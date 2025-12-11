Bajo ningún pretexto deberías comprar alguno de estos smartphones para 2026

Guía 2026: cuáles smartphones no son una buena elección de compra - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de Navidad y el Fin de Año, la búsqueda de regalos útiles o la renovación del teléfono móvil se convierten en una decisión clave. Con los avances tecnológicos previstos para 2026, elegir el smartphone correcto se vuelve aún más relevante.

No todos los modelos que encuentras a la venta serán una buena inversión, incluso si se presentan como opciones nuevas. Ciertas características, ya obsoletas o limitadas, pueden dejar el dispositivo rezagado en poco tiempo.

Si un teléfono tiene estás características no lo debes comprar para 2026

Uno de los mayores riesgos es optar por un dispositivo con menos de 6 GB de memoria RAM. Para el año próximo, la inteligencia artificial, la multitarea y la cantidad de aplicaciones abiertas exigirán más recursos. Un teléfono con poca RAM provocará cierres inesperados, lentitud y dificultades para ejecutar las novedades del sistema operativo.

El avance del 5G y la expansión de la inteligencia artificial exigen elegir móviles con actualizaciones garantizadas, buena batería y alta velocidad, evitando modelos económicos pero limitados en rendimiento o soporte - (Imagen ilustrativa Infobae)

El almacenamiento también juega un papel decisivo. Un modelo con 32 GB o 64 GB de almacenamiento interno resulta insuficiente frente al tamaño creciente de las fotos, videos y aplicaciones.

Además, la falta de una ranura microSD de alta velocidad limitará la posibilidad de expansión, dejando poco margen a medida que se acumulen archivos. Lo recomendable para 2026 es un mínimo de 128 GB, con 256 GB como estándar ideal para la mayoría de usuarios.

La tecnología de almacenamiento afecta la experiencia diaria. Los dispositivos con memorias eMMC o estándares antiguos de UFS, como UFS 2.1 o inferior, pueden ralentizar la carga de aplicaciones y las transferencias de archivos. Un smartphone debería contar con almacenamiento UFS 3.0 o superior para asegurar buena velocidad y fluidez.

Otra señal de alerta es la presencia de procesadores de gama muy baja o antiguos. Estos chips no soportan de forma eficiente tareas de IA, optimización de batería ni la ejecución fluida del sistema.

Los expertos recomiendan exigir condiciones mínimas de almacenamiento, conectividad, tasa de refresco y soporte de seguridad para que el teléfono sea una inversión duradera y compatible con la tecnología de los próximos años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evita cualquier modelo que, aunque recién lanzado, venga con procesadores diseñados hace varios años, tenga resultados pobres en pruebas de rendimiento o carezca de eficiencia energética.

Aspectos de la pantalla y batería indispensables para descartar un smartphone

La pantalla define buena parte de la experiencia móvil. Para 2026, las tasas de refresco de 90 Hz o 120 Hz serán estándar incluso en la gama media. Un modelo con solo 60 Hz ofrecerá desplazamientos menos fluidos y menor comodidad visual, especialmente en juegos o navegación rápida.

Sumado a esto, la resolución debe ser al menos Full HD (1080p) en pantallas mayores a 6,5 pulgadas; una pantalla HD o HD+ mostrará textos e imágenes pixelados.

La batería es otro aspecto crítico. Quedan relegados aquellos smartphones con capacidad por debajo de los 4000 mAh, ya que soportar pantallas grandes y sistemas cada vez más exigentes requiere mayor autonomía y mejor administración del software.

Comprar smartphone en 2025: riesgos de los modelos con hardware básico y sin 5G - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si, además, el dispositivo no ofrece una carga rápida de al menos 33 W o el cargador no viene incluido, el usuario enfrentará largos tiempos de espera para recargar.

En conectividad, la exclusión del 5G es un factor para descartar modelos. La red de quinta generación será esencial para la velocidad, la baja latencia y el acceso a servicios modernos como juegos en la nube o videollamadas en alta definición. De igual modo, la ausencia de WiFi 6 o versiones recientes de Bluetooth condiciona el rendimiento con otros dispositivos.

Recomendaciones finales a la hora de comprar un teléfono para 2026

La duración del soporte de actualizaciones es fundamental. Evita modelos cuyo fabricante solo garantice parches de sistema o seguridad por menos de dos años. No actualizar deja el equipo expuesto a vulnerabilidades y limita la incorporación de funciones nuevas, muchas basadas en IA o conectividad inteligente.

En la revisión de cualquier modelo, no pierdas de vista si el precio corresponde a las especificaciones. Hay dispositivos que, pese a parecer económicos, resultan caros frente al poco hardware que ofrecen y la carencia de estándares actuales.

En resumen, con el avance de la inteligencia artificial, la expansión del 5G y los cambios en consumo digital, adquirir un smartphone con tecnología obsoleta restará valor y funcionalidad mucho antes de lo esperado.

Evita modelos con hardware básico, sin actualizaciones ni soporte para las nuevas redes, y apuesta por opciones que aseguren compatibilidad y eficiencia hasta el final de la década.