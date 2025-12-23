Gafas inteligentes: cómo logran fusionar algoritmos de vanguardia y sensores para personalizar la experiencia visual diaria

La tecnología redefine la óptica: las gafas inteligentes incorporan funciones avanzadas que van más allá de la corrección visual (Freepik)

Ya no se trata únicamente de ver con nitidez. Una nueva generación de gafas inteligentes está cambiando la experiencia visual al incorporar tecnologías capaces de interpretar la mirada y ajustarse a los hábitos cotidianos.

Estos desarrollos, que hasta hace poco parecían ciencia ficción, surgen de la experimentación en laboratorios ópticos de vanguardia, según relevó Popular Science tras una visita a centros especializados cerca de París.

Envejecimiento visual y desafíos digitales

La presbicia afecta hoy a millones de personas y se manifiesta con mayor frecuencia a medida que aumenta la esperanza de vida.

Estudios citados por Popular Science y especialistas de EssilorLuxottica indican que cerca del 85% de quienes superan los 40 años presenta algún grado de presbicia, con aparición temprana en ciertos grupos urbanos y entre mujeres.

El envejecimiento ocular afecta a un sector creciente de la población, acelerado por el uso intensivo de dispositivos digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal factor es la rigidez progresiva del cristalino, mientras que el uso intensivo de pantallas —con un promedio global de 6 horas diarias, que puede llegar a 10 en oficinas— contribuye a agravar el problema.

Las consecuencias van más allá del malestar individual y la dificultad para leer con poca luz. Existen impactos económicos asociados al déficit visual no corregido.

La Organización Mundial de la Salud estima pérdidas de productividad cercanas a USD 411.000 millones anuales, frente a un costo de solución aproximado de USD 25.000 millones. El acceso limitado a opciones ópticas y el estigma social vinculado a la presbicia, especialmente en personas jóvenes, empeoran las cosas.

Innovación y personalización óptica

En la industria óptica, empresas como EssilorLuxottica integraron inteligencia artificial y sensores para analizar el comportamiento visual: distancia de lectura, movimientos de cabeza y ojos, reacciones ante la fatiga e iluminación.

Nuevos diseños permiten una visión más fluida, ajustándose de forma precisa a las necesidades de cada usuario en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Popular Science, estos datos alimentan modelos digitales, incluidos gemelos virtuales del sistema visual en colaboración con Dassault Systèmes, que permiten anticipar necesidades particulares.

Los lentes progresivos actuales calculan áreas de enfoque precisas y se adaptan tanto a la receta óptica como a los hábitos de cada persona, lo que favorece una adaptación más rápida y reduce distorsiones respecto a soluciones generalistas.

Gafas inteligentes: nuevas funciones y desafíos

El avance tecnológico llevó a que las gafas modernas actúen como plataformas multifunción. Modelos recientes, como Ray-Ban Meta, incorporan cámaras y asistentes de voz, con funciones que incluyen toma de fotografías, grabación de videos, traducción de idiomas y comandos sin depender del teléfono. Altavoces y micrófonos integrados posibilitan escuchar música y atender llamadas sin perder contacto con el entorno.

Trabajadores consultados por Popular Science en comercios como GrandOptical destacan el interés de adultos de mediana edad por este tipo de innovaciones. Las funciones pueden ampliarse con actualizaciones de software, lo que modifica la percepción tradicional de las gafas como accesorio estático.

Ray-Ban Meta explora la convergencia entre moda y tecnología con modelos que integran cámaras y asistentes de voz (REUTERS/Temilade Adelaja)

Por su parte, Nuance Audio, apunta a proporcionar soporte auditivo discreto mediante micrófonos direccionales y altavoces de oído abierto. A través de una aplicación móvil, el usuario ajusta la reducción de ruido y la dirección de captación.

El objetivo declarado es ofrecer ayuda sensorial sin que implique estigmatización ni sustituya a una prótesis auditiva convencional.

Perspectivas sociales y de integración

La incorporación de tecnología en las gafas transforma la experiencia visual y auditiva, así como la percepción social de quienes las utilizan.

Según Popular Science, la integración de funciones inteligentes y diseños discretos reduce el estigma asociado al uso de ayudas ópticas y auditivas, facilitando su adopción en la vida diaria y difuminando las fronteras entre tecnología, salud y estilo de vida.

El acceso a soluciones ópticas innovadoras contribuye a superar barreras y estigmas asociados a la pérdida de la visión (Freepik)

Producción y sostenibilidad

En el Laboratoire d’Excellence (LABEX), la fabricación de lentes incorpora robótica, inteligencia artificial y prácticas sostenibles.

Popular Science describe el uso de energía renovable, paneles solares y sistemas de reciclaje, junto a robots y vehículos autónomos que agilizan la producción de aproximadamente cuatro millones de lentes al año. Los controles automáticos buscan reducir errores y garantizar la calidad, mientras que la infraestructura aspira a convertirse en modelo para otras compañías del sector.

Las gafas inteligentes actuales integran tecnología avanzada y sistemas de personalización, aunque persisten desafíos vinculados al acceso, la privacidad y la aceptación social. El desarrollo de estos dispositivos plantea nuevos interrogantes sobre la relación entre tecnología y bienestar, un debate en marcha en la industria óptica europea.