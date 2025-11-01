Apple integrará en sus dispositivos más funciones IA de otras empresas, afirma Tim Cook

Tim Cook también afirmó que Apple está en camino de lanzar una versión mejorada de Siri con IA. (Reuters)

Apple se prepara para avanzar en la integración de inteligencia artificial en sus dispositivos, abriéndose a colaboraciones con empresas tecnológicas externas. Tim Cook, director ejecutivo de la compañía estadounidense, confirmó en una entrevista con CNBC que la estrategia de la compañía contempla sumar más herramientas de IA desarrolladas por terceros a sus sistemas operativos.

Tras la reciente incorporación de ChatGPT a Siri, la firma de Cupertino ya trabaja en la integración de Google Gemini y evalúa nuevas alianzas que podrían transformar la experiencia de millones de usuarios.

Cook explicó que la intención de Apple es “integrarse con más personas con el tiempo”, en referencia a la apertura de la compañía a colaboraciones con otros líderes del sector. Esta visión marca un cambio respecto a la tradicional preferencia de la empresa por soluciones internas y responde a la acelerada evolución de la inteligencia artificial en el mercado global.

Cook explicó que la intención de Apple es “integrarse con más personas con el tiempo”. (Reuters)

El propio Craig Federighi, vicepresidente senior de software, ya había anticipado el año pasado que Apple podría avanzar en integraciones con modelos como Google Gemini. Los rumores sobre posibles acuerdos con Anthropic y Perplexity también han cobrado fuerza, aunque la compañía no ha confirmado oficialmente estas negociaciones.

En la actualidad, los usuarios de dispositivos Apple ya pueden acceder a ChatGPT a través de Siri, lo que representa el primer gran paso en la apertura de la plataforma a tecnologías externas de IA. La integración de Google Gemini se encuentra en desarrollo, y Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, confirmó que su empresa trabaja en el soporte de Gemini para el iPhone.

Asimismo, informes recientes sugieren que Apple y Google podrían colaborar en la creación de una herramienta de búsqueda basada en IA para Siri, lo que ampliaría aún más las capacidades del asistente virtual. Mientras tanto, las especulaciones sobre futuras alianzas con Anthropic y Perplexity mantienen la expectativa en el sector tecnológico.

Dados los buenos resultados en ventas de iPhone, un avance en la IA podría consolidar el éxito de Apple. (Reuters)

Apple también avanza en el desarrollo de una versión mejorada de Siri impulsada por IA, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año. Cook aseguró durante la presentación de resultados del último trimestre que la compañía progresa de manera satisfactoria en este proyecto.

El directivo reiteró que la integración de IA de terceros es una prioridad y que Apple mantiene abiertas las opciones de adquisiciones para fortalecer su hoja de ruta tecnológica. Federighi, por su parte, subrayó la disposición de la empresa a explorar integraciones con diferentes modelos de IA, lo que podría traducirse en una mayor diversidad de funciones para los usuarios de iPhone, iPad y Mac.

IA, la deuda pendiente de Apple para consolidar su éxito

El impulso de Apple en inteligencia artificial se produce en un contexto de sólidos resultados financieros. La compañía registró ingresos récord de $102.500 millones en el cuarto trimestre, un aumento del 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

El lanzamiento de la gama de iPhone 17 tuvo un recibimiento notable por parte del público. (Reuters)

Las ventas de la línea iPhone 17, que incluye el nuevo iPhone Air —el dispositivo más delgado de la marca—, el iPhone 17 y el 17 Pro, contribuyeron con $49.030 millones. Este año, Apple trasladó características antes exclusivas de los modelos Pro, como la pantalla siempre activa y la tecnología ProMotion, a sus dispositivos de entrada.

En paralelo, la división de Mac alcanzó $8.720 millones en ingresos, mientras que los iPad generaron $6.950 millones y los servicios digitales, que abarcan suscripciones a Apple TV, Apple Music, Apple Fitness Plus y Apple Arcade, sumaron $28.800 millones. La compañía también lanzó recientemente versiones renovadas del iPad Pro, MacBook Pro y el visor Vision Pro, todos con mejoras en sus especificaciones técnicas.