducción promedio de más del 15% en la presión arterial en cuatro de los cinco modos de estimulación evaluados.

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El dispositivo emplea materiales elásticos que se asemejan a los tejidos vivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos resultados superaron a los obtenidos con electrodos convencionales de platino, ya que el nuevo implante mantuvo un contacto más uniforme con el tejido y una estimulación más precisa.

Dos semanas después de la implantación, los análisis mostraron escasa inflamación y baja respuesta inmunológica, lo que indica una menor invasividad respecto a las alternativas actuales. Los hallazgos fueron publicados en la revista científica Device.

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Perspectivas y futuro del tratamiento personalizado

El equipo de Penn State prevé optimizar el diseño de CaroFlex antes de avanzar a pruebas en animales de mayor tamaño y ensayos clínicos en humanos.

En ensayos con ratas, CaroFlex logró reducir la presión arterial en más de un 15%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas afirman que la impresión 3D permitirá desarrollar implantes personalizados tanto para enfermedades cardiovasculares como para otras patologías crónicas.

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La hipertensión resistente afecta a millones de personas en todo el mundo, que dependen de múltiples medicamentos con eficacia limitada y posibles efectos adversos.

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Google presentó Fitbit Air, una pulsera inteligente sin pantalla pensada para el seguimiento constante de la salud y el descanso. (Google)

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