Google incorpora a Infobae a su programa global de inteligencia artificial para medios

Infobae representa a Hispanoamérica en el programa global de colaboración entre Google y medios líderes. (Visuales IA)

Google dio otro paso en la inversión de USD 1.000 millones en medios de noticias que anunciara su CEO Sundar Pichai: el programa incorpora ahora a medios de distintos continentes. Infobae, como representante de Hispanoamérica, se encuentra entre los primeros en sumarse junto a Der Spiegel de Alemania, The Guardian del Reino Unido y Folha de S.Paulo de Brasil. La Big Tech hizo el anuncio en su comunicado firmado por Robby Stein, VP de Producto de Google Search, y Jaffer Zaidi, VP de Alianzas Globales con Medios.

La asociación entre Google y los editores periodísticos que participan en este programa abarca distintas formas de colaboración y compensación, como el pago por derechos de visualización extendidos y el acceso a herramientas tecnológicas que facilitan la distribución y la organización de las noticias en los productos de Google. Con estos acuerdos la empresa busca desarrollar nuevos caminos para la información desde el punto de vista de los usuarios como también de los editores, que esperan promover el tráfico hacia los sitios de noticias.

Parte de la asociación implica la posibilidad de experimentar con nuevos formatos y soluciones, en particular dado el modo en que la inteligencia artificial cambia la forma en que se crea y se consume la información digital. Ahora los usuarios cuentan con funciones como la personalización de fuentes preferidas y la identificación rápida de contenido proveniente de sus favoritos.

Sundar Pichai, consejero delegado de Alphabet y Google, anunció en 2020 la inversión de USD 1.000 millones en alianzas con medios de noticias. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

“Las personas seleccionaron una amplia variedad de fuentes preferidas: casi 90.000 fuentes únicas, desde blogs locales hasta medios de noticias globales”, describió la Google. “Cuando alguien elige una fuente preferida, hace clic en ese sitio el doble de veces en promedio”.

Otra novedad que trae esta alianza es la integración de resúmenes automáticos de artículos mediante inteligencia artificial en las páginas de Google Noticias. Esta herramienta brinda a las personas contexto adicional antes de hacer clic y mejora el acceso a los medios participantes, con enlaces directos y atribución clara hacia los artículos originales, lo cual mantiene la visibilidad y el reconocimiento de los editores dentro de los productos digitales de la empresa tecnológica.

El acuerdo entre Google y los medios incluye pagos por derechos de visualización y acceso a herramientas tecnológicas avanzadas. (Visuales IA)

También se suma la opción de resúmenes en formato de audio, dirigidos a quienes necesitan o prefieren escuchar las noticias, y la visualización de paneles temáticos que promueven una navegación más fluida y un acceso segmentado según los intereses de cada individuo.

La colaboración específica con agencias de noticias permite incorporar información en tiempo real y mejorar la precisión de los resultados en aplicaciones de inteligencia artificial como Gemini.

La elección de los medios asociados busca responder a criterios de diversidad geográfica y temática: “Hacemos este trabajo en colaboración con sitios web y creadores de todos los tamaños, desde los principales editores de noticias hasta voces nuevas y emergentes”, señalaron Zaidi y Stein.

Infobae se cuenta entre los medios líderes seleccionados por Google para experimentar con nuevas tecnologías y formatos informativos.

Entre los primeros en integrarse se encuentran Infobae, el medio de noticias número uno en el mundo hispanohablante, que tiene redacciones en Buenos Aires (Argentina), Ciudad de México (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú) y Madrid (España, y se dispone a abrir Infobae Centroamérica con sede en San Salvador (El Salvador) la tercera semana de enero de 2026. Infobae también cuenta con un centro de tecnología e inteligencia artificial en Miami (Estados Unidos).

Der Spiegel, The Guardian y Folha de S.Paulo también son parte de la asociación, como The Washington Post, El País, Kompas, The Times of India y The Washington Examiner. La colaboración incluye, además de las compensaciones y los nuevos features como la selección de fuentes favoritas, la integración de nuevas soluciones tecnológicas según vayan evolucionando los hábitos de consumo de los usuarios.