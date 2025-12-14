Tecno

Cuál es el mejor celular para regalar a mamá en Navidad

La elección requiere analizar factores como la autonomía de la batería, la facilidad de uso, la calidad de la cámara, la resistencia del dispositivo y el soporte técnico y actualizaciones disponibles

Guardar
El teléfono es un accesorio
El teléfono es un accesorio práctico y que facilita realizar varias actividades al mismo tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se aproxima la celebración de la Navidad y con ella surge la búsqueda del obsequio ideal para expresar afecto y aprecio. Para muchas familias, la elección de un teléfono para mamá se presenta como una alternativa que destaca por su utilidad y la variedad de aplicaciones para la vida diaria.

Estos dispositivos forman parte esencial de la rutina, y un celular nuevo puede ser una herramienta de comunicación, entretenimiento, organización y acceso a información.

Seleccionar el modelo correcto va mucho más allá de las especificaciones técnicas, porque cada persona tiene necesidades particulares según sus hábitos y preferencias. La clave al momento de elegir un celular para regalar está en adaptar la elección a los requerimientos reales y concretos de quien lo recibirá.

Qué importancia tiene la duración de la batería para el celular de mamá

La batería es clave para
La batería es clave para las personas que le sacan máximo provecho al dispositivo durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autonomía resulta un aspecto esencial, sobre todo para quienes dependen del teléfono durante largas jornadas sin oportunidades frecuentes de recarga.

Una batería de alto rendimiento puede ser decisiva para lograr una experiencia cómoda en el día a día, porque permite realizar llamadas, enviar mensajes o navegar en redes sin interrupciones por falta de energía.

Existen dispositivos capaces de funcionar durante varios días antes de necesitar recarga, lo cual aporta tranquilidad si se realizan desplazamientos o viajes largos. Además, los sistemas optimizados y la eficiencia energética ofrecen la posibilidad de mantener la comunicación sin preocuparse constantemente por el nivel de batería.

Cómo influye la facilidad de uso en la elección del teléfono

La interfaz debe ser intuitiva
La interfaz debe ser intuitiva y práctica para la usuaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La usabilidad constituye un criterio relevante, sobre todo cuando el dispositivo se piensa para personas que no siempre están familiarizadas con la tecnología más avanzada. Los sistemas operativos con menús organizados y una interfaz intuitiva ayudan en una rápida adaptación y facilitan el manejo diario.

Conviene observar el acceso sencillo a las aplicaciones más utilizadas como WhatsApp, la claridad de las notificaciones y la legibilidad de la pantalla. Una experiencia amigable y accesible desde el primer momento asegura que el obsequio resultará muy práctico y satisfactorio.

Qué rol tienen la cámara y las funciones multimedia del teléfono

Las cámaras integradas permiten preservar recuerdos, documentar eventos familiares o viajes, y compartir momentos importantes con facilidad.

Capturar recuerdos familiares es más
Capturar recuerdos familiares es más sencillo con cámaras de buena resolución y funciones intuitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de las fotografías y videos puede convertirse en un factor determinante, porque muchas personas valoran capturar imágenes nítidas y materiales audiovisuales para conservar o compartir.

Al considerar un modelo, es útil revisar características como la resolución de la cámara, las capacidades para grabar videos y funciones adicionales como estabilización o edición simple desde el propio dispositivo.

Por qué es clave que el celular sea resistente

La resistencia a golpes, polvo o humedad adquiere importancia para aquellas personas que utilizan el teléfono en diversos ambientes y durante diferentes actividades. Los materiales robustos y las certificaciones de fabricación influyen en la vida útil del dispositivo y en su capacidad de soportar accidentes comunes.

Un celular resistente acompaña a
Un celular resistente acompaña a mamá en sus actividades cotidianas sin preocupación por accidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos modelos incluyen refuerzos adicionales en la pantalla y la carcasa, minimizando el riesgo de daños tras caídas. Para quienes buscan un aparato confiable, la resistencia al agua aporta mayor tranquilidad frente a derrames accidentales o exposición a la lluvia.

