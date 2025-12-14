Tecno

Aprende usar el gestor de contraseñas de Google para cuidar tu dinero esta Navidad

El sistema sugiere contraseñas seguras y únicas, mitigando vulnerabilidades comunes en ataques masivos de fin de año

Guardar
El Administrador de Contraseñas de
El Administrador de Contraseñas de Google protege datos personales y previene filtraciones durante las compras navideñas en línea. (Google)

La Navidad de 2025 llega con un alza sin precedentes en la actividad en línea, impulsada por promociones, ofertas y hábitos de consumo digital cada vez más arraigados. Este periodo festivo es también una oportunidad para los cibercriminales, por eso el uso de herramientas como de Administrador de Contraseñas de Google es algo fundamental.

Esta es una solución integral para proteger la información personal y evitar filtraciones de credenciales en esta temporada donde la seguridad importa más que nunca.

Qué es el Gestor de contraseñas de Google

El Gestor de Contraseñas de Google es una funcionalidad nativa de Chrome y de todos los dispositivos Android, capaz de almacenar y gestionar tanto contraseñas tradicionales como passkeys, la nueva tecnología de autenticación sin contraseña.

Según explica la propia Google, esta herramienta “facilita que puedas usar una contraseña exclusiva y segura para cada una de tus cuentas online”, almacenando todas las credenciales cifradas en los servidores de la empresa y, si se prefiere, también en el dispositivo. Ese cifrado de extremo a extremo garantiza que solo el usuario tenga acceso a sus datos, blindados ante intentos de vulneración externos.

La Navidad 2025 impulsa el
La Navidad 2025 impulsa el comercio digital y eleva los riesgos de ciberataques, según expertos en seguridad online. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

Esta robustez se apoya en varias capas de seguridad: autenticación biométrica (huella dactilar o reconocimiento facial), PIN de recuperación e integración directa con la configuración del sistema operativo.

Estas características aportan confianza, especialmente en época navideña, cuando los atacantes incrementan los intentos de robo de identidad digital a través de campañas de phishing y brechas en plataformas de e-commerce.

La presencia del Gestor de Contraseñas no se limita a Android. Su integración abarca Windows, macOS, Linux, iOS e incluso ChromeOS, permitiendo que las credenciales viajen de forma segura y sin fricciones entre distintos dispositivos siempre que se use la misma cuenta de Google.

Durante el proceso de compra en línea, muy frecuente en fechas festivas debido a la proliferación de promociones y campañas, el autocompletado de credenciales elimina la necesidad de escribir manualmente contraseñas, lo que reduce el riesgo de introducirlas en sitios fraudulentos o falsificados que buscan engañar al usuario.

El Gestor de Contraseñas de
El Gestor de Contraseñas de Google ofrece cifrado de extremo a extremo y autenticación biométrica para blindar las credenciales del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el sistema sugiere automáticamente contraseñas seguras y únicas al crear cuentas nuevas, mitigando la utilización de claves débiles o repetidas, una vulnerabilidad comúnmente explotada en ataques masivos.

Cómo configurar y usar el Administrador de contraseñas de Google

Para quienes desean sacar máximo provecho a esta herramienta de cara a la Navidad, el primer paso consiste en habilitar y comprobar el correcto funcionamiento del autocompletado de Google:

En Android:

  1. Acceder a Ajustes > Google > Todos los servicios > Autocompletar y contraseñas > Autocompletar con Google
  2. Verificar que la cuenta de Google que gestiona las contraseñas es la correcta
  3. Activar las funciones de autenticación biométrica o PIN para una protección adicional

En Chrome:

  1. Asegurarse de haber iniciado sesión con la cuenta de Google en todos los dispositivos
  2. Activar la sincronización en el navegador para que las credenciales se actualicen en tiempo real
  3. Guardar nuevas contraseñas cuando Chrome lo sugiera y revisar la gestión de las ya existentes desde “Configuración > Contraseñas”

El Gestor de Contraseñas también facilita la importación y exportación de credenciales, permitiendo que el usuario guarde copias de seguridad de sus datos o realice migraciones seguras entre servicios.

El autocompletado de contraseñas en
El autocompletado de contraseñas en Chrome y Android reduce el riesgo de phishing en sitios fraudulentos durante la temporada festiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar el Gestor de contraseñas de Google en Navidad

  • Revisión de contraseñas y alertas de seguridad

En la opción de revisión del gestor, el usuario puede analizar el estado de sus claves para detectar posibles brechas, usos repetidos o contraseñas débiles. El sistema alerta si alguna credencial figura en bases de datos filtradas o si se detecta un patrón inseguro de uso.

En la temporada navideña, este control adquiere importancia por el notable crecimiento de la infraestructura maliciosa orientada a vulnerar cuentas a gran escala, como subraya el informe de Fortinet.

Activar las alertas de seguridad y dedicar unos minutos a validar la fortaleza de las contraseñas antes de las grandes compras puede evitar desde daños económicos hasta la pérdida de acceso a cuentas críticas.

