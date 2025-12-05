Cuáles fueron las canciones más buscadas en Google este 2025: Bad Bunny y Taylor Swift lideran

En el quinto puesto se encuentra la letra de la canción ‘Eldest Daughter’ de Taylor Swift. (Composición Infobae: REUTERS/Erika Santelices/Andrew Kelly/Lisi Niesner)

Según el resumen de tendencias difundido por Google Trends bajo el título “Year in Search 2025”, la música volvió a ocupar un lugar central en el interés global, y las búsquedas de letras de canciones marcaron la agenda digital del año. Entre los títulos que protagonizaron los primeros puestos se encuentran ‘DtMF’ de Bad Bunny, ‘Tabola Bale’ de Silet Open Up, ‘Ordinary’ de Alex Warren, ‘Gabriela’ de Katseye y ‘Eldest Daughter’ de Taylor Swift.

Cada una de estas canciones no solo dejó su huella a partir de su sonido, sino también gracias a contextos virales, historias personales y momentos clave que explican el fenómeno que las rodeó.

Las letras de canciones más buscadas en 2025, según Google

‘DtMF’ de Bad Bunny: nostalgia y viralidad emocional

La canción “DtMF” (abreviatura de “Debí Tirar Más Fotos”) de Bad Bunny se ganó un lugar entre las letras más buscadas a nivel mundial en 2025 gracias a su potente mezcla de nostalgia y emociones universales. Este tema, que fusiona ritmos de plena puertorriqueña con pop contemporáneo, invita a reflexionar sobre los recuerdos y seres queridos, y expresa el arrepentimiento de no haber atesorado más ciertos momentos.

Bad Bunny es un cantante, compositor y productor puertorriqueño reconocido a nivel mundial por su impacto en la música urbana y el reguetón. REUTERS/Erika Santelices

La canción explotó en popularidad tras volverse viral en TikTok, donde innumerables usuarios crearon montajes fotográficos emotivos en su honor. La tendencia fue tan conmovedora que el propio Bad Bunny se unió públicamente a la ola de emoción. Esta canción, además, rompió el récord de posicionamiento global del artista, deslumbrando incluso a quienes siguen de cerca la industria musical.

‘Tabola Bale’ de Silet Open Up: el auge internacional de la música indonesia

El impacto trasnacional de “Tabola Bale” posicionó a la banda indonesia Silet Open Up dentro del radar musical mundial del 2025. La letra, destacada por sus metáforas locales y el uso del dialecto regional, cuenta la historia de un hombre cautivado por el regreso de una mujer hermosa.

Sin embargo, lo que realmente disparó la búsqueda de su letra fueron dos fenómenos: su viralización en redes sociales, especialmente TikTok, y su repercusión en festivales de música clave en el sudeste asiático. Esta pieza logró consolidar la presencia internacional del hip-hop y el rap indonesios, mostrándose capaz de conectar emociones y cultura local con públicos distantes.

Silet Open Up es una banda originaria de Indonesia que ha ganado relevancia internacional por fusionar hip-hop y sonidos regionales. (YouTube @siletopenup)

‘Ordinary’ de Alex Warren: balada revelación y debate cultural

El debut musical de Alex Warren trascendió las expectativas con su tema “Ordinary”, una balada pop de líneas honestas y espíritu confesional, dedicada a su esposa Kouvr Annon. El uso de imágenes religiosas en la narración de un amor transformador llamó la atención, desatando debates sobre los límites entre lo espiritual y lo romántico.

El interés se disparó todavía más tras presentaciones en eventos relevantes como WWE Raw y Lollapalooza. A raíz de estos hitos y de la conexión emocional con la audiencia joven en plataformas sociales, la canción y su letra se mantuvieron entre lo más buscado en el año.

‘Gabriela’ de Katseye: sátira, pop y redes sociales

Katseye supo aprovechar la combinación de pop con espíritu R&B y guiños latinos para lanzar “Gabriela”, un tema que apareció como un clásico de desamor pero que, en realidad, funciona como sátira sobre los rumores internos en el propio grupo musical.

El doble sentido y la meta-narrativa atrajeron tanto los debates en línea como el interés constante de los fans por descifrar el verdadero significado de la canción. El verso en español y el juego con la cultura de internet garantizó su viralidad e hizo que la letra de “Gabriela” recibiera millones de búsquedas a lo largo de 2025.

Taylor Swift es una cantante y compositora estadounidense famosa por sus éxitos en el pop y el country, así como por sus letras autobiográficas. REUTERS/Mario Anzuoni

‘Eldest Daughter’ de Taylor Swift: vulnerabilidad y conexión generacional

Taylor Swift, fiel a su estilo de autobiografía lírica, incluyó “Eldest Daughter” en su álbum “The Life of a Showgirl”, y el eco de sus versos llegó a cada rincón de la web. Elegida como la pista emocionalmente más expuesta del disco, la canción explora las presiones y expectativas de ser primogénita, así como la lealtad a la pareja y a los seguidores.

Sus letras personales resonaron especialmente entre quienes sienten la carga de ese rol familiar, afirmando la capacidad de Swift para convertir historias íntimas en fenómenos globales. El debate y la emoción que generaron las interpretaciones de “Eldest Daughter” explican el lugar destacado que ocupó su letra entre las búsquedas más frecuentes del año.

Otras canciones que se encuentran en el Top 10

“跳楼机” (“Drop Tower”) es una balada de Mandopop interpretada por la cantante china LBI, que se traduce como “Máquina de salto” o “Torre de caída”. Su letra transforma la experiencia de una atracción en un parque de diversiones en una poderosa metáfora sobre los altibajos del amor y la pérdida. La canción, con un estribillo tan emotivo como pegadizo, supo captar la atención de millones, aunque logra ser engañosamente difícil de interpretar.

El tema inició como un éxito discreto pero, a principios de 2025, explotó en popularidad gracias a su uso creciente en videos de TikTok y covers realizados por distintos artistas, fenómeno que consolidó a LBI como una estrella en ascenso dentro de la industria musical china.

“Soda Pop” de los Saja Boys ganó popularidad este año tras aparecer en la película animada de Netflix, Cazadores de Demonios KPop. (YouTube Sanbles)

Por otro lado, “Soda Pop”, interpretada por los Saja Boys, se convirtió en uno de los hits más comentados del año gracias a su inclusión en la película animada de Netflix, Cazadores de Demonios KPop.

Esta pieza musical destaca por su ritmo pegajoso y su atmósfera alegre en apariencia, pero esconde un giro oscuro y original: lo que parece una canción sobre una bebida dulce es, en realidad, una metáfora sobre el plan de unos demonios para consumir las almas de sus fanáticos.

El éxito de la película impulsó a “Soda Pop” como fenómeno propio; su doble significado despertó conversaciones, análisis y una oleada de memes entre los más grandes y los seguidores en las redes sociales, demostrando la capacidad del K-Pop y la animación asiática para generar impacto cultural a nivel global.

Ambas canciones ilustran cómo la creatividad, las metáforas emocionales y los mensajes ocultos pueden transformar sencillos temas pop en verdaderos eventos de la cultura digital y musical, definiendo el pulso de la audiencia joven durante 2025.