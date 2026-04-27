Guatemala

Guatemala: Despliegan operativo tras denuncias de turistas por cobros indebidos y robos en el zoológico La Aurora

La intervención interinstitucional permitió esclarecer el modus operandi de quienes simulaban ser trabajadores del lugar, estableciendo acciones preventivas y de investigación para reforzar la vigilancia y seguridad en la zona de alta afluencia

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Grupo de personas sentadas en la acera junto a agentes de policía, con un SUV rojo y un cartel de McDonald's al fondo bajo un cielo azul claro
Agentes de seguridad y personal del MP realizan un operativo contra cobros ilegales a turistas en los alrededores del Zoológico La Aurora en Guatemala. (Ministerio Público de Guatemala)

La Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros de Guatemala, en colaboración con el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), la Policía Nacional Civil y otras unidades especializadas, efectuó un operativo en los alrededores del zoológico La Aurora, situado en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, tras denuncias por robos y cobros irregulares a visitantes.

El despliegue resultó en la identificación de 33 personas dedicadas al cuidado informal de automóviles y el establecimiento inmediato de un puesto fijo de seguridad policial, con el objetivo de proteger la integridad, la vida y el patrimonio de los más de 7 mil visitantes nacionales y extranjeros que concurren al sitio cada fin de semana, según reportó el Ministerio Público (MP) el lunes 27 de abril.

Las denuncias recibidas por la Fiscalía provinieron de turistas extranjeros que detectaron prácticas ilícitas en los alrededores del zoológico La Aurora.

El Ministerio Público precisó que los implicados se hacían pasar por empleados del zoológico, exigiendo pagos a los conductores visitantes. Las tarifas solicitadas fluctuaban entre Q35 y USD 50 — desde aproximadamente 35 quetzales hasta el equivalente a 381 quetzales al tipo de cambio referencial del Banco de Guatemala. Estos cobros transformaron el simple hecho de estacionar en una preocupación financiera para los turistas.

Agentes del Ministerio Público de Guatemala con chalecos "MP" están en una acera, supervisando a personas sentadas. Se ven edificios, vehículos y un letrero de McDonald's
Personal del Ministerio Público de Guatemala supervisa a un grupo de personas sentadas en la acera mientras investigan denuncias de cobros ilegales a turistas en los alrededores del Zoológico La Aurora. (Ministerio Público de Guatemala)

Cobraban gasta 50 dólares y fingían ser trabajadores

La investigación evidenció que los presuntos cuidadores de automóviles no sólo solicitaban dinero por estacionamiento, sino que también ingresaban a los vehículos cuando los propietarios estaban ausentes para tomar pertenencias.

De acuerdo con los afectados, los implicados aprovechaban la entrada de los visitantes al zoológico para abrir los autos y sustraer objetos personales.

En la operación participaron la División Especializada en Investigación Criminal de Delitos contra Turistas Extranjeros, el Departamento de Tránsito, la División de Seguridad Turística (DISETUR), además del INGUAT y la Policía Nacional Civil. El Ministerio Público detalló que estas acciones buscan fortalecer la investigación, localizar a los responsables y establecer medidas de prevención para evitar delitos futuros en una zona que cada semana recibe miles de visitantes tanto nacionales como internacionales.

La intervención permitió establecer con exactitud que 33 personas estaban involucradas en la vigilancia ilegal de vehículos en el sector. También se dispuso un puesto permanente de seguridad policial, orientado a salvaguardar tanto la integridad como el patrimonio de quienes visitan el zoológico.

El Ministerio Público afirmó que la denuncia más reciente advertía sobre pagos indebidos de hasta USD50 por estacionar, monto que representa un gasto considerable para cualquier visitante.

Según cifras del Ministerio Público, el zoológico La Aurora recibe en promedio 7 mil visitantes cada fin de semana, dato que ilustra la dimensión del flujo turístico y la urgencia de contar con medidas de protección eficaces. Los turistas habían señalado que la zona, bajo la apariencia de servicios de estacionamiento, era escenario frecuente de robos a visitantes.

El Ministerio Público continúa la investigación

El caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público, cuyo objetivo es identificar y llevar ante la justicia a los responsables. La coordinación entre instituciones ha facilitado la implementación de acciones preventivas inmediatas, mientras avanzan los procesos para determinar la identidad y proceder legalmente contra quienes simulaban ser parte del personal del principal zoológico de Guatemala.

En paralelo, La Agencia Fiscal de la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros en Sacatepéquez realizó visitas a agencias de viajes que prestan servicios de tour para ascenso a los volcanes Acatenango y Pacaya, con el objetivo de verificar la información de los guías y constatar su registro ante el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).

Asimismo, se orientó a los prestadores de servicios sobre los canales de denuncia y qué hacer ante algún hecho delictivos

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