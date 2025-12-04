Estas son las 10 canciones más escuchadas de YouTube en 2025: 2 son de Las Guerreras K-Pop

YouTube ha revelado su ranking anual de canciones más escuchadas en 2025, confirmando la variedad y el alcance global de la música en la plataforma. En esta edición, dos temas de Las Guerreras K-Pop lograron posicionarse en el top 10, compartiendo espacio con estrellas consagradas como Lady Gaga, Bruno Mars y representantes del género urbano y latino.
Es importante señalar que el listado refleja, además, el auge de los fenómenos virales y el impacto de las colaboraciones internacionales.
Top 10 de YouTube 2025: el dominio de las estrellas y el auge del K-Pop
El liderazgo indiscutido de 2025 lo protagonizó “Die With a Smile”, una colaboración entre Lady Gaga y Bruno Mars que se impuso tanto en reproducciones como en repercusión global. Desde su lanzamiento, la canción desbancó a la competencia y conquistó millones de vistas gracias a un videoclip muy comentado y la química de ambos intérpretes.
Bruno Mars reafirma su relevancia musical al participar también en la segunda posición, esta vez con ROSÉ, integrante de Blackpink, en el tema “APT.”. La fuerza del K-Pop se deja notar no solo a través de este dúo, sino también con la presencia de Las Guerreras K-Pop —en referencia a Saja Boys, quienes aparecen con las canciones “Soda Pop” y “Your Idol” dentro del ranking—. Esto destaca la influencia e internacionalización del pop coreano, consolidando su poder en la industria musical.
Diversidad musical: de los ritmos latinos al hip hop
El listado de YouTube en 2025 exhibe una amplia variedad de sonidos y estilos. Dentro de la música latina y urbana, “El Mayor de los Ranas”, interpretada por Víctor Valverde junto a Jr Torres, representa una de las opciones más reproducidas del año. Este fenómeno implica que los ritmos latinos mantienen un lugar de privilegio y continúan expandiendo su influencia más allá de los países de habla hispana.
El hip hop aparece reforzado en las tendencias globales gracias a la colaboración entre Kendrick Lamar y SZA en “Luther”, así como “tv off”, un segundo tema a cargo del propio Lamar. Estas presencias marcan la continuidad de la relevancia del rap y el R&B tanto en YouTube como en las listas comerciales internacionales.
Nuevos fenómenos y sorpresas virales en la música de 2025
2025 fue también el año del descubrimiento de voces y estilos inesperados. HUNTR/X, un proyecto novedoso que logra incluir dos títulos en el top 10 (“Golden” y “How It’s Done”), evidencia el surgimiento de nuevos fenómenos virales que desafían a los gigantes tradicionales de la música pop.
Mención especial merece Alex Warren, cuya canción “Ordinary” sorprendió tanto a críticos como a públicos de distintas edades por su rápida viralización y la frescura que aportó al panorama del streaming.
La presencia diversa de artistas y géneros confirma el dinamismo de la plataforma, donde las cifras de reproducción, la viralidad y el alcance global determinan las tendencias anuales. Así, el top 10 de 2025 no solo consagra a las figuras establecidas, sino que también abre espacio a proyectos emergentes y nuevos sonidos.
Lista completa: las canciones más escuchadas de YouTube en 2025
El ranking oficial de las canciones con mayor número de reproducciones en YouTube 2025 queda conformado de la siguiente forma:
- Bruno Mars & Lady Gaga – Die With a Smile
- ROSÉ & Bruno Mars – APT.
- HUNTR/X – Golden
- Saja Boys – Soda Pop
- Saja Boys – Your Idol
- Victor Valverde & Jr Torres – El Mayor de los Ranas
- HUNTR/X – How It’s Done
- Alex Warren – Ordinary
- Kendrick Lamar & SZA – Luther
- Kendrick Lamar – tv off
Este listado reafirma el papel central de YouTube como plataforma para el descubrimiento, la expansión y la consolidación de los nuevos hitos musicales cada año.