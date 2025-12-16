Tecno

Elon Musk es el primer millonario en superar los 600.000 millones de dólares de fortuna y SpaceX tuvo una gran responsabilidad

Su dinero también viene del éxito de Tesla y las proyecciones de xAI

Elon Musk se convierte en
Antes de terminar 2025, Elon Musk consiguió un hito: convertirse en la primera persona en la historia moderna que supera los 600.000 millones de dólares de patrimonio neto.

Este umbral, resultado de la más reciente revaluación de SpaceX y sus crecientes expectativas en el mercado, posiciona al empresario como el hombre más rico del planeta, con una diferencia sobre casi 400 mil millones de dólares sobre el segundo que es Larry Page, cofundador de Google, según datos de Bloomberg.

Cuál es la fortuna que tiene Elon Musk

La nueva actualización del Bloomberg Billionaires Index sitúa la fortuna de Musk cerca de los 638.000 millones de dólares, una cifra nunca antes alcanzada por ninguno de los integrantes del ranking global de millonarios.

Este crecimiento no se ha dado de forma gradual. En apenas unas semanas, el patrimonio estimado de Musk se ha disparado en más de 205.000 millones de dólares, un fenómeno que se dio principalmente del impacto que ha tenido la valoración de SpaceX tras la reciente ronda de recompra de acciones y la apertura de un mercado secundario para inversores.

La fortuna de Elon Musk
Las cifras manejadas por diferentes fuentes rivalizan por la magnitud alcanzada: mientras Bloomberg estima el patrimonio de Musk en 638.000 millones de dólares, Forbes eleva ese cálculo a 677.000 millones.

Estas discrepancias muestran la dificultad de establecer un valor exacto sobre patrimonios formados por grandes participaciones empresariales, activos financieros y propiedades, sujetos a fluctuaciones e interpretaciones sobre el valor de empresas privadas como SpaceX.

Cuál ha sido el papel de SpaceX en este crecimiento

El principal impulso de la nueva fortuna de Musk proviene del desempeño explosivo de SpaceX. La compañía aeroespacial, controlada mayoritariamente por Musk (quien posee alrededor del 42% de su capital y derechos de voto reforzados), anunció a principios de junio una importante oferta de recompra de acciones que duplicó su valoración, situándola en la suma récord de 800.000 millones de dólares.

Solo este movimiento sumó 168.000 millones al patrimonio personal del empresario, valorándose su participación actual en SpaceX en 336.000 millones de dólares.

SpaceX prepara una posible salida
La ola inversora que rodea a SpaceX se ha dirigido especialmente hacia sus proyectos estrella: el desarrollo del programa Starship, que proyecta misiones tripuladas y no tripuladas a la Luna y Marte, y la expansión internacional de Starlink, la red de satélites que apunta a proveer conectividad a internet satelital en todo el mundo, incluso de forma directa a móviles.

Estos avances han situado a SpaceX no solo como la startup privada más prometedora del mercado aeroespacial, sino también como la segunda empresa privada más valiosa a escala mundial, detrás de OpenAI.

En línea con el entusiasmo que despierta en los inversores, la compañía ha confirmado la apertura de un proceso de compraventa de acciones internas por valor de 2.560 millones de dólares, con cada título cotizando a 421 dólares.

En una carta enviada a los accionistas, Bret Johnsen, director financiero de SpaceX, indicó que la empresa se alista para una posible salida a bolsa (IPO) en 2026, aunque las condiciones y el momento exacto dependerán tanto de la ejecución de sus planes como de la situación del mercado de valores.

XAI Holdings, la apuesta de
Los analistas estiman que un debut bursátil podría valorar SpaceX en más de 1 billón de dólares, una cifra hasta ahora reservada solo para grandes tecnológicas públicas.

Aunque el protagonismo reciente recae en SpaceX, la estructura del patrimonio de Musk también están en una diversidad de activos de alto perfil. Tesla, la automotriz eléctrica de la que Musk controla el 12%, sigue siendo un pilar clave, con una capitalización bursátil que ronda los 197.000 millones de dólares.

La proyección de ganancias para el empresario dentro de Tesla se mantiene elevada: los accionistas han aprobado un paquete de compensación que podría otorgarle hasta 1 billón en acciones adicionales si la compañía logra multiplicar por más de ocho su valor en el mercado en la próxima década.

El portafolio de Musk suma, además, apuestas de alto crecimiento como xAI Holdings, donde controla el 53% de la propiedad. Dedicada a innovación en inteligencia artificial y vinculada a la integración con la red social X, xAI está en negociaciones para captar fondos a una valuación de 230.000 millones de dólares, lo que podría añadir 60.000 millones adicionales a la fortuna del magnate.

<br>

