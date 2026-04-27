El Salvador clausura el ejercicio CENTAM GUARDIAN 2026 con delegaciones de siete países

El Salvador clausuró el ejercicio CENTAM GUARDIAN 2026 tras 11 días de cooperación militar y civil entre siete países de la región. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)

El Salvador clausuró el ejercicio regional CENTAM GUARDIAN 2026 tras 11 días de actividades, con la participación de delegaciones militares y civiles de 7 países. El acto de cierre fue presidido por René Francis Merino Monroy, Ministro de la Defensa Nacional, quien enfatizó la relevancia de la cooperación internacional y la preparación conjunta ante amenazas y desastres. El comandante Thomas M. Vickers, representante del Comando Sur de Estados Unidos, elogió la hospitalidad y liderazgo de El Salvador, subrayando: “Su apoyo ha sido la base del éxito de este ejercicio y nos sentimos verdaderamente honrados de haber entrenado y aprendido juntos”.

La clausura del CENTAM GUARDIAN 2026 se realizó en las instalaciones del Comando de Fuerzas Especiales, con la presencia de delegaciones de El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Belice, Costa Rica y República Dominicana. El evento, coordinado con el Comando Sur de los Estados Unidos, buscó fortalecer la interoperabilidad regional y la capacidad de respuesta conjunta.

“En la parte militar, nos permitió medir nuestras capacidades, ver cómo estamos con el resto de países y responder de manera rápida ante cualquier amenaza transnacional”, expresó el ministro Merino Monroy.

El comandante Vickers expuso: “Durante los últimos días hemos presenciado una notable demostración de unidad, profesionalismo y propósito compartido, calidades que no solo definen este ejercicio, sino la alianza duradera entre nuestras naciones”.

Delegaciones de El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Belice, Costa Rica y República Dominicana participaron en entrenamientos conjuntos de CENTAM GUARDIAN 2026. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la importancia de la cooperación internacional en respuesta ante amenazas y desastres regionales. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)

El Comando Sur de Estados Unidos elogió el liderazgo de El Salvador y resaltó la unidad y el profesionalismo demostrados durante el ejercicio CENTAM GUARDIAN 2026. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)

El ejercicio no se limitó al adiestramiento militar. Incluyó tareas de protección civil y simulacros de respuesta ante emergencias, en los que participaron equipos de Costa Rica, República Dominicana y la Protección Civil de El Salvador.

Uno de los escenarios centrales fue un simulacro de terremoto de 36 horas, donde las delegaciones pusieron en práctica estrategias de rescate, evacuación y atención a damnificados. El ministro Merino Monroy destacó que estas actividades permitieron “transmitir las experiencias que tenemos como salvadoreños en este tipo de actividades”, recordando la asistencia internacional brindada anteriormente en Turquía, Jamaica y Costa Rica.

Vickers señaló: “Al integrar las fuerzas militares, el ministro de Seguridad Pública, las agencias civiles, mejoraron nuestra capacidad colectiva para responder a los desastres, proteger a nuestra gente y garantizar nuestras respuestas sean comprensivas y coordinadas”.

El ministro Merino Monroy resaltó la relevancia de la cooperación militar y el entrenamiento conjunto. Destacó los ejercicios realizados con los marines de Estados Unidos y la Brigada de Infantería de Marina de El Salvador, unidad recientemente formada.

“Nos permitió medir nuestras capacidades, ver cómo estamos con el resto de países, para responder de manera rápida ante cualquier amenaza transnacional”, afirmó el titular de Defensa. El oficial estadounidense añadió: “CENTAM GUARDIAN veintiséis, patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, y organizado por nuestros amables socios aquí en El Salvador, reunió a 1.125 participantes de fuerzas convencionales y de operaciones especiales, la Guardia Costera, agencias civiles y las fuerzas de Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala y Estados Unidos”.

Ambas autoridades coincidieron en el alto nivel de profesionalismo alcanzado por las tropas salvadoreñas y la solidez de la cooperación internacional.

Protección Civil de El Salvador y equipos de Costa Rica y República Dominicana realizaron simulacros de emergencia, incluyendo un ejercicio de terremoto de 36 horas. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)

CENTAM GUARDIAN 2026 contó con la participación de 1.125 elementos de fuerzas militares, Guardia Costera y agencias civiles de siete países latinoamericanos. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)

El Salvador reafirmó su compromiso con la seguridad hemisférica y fue consolidado como aliado estratégico en la cooperación internacional y defensa regional. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)

El ministro Merino Monroy anunció que El Salvador continuará promoviendo ejercicios multinacionales y fortaleciendo la integración y preparación regional. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad)

El comandante Vickers, en nombre del Comando Sur, enfatizó la relevancia del trabajo conjunto frente a un escenario donde “las redes de crimen transnacional y el narcotráfico amenazan la seguridad y la prosperidad de nuestros ciudadanos”. Subrayó que la colaboración regional es esencial y que el ejercicio permitió “fortalecer la capacidad para derrotar a estas redes”.

El oficial estadounidense recalcó la necesidad de un enfoque integral: “La seguridad hemisférica no es la responsabilidad de sola una nación, sino el esfuerzo compartido construido sobre la confianza y el respeto mutuo”. En sus palabras, CENTAM GUARDIAN 2026 “subrayó la importancia crítica en un enfoque de todo el gobierno” y consolidó a El Salvador como un “aliado estratégico en la región”.

La realización de este ejercicio proyectó a El Salvador como un referente en la cooperación internacional en defensa y respuesta ante emergencias, reafirmando el compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica.

El ministro René Francis Merino Monroy aseguró que El Salvador continuará promoviendo ejercicios multinacionales y fortaleciendo la integración regional. “Como Fuerza Armada de El Salvador, seguiremos integrándonos y siendo anfitriones de eventos importantes como el que acabamos de finalizar”, sostuvo.