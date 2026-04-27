Las confesiones de Ramón Díaz: la inédita historia con Maradona, por qué no fue al Mundial 90 y el reclamo a Gallardo

Ramón Díaz, uno de los máximos ídolos de River Plate y de los grandes goleadores del fútbol argentino, brindó una extensa entrevista en la que se refirió a diferentes hechos de su trayectoria: desde hace cuánto no visita el Monumental, una anécdota inédita con Diego Armando Maradona en su llegada al Napoli y la relación que tiene con Juan Román Riquelme y Eduardo Chacho Coudet.

En diálogo con el programa F90 de ESPN, uno de los puntos destacados de la entrevista fue una historia insólita con Pelusa y su llegada al fútbol italiano, donde el Pelado ya era uno de los artilleros más importantes de la liga. “Con Diego éramos muy amigos. Les voy a contar una historia que no se sabe. Cuando él estaba en el Barcelona, me llamó y le dije: ‘Yo te mando las camisetas del Napoli. Vení que vas a ser el rey de Nápoles’. Y así fue. Le mandé las camisetas”, comentó Ramón.

A esto, sumó: “Veía que Diego tenía ese carácter, esa personalidad, y Nápoles tiene una pasión. Era un lugar para que esté él”. El entrenador de 66 años, de último paso por el Inter de Porto Alegre y actualmente sin equipo, reconoció: “Hay que recordarlo con mucho cariño. Por lo que fue, por lo que dio, lo que hizo. La gente se lo recuerda. Hablamos muchas veces en los últimos tiempos. Él tenía muy buena relación con Emiliano. Se juntaban”.

“Jugábamos juntos por la edad. Los dos queríamos ser figuras, hacer goles. Me acuerdo que cuando estábamos en el Mundial juvenil, yo tenía seis goles y Diego, ocho. Le digo: ‘Diego, dámela. Quiero salir goleador’. Yo también, me dijo”, agregó.

*Su relación con Maradona y los motivos que lo dejaron afuera del Mundial 90

A pesar de que aseguró que “nací y crecí en River”, Ramón Díaz reveló que lleva muchos años sin visitar el Monumental. “Hace mucho tiempo que no voy a la cancha. La última vez fue en el último campeonato (2014). No conozco el estadio nuevo. Lo veo, la gente es increíble cómo va, lo que alienta y lo que transmite en este fútbol argentino que, seguramente, River es uno de los equipos más grandes del mundo”, aseguró.

Respecto a los motivos, explicó: “Hay que dejar trabajar tranquilo. Por supuesto, creo que la cosa más importante para el entrenador que está, es que se sienta tranquilo y cómodo. Si me invitan al Monumental, voy. Pero como invitado, para disfrutar lo que veo. En los últimos años estuve siempre en el extranjero. Siempre trabajando. Tuve la posibilidad de estar en grandes equipos, donde también me dieron la posibilidad de ganar. Si analizás bien de la época en la que terminé a hoy, hay muchos equipos que me dieron la oportunidad de ganar. Tuve trabajo. Estuve cinco años en Arabia”.

En esta misma línea, Ramón Díaz aclaró que “el club sabe que, si me necesita, yo lo voy a ayudar”. Inmediatamente, se deshizo en elogios con Eduardo Coudet: “El Chacho es un profesional increíble. Somos grandes amigos, de Emiliano también. Tenemos muy buena relación. Lo va a resolver, lo va a dar vuelta. Está mejorando, necesita tiempo. El equipo no lo armó él. Sé que tiene mucha visión, es un gran entrenador. La gente lo tiene que ayudar. No tuvo la posibilidad de tener una pretemporada”.

*Los elogios de Ramón Díaz a Coudet

“A Marcelo (Gallardo) lo conozco mucho. Lo he ayudado en la época de jugador”, comentó sobre el Muñeco. No obstante, recordó una anécdota con otro de los grandes ídolos del elenco de Núñez en la que le dejó un recado: “Hace mucho tiempo que no lo veo. Solo cuando era jugador. Nunca tuve la posibilidad de hablar con él. Nunca. Me hubiera gustado que él, cuando yo estaba en Arabia, que llevaba cinco años, me hubiera llamado para preguntar cómo era. Ahí lo hubiera aconsejado, porque muchos jugadores de los que yo dejé, él se los llevó. Entonces, ahí me di cuenta que iba a ser mucho más difícil para él. Sabía que iba a ser complicado para él”.