Qué relevancia tiene el soporte y las actualizaciones del sistema

El soporte técnico y las actualizaciones frecuentes del sistema operativo son aspectos clave que garantizan un funcionamiento seguro y eficiente a lo largo del tiempo.

Los fabricantes que ofrecen programas de actualización periódica mantienen protegidos los dispositivos, ante amenazas y mejoran las funciones disponibles con nuevas herramientas o mejoras.

Asimismo, contar con un servicio de asistencia posventa accesible y eficiente resulta fundamental en caso de requerir ayuda con el equipo. Políticas claras de soporte y actualización convierten la experiencia de uso en algo más sencillo y duradero, favoreciendo la satisfacción a largo plazo con el regalo recibido.

Temas Relacionados

CelularMamáNavidadRegaloDispositivoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo aprende la inteligencia artificial y por qué los modelos de lenguaje funcionan sin imitar la mente humana

El avance de estas tecnologías no surgió de comprender el pensamiento, sino de aprovechar grandes volúmenes de datos, capacidad de procesamiento y sistemas de aprendizaje automático que ajustan respuestas, producen textos coherentes y resuelven tareas complejas

Cómo aprende la inteligencia artificial

Así clonan tu voz: la táctica de los ciberdelincuentes para suplantar identidades

La facilidad para crear réplicas digitales de voces pone en alerta a individuos y organizaciones, que enfrentan fraudes, estafas y riesgos de manipulación en ámbitos financieros, políticos y personales

Así clonan tu voz: la

El truco para conectar un celular Android a un Smart TV y poder ver películas en Navidad

Esta opción, disponible en la mayoría de los teléfonos recientes y aplicaciones como YouTube y Netflix, funciona cuando ambos dispositivos están conectados a la misma red WiFi

El truco para conectar un

Siembran pilas y baterías desgastadas para cosechar un combustible limpio

El reciclaje de pilas y baterías es clave para disminuir la contaminación por metales tóxicos y gases de efecto invernadero

Siembran pilas y baterías desgastadas

Google se potencia con Gemini: conversaciones más humanas y precisas con voz

Con una comprensión avanzada de instrucciones, filtrado de ruidos y traducción bidireccional, Gemini demuestra avances concretos en experiencias más realistas

Google se potencia con Gemini:
DEPORTES
El llamativo posteo de Franco

El llamativo posteo de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 que impactó a sus fanáticos

Una figura de la Premier League explicó por qué consumió la droga “hippy crack”: “Rompió algo dentro de mí”

Los detalles del nuevo “Acuerdo de la Concordia”, el pacto que firmó la F1 con los equipos de cara a la nueva era de la categoría

El insulto de Lando Norris en medio de la Gala de la Fórmula 1 que generó una particular reacción de su novia

Una leyenda del PSG reveló detalles del quiebre en la relación entre Neymar y Mbappé: “Fue decepcionante”

TELESHOW
Sandra Mihanovich habló del estado

Sandra Mihanovich habló del estado de salud de su ahijada Sonsoles: “10 personas se acercaron a donarle un riñón”

Karina La Princesita recordó la inesperada historia que la une a Wanda y Zaira Nara en Boulogne: “Antes de la fama”

El emotivo gesto de Ángela Torres con un fan en pleno show: el video viral que conmovió a todos

El profundo dolor de Luis Brandoni ante la muerte de Héctor Alterio: “Una vida muy intensa pero también muy dichosa”

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, sorprendió con su actuación en el show de María Becerra

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

El renovado auge del arte antiguo: la subasta de Pieter Brueghel “el Joven” redefine el mercado

El Partido Demócrata de Hong Kong, histórico bloque moderado que se oponía a China, anunció su disolución tras más de 30 años

Francia reiteró su rechazo al acuerdo entre la UE y el Mercosur: “En su forma actual, no es aceptable”

José Antonio Kast dijo que Chile atraviesa “una situación muy compleja” y prometió “dejar la vida” para reconstruir el país

Haruki Murakami, homenajeado con dos premios a su trayectoria y un musical, en Nueva York