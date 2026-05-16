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Así funciona el nuevo asesor financiero de ChatGPT para controlar gastos y ahorro

Esta herramienta de IA ahora puede conectarse de forma segura cuentas bancarias y visualizar un panel de gastos

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El asesor financiero de ChatGPT te permite conectar y gestionar múltiples cuentas bancarias desde un solo lugar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El asesor financiero de ChatGPT te permite conectar y gestionar múltiples cuentas bancarias desde un solo lugar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Te imaginas poder consultar a ChatGPT sobre tus gastos, ahorros y movimientos bancarios desde un solo lugar? Desde hoy, los usuarios Pro en Estados Unidos pueden hacerlo gracias a la nueva experiencia de finanzas personales.

Esta función de IA ahora permite conectar de forma segura cuentas bancarias, visualizar un panel de gastos y recibir respuestas personalizadas sobre su situación financiera, todo manteniendo el control de sus datos.

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Eso sí, OpenAI señala: “ChatGPT puede ayudarte a mantenerte informado y a sentirte más seguro al administrar tus finanzas, pero no sustituye el asesoramiento financiero profesional”.

Hombre de mediana edad con camisa vaquera, concentrado, escribiendo en un cuaderno con lápiz. Recibos, calculadora y taza de café en mesa de madera.
Puedes visualizar un panel actualizado con tus gastos, ingresos, suscripciones y próximos pagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía agrega que “las conversaciones con cuentas financieras conectadas utilizan por defecto GPT-5.5 Thinking, modelo de razonamiento más reciente en ChatGPT”.

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Cómo activar el asesor financiero de ChatGPT

Para activar el asesor financiero de ChatGPT, necesitas una suscripción Pro y residir en Estados Unidos.

Una vez cumplidos estos requisitos, accede a la opción Finanzas desde la barra lateral de ChatGPT y selecciona ‘Empezar’, o inicia una conversación escribiendo ‘@Finanzas, conecta mis cuentas’.

Familia en mesa de madera revisando finanzas con calculadoras, papeles y frascos de 'GASTOS' y 'AHORRO'. Monedas apiladas y alcancía de cerdo.
La herramienta utiliza tus datos para responder preguntas personalizadas y ayudarte a tomar mejores decisiones financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ChatGPT te guiará para vincular tus cuentas bancarias de manera segura a través de Plaid; próximamente se sumará compatibilidad con Intuit. Tras autenticarte, la plataforma sincroniza y categoriza tus datos, proceso que puede demorar algunos minutos.

Cuando la sincronización finalice, tendrás acceso a un panel actualizado con el desempeño de tu portafolio, los gastos, las suscripciones activas, los próximos pagos y otros indicadores clave.

Además de conectar tus cuentas, puedes aportar información relevante sobre tu situación financiera, como una hipoteca, un objetivo de ahorro o una compra importante en planificación.

Un hombre en suéter de lana mira atento una laptop en un escritorio blanco, junto a una taza de café, cuaderno y calculadora, con una ventana de fondo.
Puedes compartir objetivos de ahorro, deudas o compras importantes, y ChatGPT los recordará para futuras consultas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, puedes decir: “Estoy ahorrando para comprar un coche a principios del año que viene” o “Todavía debo a mis padres [cantidad X] de un préstamo”. ChatGPT almacenará estos datos en tus recuerdos financieros para futuras consultas.

Este contexto adicional permite que ChatGPT no responda a cada pregunta de forma aislada, sino que conecte la información de tus cuentas, objetivos y antecedentes para ofrecerte una orientación más personalizada y completa.

Para qué sirve el nuevo asesor financiero de ChatGPT

El nuevo asesor financiero de ChatGPT está diseñado para ayudar a los usuarios a gestionar sus finanzas personales de manera sencilla y centralizada.

Una mujer sonriente con gafas apunta a una laptop abierta que muestra una conversación de ChatGPT sobre finanzas personales, mientras sostiene una taza de café.
Toda la información financiera se sincroniza de forma segura y puedes desconectar tus cuentas en cualquier momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al conectar de forma segura cuentas bancarias y financieras, permite visualizar en un solo panel el estado actual de gastos, ingresos, suscripciones y próximos pagos.

Además, facilita el seguimiento de objetivos de ahorro, planificación de compras importantes y organización de deudas.

La herramienta utiliza la información proporcionada y sincronizada por el usuario para responder preguntas personalizadas y brindar orientación adaptada a cada situación financiera.

De este modo, ChatGPT transforma datos dispersos en una visión integral, lo que permite tomar decisiones informadas, anticipar necesidades y mantener un mayor control sobre el bienestar económico.

Los recuerdos financieros pueden consultarse o eliminarse fácilmente desde la página de Finanzas. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo
Los recuerdos financieros pueden consultarse o eliminarse fácilmente desde la página de Finanzas. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Cómo desactivar el asesor financiero de ChatGPT

Si deseas desactivar el asesor financiero, puedes desconectar tus cuentas en Ajustes > Aplicaciones > Finanzas o directamente desde la página de Finanzas.

Al hacerlo, los datos sincronizados se eliminarán de los sistemas de OpenAI en un plazo máximo de 30 días. Esta acción no afecta la información financiera guardada en el historial de tus conversaciones, pero puedes eliminar cualquier conversación individual cuando lo desees.

ChatGPT puede guardar detalles importantes que compartas, como objetivos, deudas o información sobre tu situación económica, para personalizar futuras interacciones.

Mujer sonriente de pelo rizado y gafas escribe en un cuaderno junto a un portátil mostrando ChatGPT sobre finanzas, documentos financieros y una taza de café.
Si usas chats temporales, ChatGPT no accede a tus cuentas conectadas, garantizando mayor privacidad en esas conversaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos datos se almacenan como recuerdos financieros y puedes consultarlos o eliminarlos en cualquier momento desde la página de Finanzas.

Si utilizas chats temporales, ChatGPT no accederá a las cuentas financieras conectadas y esas conversaciones no quedarán registradas en tu historial.

Para reforzar la seguridad de tu cuenta, puedes habilitar la autenticación multifactor (MFA) y así añadir una capa extra de protección frente a accesos no autorizados.

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