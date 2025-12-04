Tecno

Qué fue lo más buscado en Google a nivel mundial: la IA Gemini, Charlie Kirk y la Copa Mundial son protagonistas

La inteligencia artificial y los desarrollos de Google han sido determinantes en el mundo junto a deportes como el cricket

El asistente de inteligencia artificial
El asistente de inteligencia artificial Gemini de Google encabezó el ranking mundial de búsquedas en 2025 - (Unsplash)

La evolución tecnológica y los acontecimientos de alto impacto social se reflejaron en las búsquedas más populares de Google a nivel global en 2025. El motor de búsqueda presentó sus tendencias anuales, revelando cómo la inteligencia artificial (IA), los grandes eventos deportivos y sucesos noticiosos marcaron la agenda de los usuarios durante los últimos doce meses.

Tanto avances tecnológicos como enfrentamientos deportivos y notables figuras públicas se convirtieron en los temas más consultados, mostrando el pulso informativo y cultural de la población mundial.

Qué fue lo más buscado en Google el 2025 a nivel mundial

Encabezando el listado mundial se ubicó Gemini, el asistente de IA de Google. Este modelo generativo capturó el interés desde su integración en múltiples servicios y la mejora en la interacción conversacional con los usuarios.

La muerte de Charlie Kirk
La muerte de Charlie Kirk generó millones de consultas y se convirtió en una de las noticias más buscadas de 2025

El avance constante de la inteligencia artificial generó curiosidad en millones de personas, convirtiendo a Gemini en la herramienta y, al mismo tiempo, el concepto más buscado del año. La fascinación por las aplicaciones cotidianas de la IA y la expectativa por sus límites dominaron el inicio de 2025, señalando una transformación en la forma de interactuar digitalmente.

En el ámbito deportivo, la pasión por el cricket fue determinante entre los usuarios globales. Eventos como India vs Inglaterra (lo segundo más buscado a nivel mundial) y India vs Australia concentraron altos volúmenes de consultas, reflejando la enorme popularidad de este deporte en Asia, Oceanía y mercados con grandes comunidades de seguidores. El torneo de la Copa de Asia también figuró como tendencia, reforzando el papel de los certámenes regionales en el calendario de los aficionados.

En el fútbol, el Mundial de Clubes de la FIFA se posicionó como uno de los principales eventos deportivos globales. El certamen internacional reunió a los clubes más importantes del mundo y motivó búsquedas relacionadas con partidos, resultados y figuras destacadas. La supremacía del fútbol como fenómeno cultural quedó patente una vez más.

Sucesos y personajes que marcaron el 2025

Dentro de los acontecimientos noticiosos, el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk (lo tercero más buscado durante 2025) en septiembre acaparó titulares y búsquedas, tanto por la repercusión mediática como por los debates derivados. Su figura, conocida por la actividad pública y opiniones políticas, se convirtió en una de las personalidades más buscadas, junto a artistas como d4vd, Kendrick Lamar y presentadores como Jimmy Kimmel.

Google destaca cómo la inteligencia
Google destaca cómo la inteligencia artificial, el iPhone 17 y la agenda geopolítica configuran las búsquedas de 2025 - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El interés por personajes que fallecieron, entre ellos Ozzy Osbourne, Hulk Hogan, Michelle Trachtenberg y Diane Keaton, también sostuvo picos de consulta, evidenciando la búsqueda de contexto y trayectorias de vidas influyentes.

El nombramiento del nuevo Papa, Leo XIV, se sumó entre las noticias de mayor alcance global, así como temas vinculados a la situación geopolítica como la de Irán o las recurrentes referencias a conflictos internacionales, destacando la atención mundial en la inestabilidad gubernamental de Estados Unidos y los incendios en Los Ángeles.

El iPhone 17, la nueva generación del teléfono inteligente de Apple, también figuró entre los conceptos más buscados. La expectación por los lanzamientos, fechas e innovaciones tecnológicas muestra la vigencia de los smartphones como pilar central de la cultura de consumo digital. Las especulaciones y filtraciones mantuvieron durante semanas a los consumidores atentos a las novedades de la marca californiana.

En el apartado de relaciones internacionales, destacan las búsquedas sobre Pakistán e India. Rivalidades históricas, nuevos desencuentros y antecedentes en el deporte y la política concentraron la atención de usuarios, indicando el interés por la evolución de situaciones complejas que pueden impactar en diversas regiones.

El balance para 2025 de las búsquedas en Google reveló una clara tendencia hacia temas tecnológicos de vanguardia, el seguimiento de figuras públicas y aquellas noticias capaces de traspasar fronteras debido a su impacto mediático. La inteligencia artificial, la inmediatez deportiva y la repercusión de líderes sociales fueron los ejes principales que definieron la agenda informativa global de un año atravesado por cambios y acontecimientos relevantes.

