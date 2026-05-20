Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 7% en Wall Street y cayó el riesgo país

Los índices de Wall Street, otra vez en zona de récord.

Las acciones y los bonos argentinos tuvieron un sensible rebote de precios este miércoles, afianzado en el impulso positivo de las subas de las bolsas de Nueva York, donde se reanudaron las apuestas compradoras en medio de las expectativas por los resultados trimestrales del gigante de los microchips Nvidia.

Las acciones estadounidenses subieron de forma generalizada este miércoles. Nvidia (+1,3%), la compañía de mayor bursátil del mundo, dio una señal sólida sobre la demanda de IA que proporcionó cierto alivio ante las preocupaciones actuales sobre la inflación.

PUBLICIDAD

Tras el cierre de la operatoria, Nvidia informó que para el segundo trimestre prevé ingresos de entre USD 89.100 y 92.800 millones de dólares. Wall Street esperaba USD 87.300 millones, de modo que superó las expectativas de los analistas al ofrecer unas perspectivas para el segundo trimestre mejores de lo previsto, además de buenos números en cuanto a ingresos como en beneficios.

El S&P 500 subió un 1,1%, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 1,5%. El Dow Jones Industrial Average, que incluye menos acciones tecnológicas, también se acopló al alza con un 1,3 por ciento.

PUBLICIDAD

Los inversores esperaron con impaciencia la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia. Si bien las acciones de la compañía más valiosa del mundo vienen subiendo este año, sus rivales en el sector de los chips se acercan.

Los inversores están atentos a estos resultados para evaluar si la demanda de IA seguirá en auge, ya que el fabricante de chips es una pieza clave de la industria y podría ofrecer pistas sobre si las grandes tecnológicas siguen invirtiendo masivamente en el desarrollo de la IA.

PUBLICIDAD

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con ganancia de 0,5% en pesos, en los 2.788.517 puntos, mientras que destacó la suba de 0,9% en promedio para los bonos soberanos en dólares, los Globales y los Bonares.

En el mismo sentido, el riesgo país de JP Morgan descontó importantes 19 unidades para la Argentina, alrededor del 3,8%, para ubicarse en los 524 puntos básicos.

PUBLICIDAD

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se registraron mayoría de suba. Los papeles financieros, que habían sido muy castigados el martes recuperaron esas pérdidas: Banco Francés ganó 6,9%, Banco Supervielle recuperó 6,1% y Grupo Galicia subió 5,2 por ciento.

Los precios del petróleo descontaron más de 5%: el barril de crudo intermedio de Texas (WTI) en los EEUU cayó 5,3% a USD 98,65 para los contratos con entrega en julio. La variedad Brent del Mar del Norte con igual vencimiento cedió 5,6%, a USD 105,10 el barril.

PUBLICIDAD

Esta baja afectó a las acciones del sector petrolero, como YPF (-1,9% a USD 47,07) y Vista Energy (-5%).

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, comentó que “los precios de la energía operaron con alta volatilidad luego de que la Casa Blanca revelara que estuvo a ‘una hora’ de reactivar los bombardeos sobre Teherán. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que pospuso el ataque militar a pedido de los líderes del Golfo, pero les otorgó un ultimátum de ‘dos o tres días’ para forzar a Irán a firmar un acuerdo definitivo. Analistas de Axios revelaron que Washington no ve mejoras significativas en la contrapropuesta iraní, lo que eleva el riesgo de una reanudación de las hostilidades hacia el fin de semana".

PUBLICIDAD

“Más allá de lo que pueda pasar en el plano local, la clave para el Merval en los próximos días pasará principalmente por el humor internacional. El mercado va a seguir mirando de cerca la tensión en Medio Oriente y las renovadas dudas sobre el sendero de tasas de la Fed, dos drivers que marcarán el apetito por riesgo y, por ende, condicionarán la performance de los activos locales", indicaron desde Portfolio Personal Inversiones.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, puntualizó que “el BCRA continua comprando divisas en el MULC, acumulando ya más de USD 1.200 millones en lo que va de mayo y casi USD 8.400 millones en el año. Pensando en la dinámica de los bonos en dólares, aún con estas compras el mercado se ve afectado también por otras cuestiones como el movido contexto internacional, aunque la performance relativa sigue siendo superior a emergentes desde iniciada la guerra en Medio Oriente”.

PUBLICIDAD

“Respecto a esto último, la inflación mayorista de abril se vio afectada en gran parte por subas en petróleo y gas, que fueron de dos dígitos en el mes, llevando a la inflación mayorista a anotar un 5,2% mensual, acelerando contra marzo. De todos modos, los relevamientos privados de inflación sugieren que la minorista podría desacelerar nuevamente en mayo, aunque factores tales como la dinámica de los precios afectados por la guerra y las tasas de interés real cortas negativas serán factores a seguir muy de cerca en lo que a nominalidad se refiere”, evaluó Franco.

"Los activos domésticos vuelven a responder al ritmo del apetito por riesgo global, y así es que en esta oportunidad buscan aprovechar para impulsar una recuperación, liderada especialmente por los ADR de bancos -que venían más expuestos a la volatilidad- y los bonos en dólares", aportó el economista Gustavo Ber.

PUBLICIDAD

"Después de la mejora crediticia a B-, el riesgo país encontró cierta resistencia para perforar de manera sostenida la zona de 500 puntos básicos. El próximo escalón de compresión probablemente dependa menos de los ratings y más de señales estructurales: continuidad del programa económico, desaceleración de la inflación, recuperación del nivel de actividad y, sobre todo, una percepción de menor riesgo político hacia adelante. El mercado necesita empezar a ver que algunas de las principales líneas del programa económico puedan sostenerse más allá del actual mandato", afirmó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

El BCRA compró más de USD 300 millones

Con un monto operado en el segmento de contado de USD 481,5 millones -unos USD 90 millones o 16% menos que el martes-, el dólar mayorista volvió a exhibir estabilidad, al ceder un peso en el día, a $1.397 para la venta.

“La divisa continúa operando con una marcada estabilidad y escasa variación de precios, completando hoy su tercera rueda consecutiva moviéndose en equilibrio entre oferta y demanda”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar mayorista anota una acotada suba de seis pesos o 0,4% en mayo, y mantiene una caída de 58 pesos o 4% en lo que va de 2026. El Banco Central dispuso una banda superior para su régimen cambiario en los $1.740,36, que dejó al tipo de cambio oficial a $343,36 o 24,6% de ese límite de flotación.

El dólar al público finalizó ofrecido a $1420 para la venta por cuarto día seguido, según la referencia del Banco Nación. El dólar blue restó cinco pesos o 0,4%, a $1.430 para la venta, mientras que para la compra las agencias informales tomaron la divisa a $1.410, unos 40 pesos o 2,9% por encima de los $1.370 que pagaron los bancos a sus clientes minoristas.

El Banco Central compró este miércoles USD 328 millones, uno de los montos más importantes del año y el más alto desde el 10 de abril (USD 459 millones). En el transcurso de julio el saldo de la intervención cambiaria asciende a 1.551 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 393 millones, a USD 46.583 millones, el stock más grande desde el 25 de febrero de este año.