El Pelado también puntualizó en otras figuras del fútbol argentino. En primer lugar, resaltó a Ariel Ortega. “El más grande que vi. Están Diego y Ortega. Los más grandes que vi. Las cosas que le permití... Tenía una inteligencia táctica. Podía jugar sin entrenar”, sostuvo.

Por su parte, el riojano de 66 años destacó a Juan Román Riquelme: “Es un genio, un crack, por la historia que tiene y lo que le ha dado al fútbol argentino. Hay que tener mucho respeto por la historia que tiene”. Incluso, aseguró que quiso llevarlo a River: “Me hubiera gustado, pero no quiso venir a River. Tuvo la posibilidad. Estaban todos los de Argentinos Juniors en la lista de los juveniles. Me los quise llevar a todos. Pero él dijo que no. Se fue a otro lado”.

*Cuando quiso llevar a Riquelme a River

En otro plano, Óscar Ruggeri le recriminó el por qué no fue al Mundial de 1990, a pesar de que Ramón Díaz reconoció que estaba en su mejor momento. “Siempre estuve enojado porque vos sabías que tenías que estar en el 90 con nosotros. Eras goleador, pero yo te echo la culpa a vos. ¿Sabes por qué? No era del entrenador eso. Era tuyo. Vos, con la relación que tenías con Diego, te reunías con Diego y estabas dentro del plantel. Y nosotros, Caniggia con vos de delantero, nos reíamos. De atrás, nos reíamos. Siempre me quedé enojado de eso. Era tu mejor momento en el fútbol. Eras el goleador de Italia”, argumentó el Cabezón.

“¿Por qué no viniste? ¿Por qué no jugaste con nosotros? No me digas el entrenador”, agregó el defensor. Sin embargo, el ex delantero del Inter fue tajante: “Yo creo que no pasa por vos o por mí o las relaciones, sino que el entrenador es que te tiene que llamar. Es el entrenador”.

“No. Era un café. Era mirarse, se abrazaban e iban para adelante. Ese campeonato lo ganábamos con los ojos cerrados”, concluyó Ruggeri.

*Su amor por River y los años que lleva sin visitar el Monumental

Ramón Díaz también contó una historia con su mujer, que es hincha de Boca Juniors. “Mis hijos han cambiado como seis o siete escuelas en países distintos. Cuando teníamos la oportunidad de ir a algún lugar, íbamos todos juntos. Ninguno se quedaba. Vamos todos juntos o no vamos. A pesar de que mi mujer es de Boca, pero bueno. Se encariña con los clubes, pero no. Eso no lo va a cambiar. Tiene personalidad, no la vas a cambiar. A veces la quiero matar, pero bueno. Ese partido (el último Superclásico) lo estuvimos viendo en mi casa con amigos. Eran tres de Boca y yo estaba solo. Es parte del juego”, comentó entre risas.

A esto, sumó: “Se mantiene ahí. Fue a la cancha de River. Siempre tuvo problemas cuando fue a la cancha de River. Con mucha gente se peleaba porque sabían que era de Boca. Tuvo situaciones difíciles. Pero las afronta muy bien”.

MÁS FRASES DE RAMÓN DÍAZ

Su última salida de River en 2014: “Son momentos, decisiones. Me gusta que cuando conseguís los logros, la gente te recuerde por lo que hiciste. No me hubiera gustado irme de River con un fracaso. Más con la historia que tenemos en el club y siendo hincha”.

“Yo sé todo lo que pasa en River. Ahora también. Puedo estar alejado del club, pero sé todo lo que pasa. Por ahí querían tener otro perfil y otra experiencia. Me parece justo eso. Pero a mí me gusta tomar decisiones importantes. Fue difícil, pero me gusta irme ganador”.

Si le gustaría dirigir en Argentina: “Si existe la posibilidad, ¿por qué no? Pero me gusta el extranjero”.

Lo que le gustaba jugar en La Bombonera y el recordado “vos sos de la B”: “Me encanta. Me gusta mucho. Es un estadio para que tu equipo sea protagonista, ¿o no? Si sos protagonista la pasas bien, sino la pasa mal. Me gritaban ‘Sos de la B’. Yo les dije que yo no soy de la B. Es espontáneo. Cuando se juegan esos tipos de partidos hay una emoción en todo el país”

Las declaraciones que daba antes de los Superclásicos: “Veía que la gente necesitaba algo diferente. Podés perder, pero que no haya violencia. Era divertido. La pasábamos bien. Los jugadores, entrenadores. Sabemos que cuando te toca ganar, disfrutás, cuando te toca perder, hay que afrontar la situación”.

