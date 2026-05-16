La computación cuántica da un paso histórico con la primera teletransportación en Internet de alta velocidad

Una ilustración hiperrealista muestra una red de Internet cuántico futurista con fotones viajando a través de cables de fibra óptica brillantes sobre una ciudad tecnológica nocturna, donde un laboratorio avanzado visualiza teletransportación cuántica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La computación cuántica alcanzó un nuevo hito tras la primera demostración exitosa de teletransportación cuántica en una red de Internet de alta velocidad utilizando infraestructura convencional de fibra óptica.

El avance, liderado por investigadores de la Universidad Northwestern y publicado en la revista Optica, mostró que es posible transmitir estados cuánticos junto con tráfico normal de Internet sin interferencias, un paso clave hacia el desarrollo del futuro Internet cuántico.

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La investigación logró enviar información cuántica a través de un cable de fibra óptica de 30,2 kilómetros mientras la misma red transportaba datos tradicionales de alta velocidad.

El experimento representa una de las pruebas más importantes hasta ahora sobre la viabilidad de integrar la comunicación cuántica con las redes de telecomunicaciones actuales, evitando así la necesidad de construir una infraestructura completamente nueva.

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Un equipo de científicos en un laboratorio de computación cuántica de ambiente futurista observa una transferencia de datos cuánticos en tiempo real, interactuando con pantallas holográficas que muestran qubits y entrelazamiento cuántico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la teletransportación cuántica

Aunque el término puede recordar a la ciencia ficción, la teletransportación cuántica no implica trasladar personas ni objetos físicos de un lugar a otro. En realidad, consiste en transferir estados cuánticos entre partículas mediante un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico.

En este proceso, dos partículas quedan vinculadas de tal forma que cualquier modificación en una afecta instantáneamente a la otra, incluso si están separadas por grandes distancias. En computación cuántica, este comportamiento se aplica a los qubits, la unidad básica de información cuántica.

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A diferencia de los bits tradicionales —que solo pueden representar un 0 o un 1— los qubits pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo, lo que permite realizar cálculos mucho más complejos y rápidos.

Esta ilustración digital de alta calidad muestra el concepto de Internet Cuántico, donde dos partículas de luz entrelazadas se comunican a través de kilómetros de fibra óptica, prometiendo una nueva era de conectividad segura y avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de combinar Internet clásico y comunicación cuántica

Uno de los principales obstáculos para desarrollar un Internet cuántico ha sido la fragilidad de las señales cuánticas. Estas pueden alterarse fácilmente por interferencias externas, especialmente por el intenso tráfico de luz presente en las redes tradicionales de fibra óptica.

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Para resolver ese problema, el equipo dirigido por el investigador Prem Kumar estudió detalladamente la dispersión de los fotones dentro de los cables de comunicación. La clave estuvo en colocar las partículas de luz en un punto específico del espectro para minimizar interferencias con el tráfico clásico de Internet.

“Estudiamos detenidamente cómo se dispersa la luz”, explicó Kumar sobre el experimento. Gracias a esa precisión, los científicos consiguieron mantener intacta la comunicación cuántica mientras coexistía con millones de partículas utilizadas para las comunicaciones tradicionales.

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Ilustración conceptual de la teletransportación cuántica entre dos fotones, mostrando la transferencia de información a través del entrelazamiento cuántico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los investigadores, esta fue la primera vez que se logró una teletransportación cuántica funcional en un escenario compartido con tráfico convencional de alta velocidad.

Las ventajas del futuro Internet cuántico

El desarrollo de redes cuánticas podría transformar áreas como la ciberseguridad, el almacenamiento de datos y la computación avanzada. Una de sus principales ventajas es la seguridad.

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Al utilizar fotones y principios cuánticos en lugar de códigos tradicionales, el Internet cuántico sería mucho más difícil de interceptar o hackear. Cualquier intento de espionaje alteraría automáticamente el estado de las partículas, revelando la intrusión.

Además, estas redes permitirían conectar computadoras cuánticas entre sí para aumentar su capacidad de procesamiento y resolver problemas imposibles para los sistemas actuales.

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Dos procesadores cuánticos se comunican a través de teletransportación cuántica, un hito crucial para el desarrollo de la computación avanzada y redes de información del futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas consideran que esta tecnología podría tener aplicaciones en sectores como finanzas, medicina, defensa, inteligencia artificial y simulaciones científicas complejas.

Los antecedentes de la teletransportación cuántica

El experimento de Northwestern se suma a otros avances recientes en el área. En 2022, investigadores de QuTech, en los Países Bajos, lograron teletransportar información cuántica entre nodos no vecinos mediante un tercer punto intermedio, un trabajo publicado en la revista Nature.

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Antes, en 2020, científicos vinculados a la NASA, Fermilab y la Universidad de Calgary consiguieron realizar una teletransportación cuántica de larga distancia, considerada entonces un récord para este tipo de comunicación.

Sin embargo, el nuevo experimento marca una diferencia importante: demuestra que las redes cuánticas pueden coexistir con la infraestructura actual de Internet.

Una imagen digital ilustra dos procesadores separados, uno con disipador de calor de cobre y otro de cristal azul, interconectados por brillantes partículas que simbolizan la teletransportación cuántica para una computación avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un avance aún experimental

Pese al entusiasmo generado, los expertos aclaran que el Internet cuántico masivo todavía está lejos de convertirse en una realidad cotidiana. La tecnología continúa enfrentando desafíos relacionados con estabilidad, costos y escalabilidad.

Aun así, el avance conseguido por la Universidad Northwestern representa una prueba concreta de que la integración entre redes tradicionales y comunicación cuántica es técnicamente posible.

Para muchos investigadores, este tipo de logros acerca cada vez más la posibilidad de construir una nueva generación de Internet más rápida, segura y capaz de soportar aplicaciones que hoy todavía parecen futuristas.