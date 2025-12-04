Estudio reveló que el trabajo remoto hace más felices a las personas: por qué

La modalidad a distancia abre la posibilidad de que el empleado esté en cualquier parte del mundo y no ligado a una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consolidación del trabajo remoto como una modalidad capaz de incrementar la felicidad y el bienestar de los empleados ha quedado demostrada tras un seguimiento de cuatro años realizado por la Universidad del Sur de Australia.

Los resultados, que desafían los prejuicios tradicionales sobre el teletrabajo, muestran que la flexibilidad y la posibilidad de elegir el lugar de trabajo no solo mejoran la salud mental y física, sino que contribuyen a una mayor productividad y satisfacción laboral, según los autores del estudio australiano.

Cómo afecta el trabajo remoto a la productividad de los empleados

En las conclusiones del informe, los investigadores subrayan que el rendimiento y la productividad laboral se mantienen estables, o incluso mejoran en la mayoría de los casos cuando se trabaja desde casa.

La mayoría de empresas dicen que el trabajo remoto baja la productividad y por eso quieren el retorno de los empleados a las oficinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta afirmación se apoya en la observación de que los descensos en la productividad, frecuentemente esgrimidos por las empresas para justificar el regreso a la oficina, suelen estar más relacionados con deficiencias en la gestión y asignación de tareas que con el teletrabajo en sí.

Los responsables del estudio afirman: “En muchos casos, los directivos que afirman que el teletrabajo reduce la productividad responden más a una falta de gestión que a un problema real de rendimiento”.

Qué hallazgos interesantes tuvo el estudio australiano

El análisis, iniciado antes de la pandemia y extendido durante cuatro años, permite comparar el impacto del teletrabajo en diferentes contextos.

El teletrabajo permite ahorrar hasta 4,5 horas semanales en desplazamientos, generando diez días extra de tiempo libre al año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más destacados es la reducción del tiempo dedicado a los desplazamientos: antes de la pandemia, el trabajador medio australiano invertía unas 4,5 horas semanales en traslados a la oficina.

Esta optimización del tiempo se traduce en diez días extra de tiempo libre al año para quienes trabajan desde casa, de los cuales el 33% se dedica al ocio, lo que favorece una vida menos sedentaria y más activa físicamente.

Cómo cambian los hábitos y rutinas de aquellos que teletrabajan

La mejora en la calidad de vida se refleja en hábitos cotidianos. El tiempo recuperado permite a los empleados dormir más y disfrutar de desayunos tranquilos, lo que contribuye a reducir el estrés.

Además, se observa un cambio positivo en la alimentación: la preparación de comidas en casa y el aumento del consumo de frutas, verduras y lácteos han dado lugar a una dieta más variada y saludable, con menor dependencia de alimentos ultraprocesados.

La opción de trabajar desde casa impulsa hábitos más saludables, como una mejor alimentación y mayor tiempo de descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la flexibilidad horaria, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OTI), se ha convertido en un elemento equiparable al salario emocional, desplazando a otros beneficios tradicionales en la captación y retención de talento.

Esta tendencia refuerza la idea de que el teletrabajo, aunque ya no sea la opción preferida por todas las empresas, ha llegado para quedarse en contextos específicos.

De qué dependen los beneficios del trabajo remoto

El estudio de la Universidad del Sur de Australia advierte que los beneficios del teletrabajo dependen en gran medida de que sea una opción voluntaria.

El estudio advierte que el teletrabajo obligatorio puede afectar negativamente la salud mental y el bienestar de los empleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores encontraron que “cuando los empleados trabajan desde casa por obligación, la salud mental y el bienestar tienden a empeorar”, mientras que la elección personal de esta modalidad potencia los efectos positivos sobre el bienestar.

Cuales son los desafíos al implementar en una empresa el teletrabajo

Asimismo, uno de los desafíos identificados es la cohesión de los grupos de trabajo. El informe reconoce que “la conexión con los compañeros es difícil de reproducir a distancia”, lo que puede afectar la integración y el sentido de pertenencia.

Grandes corporaciones como Amazon han utilizado este argumento para justificar el retorno a la oficina. Sin embargo, los investigadores australianos señalan que el problema puede mitigarse mediante canales de comunicación más eficientes.