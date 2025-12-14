Aprende usar el gestor de contraseñas de Google para cuidar tu dinero esta Navidad

El Administrador de Contraseñas de Google protege datos personales y previene filtraciones durante las compras navideñas en línea. (Google)

La Navidad de 2025 llega con un alza sin precedentes en la actividad en línea, impulsada por promociones, ofertas y hábitos de consumo digital cada vez más arraigados. Este periodo festivo es también una oportunidad para los cibercriminales, por eso el uso de herramientas como de Administrador de Contraseñas de Google es algo fundamental.

Esta es una solución integral para proteger la información personal y evitar filtraciones de credenciales en esta temporada donde la seguridad importa más que nunca.

Qué es el Gestor de contraseñas de Google

El Gestor de Contraseñas de Google es una funcionalidad nativa de Chrome y de todos los dispositivos Android, capaz de almacenar y gestionar tanto contraseñas tradicionales como passkeys, la nueva tecnología de autenticación sin contraseña.

Según explica la propia Google, esta herramienta “facilita que puedas usar una contraseña exclusiva y segura para cada una de tus cuentas online”, almacenando todas las credenciales cifradas en los servidores de la empresa y, si se prefiere, también en el dispositivo. Ese cifrado de extremo a extremo garantiza que solo el usuario tenga acceso a sus datos, blindados ante intentos de vulneración externos.

La Navidad 2025 impulsa el comercio digital y eleva los riesgos de ciberataques, según expertos en seguridad online. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

Esta robustez se apoya en varias capas de seguridad: autenticación biométrica (huella dactilar o reconocimiento facial), PIN de recuperación e integración directa con la configuración del sistema operativo.

Estas características aportan confianza, especialmente en época navideña, cuando los atacantes incrementan los intentos de robo de identidad digital a través de campañas de phishing y brechas en plataformas de e-commerce.

La presencia del Gestor de Contraseñas no se limita a Android. Su integración abarca Windows, macOS, Linux, iOS e incluso ChromeOS, permitiendo que las credenciales viajen de forma segura y sin fricciones entre distintos dispositivos siempre que se use la misma cuenta de Google.

Durante el proceso de compra en línea, muy frecuente en fechas festivas debido a la proliferación de promociones y campañas, el autocompletado de credenciales elimina la necesidad de escribir manualmente contraseñas, lo que reduce el riesgo de introducirlas en sitios fraudulentos o falsificados que buscan engañar al usuario.

El Gestor de Contraseñas de Google ofrece cifrado de extremo a extremo y autenticación biométrica para blindar las credenciales del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el sistema sugiere automáticamente contraseñas seguras y únicas al crear cuentas nuevas, mitigando la utilización de claves débiles o repetidas, una vulnerabilidad comúnmente explotada en ataques masivos.

Cómo configurar y usar el Administrador de contraseñas de Google

Para quienes desean sacar máximo provecho a esta herramienta de cara a la Navidad, el primer paso consiste en habilitar y comprobar el correcto funcionamiento del autocompletado de Google:

En Android:

Acceder a Ajustes > Google > Todos los servicios > Autocompletar y contraseñas > Autocompletar con Google Verificar que la cuenta de Google que gestiona las contraseñas es la correcta Activar las funciones de autenticación biométrica o PIN para una protección adicional

En Chrome:

Asegurarse de haber iniciado sesión con la cuenta de Google en todos los dispositivos Activar la sincronización en el navegador para que las credenciales se actualicen en tiempo real Guardar nuevas contraseñas cuando Chrome lo sugiera y revisar la gestión de las ya existentes desde “Configuración > Contraseñas”

El Gestor de Contraseñas también facilita la importación y exportación de credenciales, permitiendo que el usuario guarde copias de seguridad de sus datos o realice migraciones seguras entre servicios.

El autocompletado de contraseñas en Chrome y Android reduce el riesgo de phishing en sitios fraudulentos durante la temporada festiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar el Gestor de contraseñas de Google en Navidad

Revisión de contraseñas y alertas de seguridad

En la opción de revisión del gestor, el usuario puede analizar el estado de sus claves para detectar posibles brechas, usos repetidos o contraseñas débiles. El sistema alerta si alguna credencial figura en bases de datos filtradas o si se detecta un patrón inseguro de uso.

En la temporada navideña, este control adquiere importancia por el notable crecimiento de la infraestructura maliciosa orientada a vulnerar cuentas a gran escala, como subraya el informe de Fortinet.

Activar las alertas de seguridad y dedicar unos minutos a validar la fortaleza de las contraseñas antes de las grandes compras puede evitar desde daños económicos hasta la pérdida de acceso a cuentas críticas.

Creación y uso de passkeys

Google ha integrado soporte completo para passkeys, que permiten autenticación biométrica y prescinden de las contraseñas convencionales. Los usuarios pueden generar estas llaves digitales en sitios compatibles, almacenarlas de manera segura y utilizarlas para iniciar sesión sin necesidad de recordar cadenas de texto complejas.

El sistema de Google sugiere contraseñas seguras y únicas, mitigando vulnerabilidades comunes en ataques masivos de fin de año. (Google)

Compartir contraseñas de forma controlada

En algunos entornos familiares o laborales, puede ser necesario compartir accesos a servicios. Google permite hacerlo solo con miembros de un grupo familiar creado expresamente, y la función se encuentra delimitada a máximo seis usuarios. La transmisión se realiza cifrada y bajo control, evitando así prácticas inseguras como el envío de claves por mensajería instantánea, frecuente durante las compras coordinadas de regalos o la organización de viajes grupales.

Acceso rápido desde la pantalla de inicio

Con un sencillo ajuste, los usuarios de Android pueden instalar un acceso directo del gestor en la pantalla de inicio, colocándolo junto a aplicaciones cotidianas como Gmail o Chrome. Así se garantiza que las gestiones de credenciales y revisiones de seguridad resulten rápidas y no queden en el olvido durante rutinas de compras aceleradas.