“A veces eran muy fuertes. Yo creo que hoy en día no se pueden dar ese tipo de declaraciones. Fueron momentos. Son dos equipos gigantes en el mundo. Esa rivalidad que existe se ve en muy pocos lados”.

El presente del Boca de Claudio Úbeda: “Tienen un mediocampo que está muy bien. Con Ascacibar y Paredes, tienen otro nivel para la categoría. Ves las tres jugadas que hizo Paredes, es otro nivel. Mi señora tuvo un poco de dudas al inicio. Lo que tenemos que ver todos es que las presiones son apresuradas. Yo veía a Úbeda y pensaba ‘pobrecito, cómo lo castigan’. ¿Y hoy qué tenemos que decir? Haciendo las cosas bien, trabajando, sabiendo que hay momentos. Consiguió resultados y empezó a despegar. Creo que Boca es uno de los candidatos a ganar la Libertadores. Si sigue con este estilo y forma, puede ser uno de los candidatos. Lo digo en serio. Se reacomodó”.

La filosofía de River y la adaptación de los jugadores: “River es un equipo en el que los jugadores necesitan tiempo para adaptarse. Por las presiones, por lo que es el club. Como club y equipo, te tenés que preparar para darles a los jóvenes tiempo para crecer y no darles tanta responsabilidad. River siempre fue un equipo vendedor, no comprador. Hace crecer a los jóvenes. Ahora, por supuesto, tiene la economía y compra para el éxito rápido”

“Hay que trabajar. Tenés que planificar. Hay muchos jóvenes que se van, pasa también en Brasil, que de repente no rinden y van a tener que cambiar. Hay que hacer el proceso de adaptación para que puedan rendir. Mastantuono necesita un tiempo de adaptación. Real Madrid es como River. Existe una gran presión”

Su enorme relación con su hijo, Emiliano: “Una de las cosas más lindas que me pasó fue trabajar con Emiliano. Lo profesional que es, la dedicación que tiene, cómo aprendió la responsabilidad que tiene. Hace más de 10 años que estoy con él. Habla cinco idiomas, se preparó y sigue. La buena relación que tenemos es que él sabe lo que es la responsabilidad de que un club te contrate para salvar los problemas que tiene. No económicos, sino tácticos, futbolísticos. Siempre hay algún roce”.

“Él se ocupa de cosas que antes no, siempre. En el último periodo con Corinthians, como yo con el portugués... Él se puso a estudiar. Le dije: ‘De ahora en más, vos vas a hacer las charlas técnicas’. Él hacia todo, porque el portugués lo habla perfectamente. Está viviendo en Brasil”.

Si prefiere ser entrenador o futbolista: “Son dos etapas diferentes. Me gusta ser entrenador porque me gusta trabajar con los jóvenes. Tienen que aprender cómo moverse, la disciplina, trabajar. Hay que seducir a un joven y a un jugador que ya está económicamente bien. Hay tiempos que manejar. Vos tenes que seducir para que juegue como vos querés”.

Su forma de dirigir y la relación que tiene con los jugadores: “Aprendí a seducir. Te convenzo de que hagas lo que yo quiero. Te voy a seducir de una forma, de una manera, que vas a rendir al máximo de tu capacidad”.

“Mi vida es toda dedicación al fútbol. Yo lo sigo a todos. Tengo la información de todos. Pero vivo. Cada cosa que hago, lo disfruto. Hemos recorrido el mundo, pero siempre acompañado de la familia”.

Cómo es su relación con Carlos Bianchi: “Gran entrenador y persona. Hace mucho tiempo que no lo veo. No tuvimos la posibilidad. La historia que tiene, las cosas que ha hecho. Mucho respeto. Ojalá que la esté disfrutando”.

Qué sueño le queda cumplir: “Que Emiliano sea entrenador. Que se suelte solo. Ya está preparado. En cualquier momento se va a largar solo. Tácticamente ganó diez títulos. Lo voy a acompañar. Sería el ayudante, me gustaría. Él tiene plena libertad. No cambiaría nada que el sea entrenador igual. Tiene un estatus muy alto. En estos últimos años es una dupla. Sabe cómo es el sistema”.