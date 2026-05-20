Política

Sur Finanzas: citaron a declarar al tesorero de la Asociación de Tenis por su pasado en el club Banfield

Se trata de Ignacio Javier Uzquiza. Es en la causa en la que se investiga a la financiera vinculada a la AFA y a Claudio “Chiqui” Tapia por los presuntos delitos de defraudación, asociación ilícita y operaciones financieras con clubes de fútbol

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Ariel Vallejo, el financista amigo de Claudio Tapia, deberá declarar el 26 de mayo ante el juez Luis Armella
Ariel Vallejo, el financista amigo de Claudio Tapia, deberá declarar el 26 de mayo ante el juez Luis Armella

El tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Ignacio Javier Uzquiza, fue citado a prestar declaración indagatoria por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella en la causa que investiga al financista Maximiliano Ariel Vallejo y su holding Sur Finanzas por presunto lavado de dinero, defraudación y asociación ilícita vinculados al fútbol argentino.

La citación a Uzquiza fue dispuesta en una resolución del 4 de mayo de 2026, a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona y en el marco de una denuncia que originó la empresa Auriga League S.A. La imputación al tesorero de la AAT abarca dos figuras: asociación ilícita en calidad de miembro, en concurso real con defraudación por administración fraudulenta en calidad de coautor (artículos 45, 55, 173 inciso 7° y 210 primer párrafo del Código Penal). Su indagatoria quedó fijada para el 24 de junio de 2026 a las 10:00 horas, cuatro días antes de la asamblea en la que la AAT renovará sus autoridades.

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Según pudo reconstruir Infobae de fuentes judiciales, Uzquiza no es investigado por su accionar en la máxima organización del tenis del país, sino por su participación como tesorero del Club Banfield. De hecho, en el expediente no está mencionada la Asociación Argentina de Tenis.

La causa judicial ubica a Uzquiza como ex tesorero del Club Atlético Banfield durante la gestión presidida por Eduardo Juan Spinosa, y señala que ese rol fue simultáneo al de autoridad y accionista de Banfileños S.A., la empresa que administraba el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña. Según la fiscal Incardona, esa superposición de cargos —ratificada por el acta 5777 del 05/10/2021 del club— no fue casual: Spinosa, su hermano Federico José Spinosa, Uzquiza y Oscar Fabián Tucker ejercían simultáneamente los roles de presidente, vicepresidente, tesorero y secretario del club, y eran al mismo tiempo autoridades de Banfileños S.A., conforme lo informado por la Inspección General de Justicia (IGJ).

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Infografía de red de lavado en fútbol argentino: lupa sobre dinero, escudos de clubes y estadio. Presenta esquema criminal, desvíos y bienes ilícitos; USD 1.150.000.
Una investigación judicial desvela un esquema de lavado de dinero y vaciamiento patrimonial en el Club Banfield, involucrando a 16 clubes de la AFA y desviando USD 1.150.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acusación sostiene que Uzquiza, “desde el control de la Tesorería, aportó su firma indispensable y su rol de intraneus para consolidar las obligaciones abusivas” contraídas con el holding Sur Finanzas.

La empresa es conocida como “la Financiera de la AFA” por el grado de amistad que existe entre Vallejo y Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. En ese marco, el escrito señala a Uzquiza como uno de los tres directivos del club que suscribieron, el 17 de julio de 2023, el primer contrato de mutuo con Sur Finanzas Group S.A. por USD 500.000 a una tasa de interés del 3% mensual. Tres meses después, en octubre de 2023, los mismos firmantes rubricaron un segundo mutuo por otros USD 500.000, esta vez al 4% mensual. Ambos contratos —certificados notarialmente— consignaban que el millón de dólares fue recibido “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria. En menos de seis meses, el club debió devolver USD 1.150.000.

La investigación también señala que Uzquiza declaró, junto a los hermanos Spinosa, haber recibido la totalidad de esos fondos en efectivo, operatoria que —según la acusación— permitió que activos provenientes de la intermediación financiera no autorizada de Sur Finanzas ingresaran al circuito del club sin dejar rastro en el sistema bancario formal.

La causa que tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por evasión de $3.327 millones en impuestos, y fue ampliándose hasta abarcar un presunto esquema de lavado de activos por más de 108 millones de dólares que involucra a 17 clubes del fútbol argentino: Independiente, Racing Club, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

SUR FINANZAS ALLANAMIENTOS
La Policía Federal Argentina allanó Sur Finanzas

El eje de la investigación es Vallejo, dueño de Sur Finanzas Group S.A. y figura cercana al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien —según lo reconstruido por la investigación— facilitó el ingreso del financista al circuito de los clubes.

La propia AFA, de acuerdo con el expediente, recomendó a entidades deportivas recurrir a Sur Finanzas para cubrir necesidades de liquidez, y la Liga Profesional de Fútbol llegó a depositar fondos de derechos televisivos en cuentas de la financiera. Durante varios años, la copa de la Liga Profesional llevó el nombre de la empresa.

Vallejo será indagado el próximo martes 26 de mayo, junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo. El cronograma de indagatorias dispuesto por el juez Armella se extenderá hasta el 30 de junio e incluye a las siguientes personas:

  • Eduardo Juan Spinosa y Federico José Spinosa: 18 de junio, a las 10:00 y 10:30 horas, respectivamente. Imputados por asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado, en calidad de coautores.
  • Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker: 24 de junio, a las 10:00 y 10:30 horas, respectivamente.
  • Los representantes legales de las personas jurídicas Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña: 25 de junio de 2026, a las 10:00 y 10:30 horas.

A todos los imputados se les impuso prohibición de salida del país, retención de documentos de viaje, obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, prohibición de alejarse más de 100 kilómetros de su sede y prohibición de contacto entre sí. La Dirección Nacional de Migraciones fue notificada de las restricciones.

La fiscal Incardona también solicitó ampliar la imputación a Vallejo para incluir el cargo de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, por su rol en el vaciamiento del Club Atlético Banfield.

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