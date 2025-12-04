Estas son las 10 canciones más escuchadas de YouTube en 2025: 2 son de Las Guerreras K-Pop

Bruno Mars reafirma su relevancia musical al participar también en la segunda posición, esta vez con ROSÉ, integrante de Blackpink. (Composición Infobae: YouTube / Netflix)

YouTube ha revelado su ranking anual de canciones más escuchadas en 2025, confirmando la variedad y el alcance global de la música en la plataforma. En esta edición, dos temas de Las Guerreras K-Pop lograron posicionarse en el top 10, compartiendo espacio con estrellas consagradas como Lady Gaga, Bruno Mars y representantes del género urbano y latino.

Es importante señalar que el listado refleja, además, el auge de los fenómenos virales y el impacto de las colaboraciones internacionales.

Top 10 de YouTube 2025: el dominio de las estrellas y el auge del K-Pop

El liderazgo indiscutido de 2025 lo protagonizó “Die With a Smile”, una colaboración entre Lady Gaga y Bruno Mars que se impuso tanto en reproducciones como en repercusión global. Desde su lanzamiento, la canción desbancó a la competencia y conquistó millones de vistas gracias a un videoclip muy comentado y la química de ambos intérpretes.

Lady Gaga y Bruno Mars actúan durante la 67 edición de los premios Grammy en Los Ángeles, California, Estados Unidos. REUTERS/Mario Anzuoni/

Bruno Mars reafirma su relevancia musical al participar también en la segunda posición, esta vez con ROSÉ, integrante de Blackpink, en el tema “APT.”. La fuerza del K-Pop se deja notar no solo a través de este dúo, sino también con la presencia de Las Guerreras K-Pop —en referencia a Saja Boys, quienes aparecen con las canciones “Soda Pop” y “Your Idol” dentro del ranking—. Esto destaca la influencia e internacionalización del pop coreano, consolidando su poder en la industria musical.

Diversidad musical: de los ritmos latinos al hip hop

El listado de YouTube en 2025 exhibe una amplia variedad de sonidos y estilos. Dentro de la música latina y urbana, “El Mayor de los Ranas”, interpretada por Víctor Valverde junto a Jr Torres, representa una de las opciones más reproducidas del año. Este fenómeno implica que los ritmos latinos mantienen un lugar de privilegio y continúan expandiendo su influencia más allá de los países de habla hispana.

El hip hop aparece reforzado en las tendencias globales gracias a la colaboración entre Kendrick Lamar y SZA en “Luther”, así como “tv off”, un segundo tema a cargo del propio Lamar. Estas presencias marcan la continuidad de la relevancia del rap y el R&B tanto en YouTube como en las listas comerciales internacionales.

SZA, izquierda, y Kendrick Lamar SZA durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 59 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia. (Foto AP/George Walker IV)

Nuevos fenómenos y sorpresas virales en la música de 2025

2025 fue también el año del descubrimiento de voces y estilos inesperados. HUNTR/X, un proyecto novedoso que logra incluir dos títulos en el top 10 (“Golden” y “How It’s Done”), evidencia el surgimiento de nuevos fenómenos virales que desafían a los gigantes tradicionales de la música pop.

Mención especial merece Alex Warren, cuya canción “Ordinary” sorprendió tanto a críticos como a públicos de distintas edades por su rápida viralización y la frescura que aportó al panorama del streaming.

La presencia diversa de artistas y géneros confirma el dinamismo de la plataforma, donde las cifras de reproducción, la viralidad y el alcance global determinan las tendencias anuales. Así, el top 10 de 2025 no solo consagra a las figuras establecidas, sino que también abre espacio a proyectos emergentes y nuevos sonidos.

"Golden" sobresale por ser una de las canciones más buscadas a nivel mundial en Shazam. (Composición Infobae: Gemini / Captura: Netflix)

Lista completa: las canciones más escuchadas de YouTube en 2025

El ranking oficial de las canciones con mayor número de reproducciones en YouTube 2025 queda conformado de la siguiente forma:

Bruno Mars & Lady Gaga – Die With a Smile ROSÉ & Bruno Mars – APT. HUNTR/X – Golden Saja Boys – Soda Pop Saja Boys – Your Idol Victor Valverde & Jr Torres – El Mayor de los Ranas HUNTR/X – How It’s Done Alex Warren – Ordinary Kendrick Lamar & SZA – Luther Kendrick Lamar – tv off

Este listado reafirma el papel central de YouTube como plataforma para el descubrimiento, la expansión y la consolidación de los nuevos hitos musicales cada año.