  • Creación y uso de passkeys

Google ha integrado soporte completo para passkeys, que permiten autenticación biométrica y prescinden de las contraseñas convencionales. Los usuarios pueden generar estas llaves digitales en sitios compatibles, almacenarlas de manera segura y utilizarlas para iniciar sesión sin necesidad de recordar cadenas de texto complejas.

El sistema de Google sugiere
El sistema de Google sugiere contraseñas seguras y únicas, mitigando vulnerabilidades comunes en ataques masivos de fin de año. (Google)
  • Compartir contraseñas de forma controlada

En algunos entornos familiares o laborales, puede ser necesario compartir accesos a servicios. Google permite hacerlo solo con miembros de un grupo familiar creado expresamente, y la función se encuentra delimitada a máximo seis usuarios. La transmisión se realiza cifrada y bajo control, evitando así prácticas inseguras como el envío de claves por mensajería instantánea, frecuente durante las compras coordinadas de regalos o la organización de viajes grupales.

  • Acceso rápido desde la pantalla de inicio

Con un sencillo ajuste, los usuarios de Android pueden instalar un acceso directo del gestor en la pantalla de inicio, colocándolo junto a aplicaciones cotidianas como Gmail o Chrome. Así se garantiza que las gestiones de credenciales y revisiones de seguridad resulten rápidas y no queden en el olvido durante rutinas de compras aceleradas.

Temas Relacionados

GoogleContraseñasCiberseguridadNavidadAndroidPhishingTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así planea Bill Gates gastarse toda su fortuna en los próximos 20 años

El cofundador de Microsoft, a través de su fundación, prevé invertir más de 200 mil millones de dólares en salud, energía e inteligencia artificial, para transformar vidas y erradicar enfermedades prevenibles

Así planea Bill Gates gastarse

Alerta en Mac de Apple: reportan miles de ciberataques en América Latina, sistemas Linux también

Servidores, empresas y usuarios personales quedan expuestos por la profesionalización de ataques y por la falta de protocolos claros, según expertos y estudios recientes del sector tecnológico

Alerta en Mac de Apple:

Mensajes que debes evitar en los chats si no quieres perder tu cuenta de WhatsApp

Desde el spam hasta el uso de bots y contenido prohibido, WhatsApp advierte que reforzará la vigilancia sobre prácticas indebidas, bloqueando cuentas que vulneren sus condiciones de servicio

Mensajes que debes evitar en

Cómo aprende la inteligencia artificial y por qué los modelos de lenguaje funcionan sin imitar la mente humana

El avance de estas tecnologías no surgió de comprender el pensamiento, sino de aprovechar grandes volúmenes de datos, capacidad de procesamiento y sistemas de aprendizaje automático que ajustan respuestas, producen textos coherentes y resuelven tareas complejas

Cómo aprende la inteligencia artificial

Así clonan tu voz: la táctica de los ciberdelincuentes para suplantar identidades

La facilidad para crear réplicas digitales de voces pone en alerta a individuos y organizaciones, que enfrentan fraudes, estafas y riesgos de manipulación en ámbitos financieros, políticos y personales

Así clonan tu voz: la
DEPORTES
El espectacular regalo de USD

El espectacular regalo de USD 100.000 que recibió Raphinha en su cumpleaños de parte de su novia: su reacción al verlo

Un acuerdo entre Michael Jordan y NASCAR podría cambiar para siempre el icónico campeonato de automovilismo

El llamativo posteo de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 que impactó a sus fanáticos

Una figura de la Premier League explicó por qué consumió la droga “hippy crack”: “Rompió algo dentro de mí”

Los detalles del nuevo “Acuerdo de la Concordia”, el pacto que firmó la F1 con los equipos de cara a la nueva era de la categoría

TELESHOW
Rocío Marengo celebró su primera

Rocío Marengo celebró su primera salida tras convertirse en mamá de Isidro: “Tengo un bebito hermoso”

Sandra Mihanovich habló del estado de salud de su ahijada Sonsoles: “10 personas se acercaron a donarle un riñón”

Graduación, reencuentro y palabras de amor: la noche especial de Eloísa, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel

Karina La Princesita recordó la inesperada historia que la une a Wanda y Zaira Nara en Boulogne: “Antes de la fama”

El emotivo gesto de Ángela Torres con un fan en pleno show: el video viral que conmovió a todos

INFOBAE AMÉRICA

Jeannette Jara evitó referirse a

Jeannette Jara evitó referirse a la gestión de Gabriel Boric en Chile: “El Gobierno debe hablar de su legado”

El renovado auge del arte antiguo: la subasta de Pieter Brueghel “el Joven” redefine el mercado

El Partido Demócrata de Hong Kong, histórico bloque moderado que se oponía a China, anunció su disolución tras más de 30 años

Francia reiteró su rechazo al acuerdo entre la UE y el Mercosur: “En su forma actual, no es aceptable”

José Antonio Kast dijo que Chile atraviesa “una situación muy compleja” y prometió “dejar la vida” para reconstruir el país