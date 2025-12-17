Tecno

¿Ya no buscas como antes? Los 5 nuevos hábitos que la IA impuso en el buscador de Google

Herramientas como Circle to Search y Search Live son dos tendencias que marcan el camino para resolver dudas

La inteligencia artificial transforma la forma en que los usuarios acceden y consumen información digital en medios y plataformas. (Foto: Agencia Andina)

La irrupción de la inteligencia artificial ha dado lugar a un cambio profundo en el comportamiento y las expectativas de los usuarios. Esta tecnología permite que las personas accedan de una manera diferente a la información, exigiendo respuestas innovadoras tanto de los medios como de las grandes plataformas digitales.

María José Iriarte, gerente de Desarrollo de Asociaciones Estratégicas de Google, durante una Asamblea General de ADEPA en Argentina, dio a conocer los detalles de esta transformación en la que la personalización es la clave.

Qué es lo que quieren los usuarios al buscar información con IA

Para Iriarte, “estamos viviendo un momento de gran transformación que nos obliga a adaptar nuestros productos y estrategias, pero manteniendo siempre nuestra misión principal: organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil”.

Esta es una situación que afecta transversalmente a personas y empresas. No solo las organizaciones mediáticas, sino compañías tecnológicas como Google se ven obligadas a repensar su oferta permanente.

La personalización se consolida como la clave en la experiencia de búsqueda de información impulsada por IA, según Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El usuario actual ya no solo busca información: espera experiencia personalizada que se adapte a sus intereses, a través de distintos formatos y dispositivos. Además, de preferir algo más corto.

Esta tendencia se evidencia en la dinámica diaria de navegación y en la aparición de nuevas herramientas y plataformas de recomendación.

Qué impacto está teniendo Gemini en este cambio

Uno de los fenómenos más importantes es la transformación del motor de búsqueda tradicional. Con la integración de Gemini, el modelo de IA generativa desarrollado por Google, los algoritmos del buscador ahora entienden y procesan las preguntas formuladas en lenguaje natural, simulando la interacción cotidiana entre personas.

Este desarrollo permite respuestas más contextuales y relevantes, potenciando la personalización y modificando a la vez el flujo de tráfico hacia los sitios web.

Gemini, el modelo de IA generativa de Google, permite búsquedas en lenguaje natural y respuestas más contextuales y relevantes.(Google)

Frente a la frecuente inquietud de los medios, que consultan sobre las fluctuaciones en el tráfico derivado de los llamados “core updates” (actualizaciones principales), Google responde que las transformaciones, además de alterar los volúmenes de visitas, tienden a enriquecer el perfil de la audiencia y la pertinencia de los accesos.

Esta remodelación se traduce en la posibilidad de recibir una primera respuesta integral, que luego propone derivaciones y enfoques para profundizar la búsqueda, facilitando el acceso a fuentes diversas y formatos multimodales: texto, imagen, voz, video.

Las nuevas formas de buscar información

La búsqueda de información se ha convertido en una experiencia cada vez más personalizada. Los usuarios formulan consultas complejas, emplean lenguaje cotidiano y esperan respuestas inmediatas y adaptadas a su contexto. Según la visión de Google, las personas “quieren buscar sin esfuerzo, quieren casi que el contenido las encuentre”.

Para satisfacer estas expectativas, surgen herramientas como Circle to Search, que permite señalar un elemento en la pantalla y obtener información relacionada, y Search Live, que utiliza video para activar búsquedas instantáneas a través de Google Lens.

La irrupción de la inteligencia artificial redefine los límites entre audiencias, formatos y plataformas en el ecosistema de medios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de la IA en las búsquedas introduce además la multimodalidad, donde la consulta y la difusión de la información combinan texto, audio, imagen y video. Así, se desdibuja el límite entre buscar y descubrir hechos, y la tecnología evoluciona hacia modelos que también funcionan como asistentes personales capaces de realizar tareas y acompañar la experiencia del usuario desde distintos ángulos.

El desembarco de la inteligencia artificial en el universo de los medios redefine las fronteras entre audiencias, formatos y plataformas.

Iriarte remarcó que “los consumidores hoy cada vez buscan más noticias o encuentran esas noticias que están buscando por redes sociales. Los entornos para descubrir la información son cada vez más ruidosos. A los medios de noticias les cuesta mucho destacarse en esos entornos. Los usuarios están buscando contenido con más perspectivas, con más contexto, con formatos más cortos”.

