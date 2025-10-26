La historia insólita de un jefe y un empleado que pidió trabajar en casa porque no podía caminar

El caso expone tensiones sobre flexibilidad, confianza y control en el ambiente laboral postpandemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intercambio entre un empleado y el director ejecutivo de una startup multinacional sobre las reglas para el trabajo remoto ha generado un intenso debate en Reddit, donde la publicación del chat se ha viralizado y ha puesto en el centro de la discusión la confianza y las normas en el espacio laboral.

El incidente se produce en un contexto en el que muchas empresas han exigido el regreso a la oficina tras la pandemia, lo que ha reavivado las tensiones sobre la flexibilidad y el control en el trabajo.

Cuál fue la discusión entre el empleado y su empleador

El episodio comenzó cuando el trabajador, que rara vez realiza teletrabajo, según explicó en su publicación, solo lo había hecho en dos ocasiones durante siete meses, decidió informar a su jefe que trabajaría desde casa por una lesión en la pierna que le dificultaba caminar.

El mensaje enviado al director fue interpretado como una notificación y no como una solicitud formal, lo que desencadenó la reacción inmediata del directivo: “Hola, su comportamiento profesional no es el adecuado”, escribió el CEO, según el chat compartido por el empleado en Reddit.

Ante la confusión, el trabajador preguntó cuál había sido su error. El directivo respondió de manera tajante: “¿No te permití trabajar desde casa? ¿Por qué no preguntas, pero avisas? ¡Una advertencia muy, muy especial para ti!”.

El empleado intentó justificar su proceder, explicando que la lesión le había llevado a asumir que bastaba con informar a su superior. “Fue una culpa mía. Ayer me torcí la pierna y me costaba caminar. Lo habría mencionado, pero no lo hice porque di por sentado que estaba bien informar y no pedir permiso para trabajar desde casa”, relató el trabajador en el chat.

Cómo reaccionó el jefe ante la notificación del empleado de teletrabajar

Lejos de mostrar comprensión, el director ejecutivo recordó episodios anteriores en los que el empleado había notificado, en lugar de solicitar, permisos para ausentarse, como en el caso de las vacaciones.

El CEO insistió: “Permiso, no notificación”, y añadió: “Lo mismo que hiciste cuando notificaste sobre tus vacaciones. No es nuestra cultura. Muy mal”. La conversación concluyó con el empleado respondiendo: “Anotado”.

En la publicación de Reddit, el trabajador detalló que la empresa carece de políticas claras sobre teletrabajo y permisos, y que la situación se ha complicado porque tanto el departamento de Recursos Humanos como el gerente encargado de las aprobaciones habían renunciado, obligándolo a dirigirse directamente al CEO.

Qué dijeron los internautas de Reddit sobre esta discusión laboral

La reacción de los usuarios de Reddit no se hizo esperar. Muchos se identificaron con la situación y expresaron su frustración ante la rigidez de algunas empresas.

Un usuario sugirió: “La próxima vez, combina una solicitud con una notificación: di: ‘Me lastimé la pierna y no puedo viajar mañana, ¿puedo trabajar desde casa?’. Les hace sentir parte del grupo”.

Otro participante ironizó sobre la situación: “Cuando cambies de trabajo en el futuro, asegúrate de pedir permiso para renunciar, solo por diversión”. Un tercer usuario, en tono sarcástico, escribió: “¿Por qué no pediste permiso antes de publicar esto en Reddit? ¡Te lo advierto muy especialmente! No es nuestra cultura. Muy mal”.

Asimismo, otro sugirió buscar un ambiente laboral distinto: “Busquen un lugar mejor. Esto parece más bien una actitud mandona donde el ego de alguien ha sido herido”.

Cómo manejar la falta de políticas claras sobre teletrabajo

Especialistas en recursos humanos sugieren mantener siempre una comunicación directa y documentada cuando no existen lineamientos claros sobre el teletrabajo.

Ante la ausencia de procedimientos definidos, aconsejan consultar proactivamente a la dirección y dejar registro escrito de las solicitudes, a fin de evitar malentendidos.

Sugieren impulsar la creación de políticas internas que contemplen la flexibilidad y los nuevos modos de organización laboral, de modo que empleados y empleadores cuenten con un marco de referencia transparente.