Tragedia en Rosario: una nena de seis años tropezó en la escuela, golpeó su cabeza contra un banco y murió

Una nena de seis años tropezó en la escuela, golpeó su cabeza contra un banco y murió

Un trágico episodio se registró este último fin de semana en la ciudad de Rosario con la muerte de Luna, una niña de seis años que se golpeó la cabeza contra un banco de cemento cuando tropezó por pisarse los cordones de las zapatillas. La familia cuestionó esta versión y pidió investigar cómo fueron los hechos.

Según pudo saber Infobae, el hecho tuvo lugar el último viernes en la Escuela Islas Malvinas N° 117, ubicada en la intersección de España y Uriburu en la parte sur de Rosario. De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales, la menor, identificada como Luna M., de seis años, sufrió el accidente durante el recreo escolar. Una vez que se produjo el accidente y se llamaron a las autoridades, un equipo de paramédicos atendió a la menor en el lugar y constataron que golpeó su cabeza contra un banco de cemento después de tropezar por pisar sus cordones.

Rápidamente, Luna fue trasladada junto a su padre, Ricardo Abel Miqueo, al Hospital Víctor J. Vilela, donde ingresó en estado crítico. Sin embargo, tras realizarle maniobras de reanimación, lograron estabilizar a la pequeña. A pesar de los esfuerzos, la niña permanecía en situación grave. Se le practicó una tomografía y fue intervenida de urgencia para drenar un coágulo en el cráneo que presionaba su cerebro. La atención médica incluyó vigilancia intensiva y seguimiento continuo durante dos días.

La noticia del accidente conmocionó a la comunidad educativa y a la familia. Según el primer parte de la policía, la información aportada por la escuela indicaba que Luna tropezó por tener los cordones de las zapatillas desatados, lo que habría provocado la caída y el golpe fatal. Sin embargo, la familia expresó dudas sobre esta versión y solicitó investigar cabalmente las circunstancias reales del accidente.

La escuela decretó días de duelo por la muerte de la menor

El padre de la menor, Ricardo relató en LT8 que fue notificado por la institución sobre una caída que, en principio, le describieron como leve. “Pasé por casa, agarré una toalla y una remera, porque supuestamente era leve y cuando me acerqué a la escuela veo a la ambulancia y la camilla que entra”, narró. Al entrar al establecimiento, halló a su hija ensangrentada y con signos de paro cardiorrespiratorio. Según sus palabras, al levantarla del piso notó que las zapatillas “seguían atadas”, contradiciendo el relato oficial sobre los cordones desatados.

La familia acompañó a Luna durante las cuarenta y ocho horas de internación, hasta que el domingo 26 de abril, cerca del mediodía, la neuróloga Sandra Sosa, profesional del hospital, constató la muerte encefálica en presencia de la doctora Crotta Asís Bárbara, del mismo establecimiento sanitario. El diagnóstico fue comunicado por la policía a la División de Investigación Criminal y al Gabinete de la PDI, organismo de peritaje provincial, siguiendo el protocolo habitual ante este tipo de sucesos.

Tras confirmarse la muerte cerebral, se activó el protocolo del CUDAIO, organismo provincial dedicado a la coordinación de ablaciones e implantes de órganos en Santa Fe. El director del Hospital Víctor J. Vilela, Eduardo Casim, destacó en declaraciones a LT8 el gesto solidario de la familia, que permitió donar los riñones, córneas y válvulas cardíacas de la menor. Las autoridades hospitalarias subrayaron: “Todo el equipo médico realizó todo lo posible para que se active el cerebro, pero no hubo forma”.

El hecho generó gran consternación en el ámbito escolar, que decidió suspender sus actividades para el lunes siguiente a modo de duelo. Mientras tanto, la familia de Luna continúa exigiendo el esclarecimiento completo de las causas del accidente.

Desde el establecimiento señalaron en un comunicado: “Con profundo pesar y tristeza, nos dirigimos a ustedes para informar el fallecimiento de nuestra alumna de 1º grado D. En este momento de tanto dolor, toda la institución acompaña a su familia, abrazándolos con fuerza ante tan irreparable pérdida. Como comunidad educativa también acompañamos a sus compañeros y docentes”.

“Debido a lo acontecido, la escuela permanecerá cerrada por duelo el día lunes 27/4. Nos unimos en un pensamiento común de respeto y consuelo. Retomaremos nuestras actividades el día martes 28, brindando el espacio necesario para el acompañamiento y la contención de nuestros niños y niñas. Agradecemos la comprensión y el respeto ante esta dolorosa circunstancia. Nos unimos en el cariño y en el recuerdo de Luna”, sostuvieron en el escrito.