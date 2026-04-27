Netanyahu advirtió que el arsenal de misiles y drones de Hezbollah sigue siendo una amenaza para Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia conmemorativa por el Día del Recuerdo en memoria de los soldados caídos (Ilia Yefimovich/AP/Archivo)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que el arsenal de cohetes y vehículos aéreos no tripulados en manos de Hezbollah representa todavía un riesgo considerable para la población del norte de Israel, a pesar de los avances logrados por las Fuerzas de Defensa israelíes en el sur del Líbano.

“Aún quedan dos amenazas clave de Hezbollah: los cohetes 122 mm y los drones. Esto exige una combinación de actividad operativa y tecnológica”, declaró Netanyahu durante una conferencia con el alto mando militar.

El mandatario israelí señaló que los ataques realizados desde el inicio de la escalada con el Líbano han reducido el inventario de misiles de la milicia chiita a solo un 10% de lo que poseía al comenzar el conflicto.

“Esto es lo que le queda a Hezbollah: aproximadamente el 10% de los misiles que tenía al inicio. Pero estos proyectiles siguen siendo motivo de preocupación para los habitantes del norte”, subrayó Netanyahu.

El premier israelí confirmó que las Fuerzas de Defensa mantienen ataques tanto dentro de la franja de seguridad como en sectores al norte de la misma, ampliando las operaciones incluso más allá del río Litani. Remarcó que estas acciones cuentan con el respaldo de los acuerdos suscritos con Estados Unidos y el gobierno libanés, y aseguró que el derecho de Israel a responder a amenazas está contemplado en los términos del alto el fuego vigente.

Netanyahu advirtió que Israel mantendrá las operaciones en Líbano ante la amenaza de misiles y drones de Hezbollah

La frágil tregua de diez días, acordada a principios de mes y extendida recientemente, ha sido objeto de acusaciones cruzadas entre Israel y Hezbollah sobre violaciones. Mientras ambos bandos reportan ataques y escaramuzas diarias, Netanyahu insistió en que la seguridad de las comunidades israelíes del norte depende de mantener la presión sobre la milicia proiraní y de impedir que reconstruya su capacidad ofensiva.

Combates en múltiples frentes

El jefe del Estado Mayor israelí, teniente general Eyal Zamir, advirtió en un comunicado que el ejército prevé un escenario de enfrentamientos en múltiples frentes a lo largo de 2026, en referencia a la prolongación de los combates contra Irán y Hezbollah.

“Desde el 7 de octubre el ejército combate en una campaña multifrontal... 2026 probablemente será otro año de lucha simultánea en todos esos frentes”, afirmó Zamir, quien también recordó el inicio de las hostilidades tras el ataque de Hamas a Israel en Gaza.

En el plano político, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, transmitió a la enviada de la ONU para Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, que la postura de las autoridades libanesas respecto a Hezbollah podría desencadenar consecuencias devastadoras.

Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor israelí, participa en un acto militar en el cementerio de Kfar Saba (REUTERS)

“Si el gobierno libanés sigue amparándose en Hezbollah, se desatará un incendio que arrasará el Líbano”, advirtió Katz, al tiempo que responsabilizó a las instituciones del país vecino por permitir la influencia y el accionar del grupo armado.

Las declaraciones de Katz respondieron a los comentarios del líder de Hezbollah, Naim Qassem, quien rechazó la posibilidad de negociaciones directas con Israel y calificó de error grave la participación del gobierno libanés en los diálogos facilitados por Estados Unidos.

Qassem instó a las autoridades de Beirut a retirar su apoyo a las conversaciones y responsabilizó a Israel de cualquier escalada futura.

En paralelo a las declaraciones oficiales, el intercambio de ataques no se ha detenido en la frontera. El ejército israelí informó sobre la incursión no autorizada de tres reservistas en la localidad de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, incidente que está siendo investigado. Además, Israel mantiene la evacuación de siete aldeas en la zona debido a la persistencia de los bombardeos y el riesgo para la población civil.

En el balance más reciente, el Ministerio de Salud de Líbano reportó que la ofensiva israelí iniciada el 2 de marzo ha dejado más de 2.500 muertos y miles de heridos, una cifra que incluye a combatientes, civiles, trabajadores humanitarios y periodistas.

“Si el gobierno libanés sigue amparándose en Hezbollah, se desatará un incendio que arrasará el Líbano”, advirtió Katz

Israel sostiene que sus operaciones buscan evitar la reconstrucción del poder militar de Hezbollah y garantizar la protección de su frontera norte, mientras el conflicto regional sigue sin una solución política a la vista.

(Con información de EFE y AFP)