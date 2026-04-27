Sociedad

Por primera vez Argentina realizará el Congreso Mundial de Guardaparques: Puerto Iguazú fue la sede elegida

Se trata de 11° edición de uno de los encuentros más importantes del planeta. Profesionales de todo el mundo llegarán a la ciudad de las Cataratas del Iguazú entre el 19 y el 23 de abril de 2027

Guardar
Puerto Iguazú es uno de los lugares turísticos más destacados de Argentina.
Puerto Iguazú, puerta de entrada al Parque Nacional Iguazú, acogerá a 600 profesionales de la conservación de todo el mundo durante cinco días. (Foto: Kayak)

Puerto Iguazú recibirá en abril de 2027 a guardaparques de todo el planeta en el marco de la 11° edición del Congreso Mundial de Guardaparques, un evento que por primera vez en su historia tendrá lugar en suelo argentino. La ciudad misionera, enclave natural de proyección internacional, acogerá durante cinco días a cerca de 600 profesionales dedicados a la custodia del patrimonio ambiental en distintas regiones del mundo. Las inscripciones ya están abiertas y el plazo para presentar ponencias vence el 30 de abril.

El encuentro se extenderá del 19 al 23 de ese mes y reunirá a agentes de conservación provenientes de múltiples países bajo un mismo eje temático: “Reconociendo a las y los Guardaparques: impulsando la profesión para salvaguardar nuestro futuro”. El lema resume el espíritu de un congreso que desde su primera edición busca fortalecer el reconocimiento profesional de quienes trabajan en la primera línea de protección de la biodiversidad. La elección de Argentina no es casual: el país administra una extensa red de áreas protegidas y cuenta con una tradición consolidada en materia de gestión ambiental.

PUBLICIDAD

Día Mundial de los Guardas Forestales - Guardaparques – Perú – noticias – 31 julio
El Congreso Mundial de Guardaparques 2027 reunirá expertos internacionales para fortalecer la profesionalización y visibilización del trabajo de los guardaparques.

La sede específica refuerza ese vínculo con el territorio. Puerto Iguazú es la puerta de entrada al Parque Nacional Iguazú, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y uno de los ecosistemas más biodiversos del continente. Que una ciudad cuya identidad está ligada de forma directa a la conservación de la naturaleza reciba a los máximos referentes internacionales de esa disciplina le otorga al congreso una dimensión simbólica que va más allá del programa académico.

El evento es organizado a nivel global por la International Ranger Federation (IRF), la federación que agrupa a organizaciones de guardaparques de todo el mundo y promueve la cooperación internacional, el desarrollo profesional y la visibilización del trabajo de estos agentes. A nivel local, la organización recae sobre el Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (SIGUNARA), entidad que representa al colectivo de guardaparques nacionales del país. La Administración de Parques Nacionales (APN) otorgó al congreso el reconocimiento formal mediante la Resolución 399/2025, que lo declaró de interés institucional.

PUBLICIDAD

El congreso se celebra cada tres años en diferentes países y constituye el espacio de referencia para el intercambio de experiencias entre profesionales de la conservación a escala planetaria. A lo largo de sus ediciones, el encuentro ha funcionado como plataforma para la capacitación, la construcción de redes de colaboración y el debate sobre los desafíos que enfrentan quienes gestionan áreas protegidas en contextos geográficos, políticos y climáticos muy distintos entre sí.

Día Mundial de los Guardas Forestales - Guardaparques – Perú – noticias – 31 julio
La International Ranger Federation organiza el congreso mundial, mientras que SIGUNARA lidera la coordinación local con apoyo de la Administración de Parques Nacionales. (Freepik)

Durante los cinco días de actividad en Puerto Iguazú, la agenda contempla conferencias, paneles, talleres y espacios de intercambio profesional. Los temas centrales incluirán la gestión de áreas protegidas, la conservación de la biodiversidad, el vínculo entre los guardaparques y las comunidades locales, y los retos actuales que estos trabajadores afrontan en distintas latitudes. El formato combina instancias de formación con oportunidades concretas de articulación entre organizaciones de diferentes regiones.

La edición de 2027 llega en un momento en que la protección de los ecosistemas ocupa un lugar central en la agenda ambiental internacional. Los guardaparques, como actores directos en la preservación de esos entornos, enfrentan presiones crecientes vinculadas al cambio climático, la deforestación, el tráfico de fauna y la expansión de actividades humanas sobre territorios naturales. El congreso apunta a generar herramientas concretas para fortalecer su labor en ese escenario.

Quienes deseen participar pueden acceder a las inscripciones y a mayor información a través del sitio oficial www.worldrangercongress.org. El plazo para la presentación de ponencias cierra el 30 de abril, según informó la Jefatura de Gabinete en el comunicado en el que se anunció la sede.

Temas Relacionados

Congreso Mundial de GuardaparquesPuerto IguazúConservación de la BiodiversidadÁreas ProtegidasCataratas del IguazúMisiones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tragedia en Flores: un choque en la Autopista 25 de Mayo provocó la caída de un cartel y mató a un policía

El agente era miembro de la Policía de la Ciudad y se encontraba cumpliendo funciones en la comisaría ubicada justo bajo el paso elevado. El camionero que protagonizó el siniestro intentó huir y fue detenido

Tragedia en Flores: un choque en la Autopista 25 de Mayo provocó la caída de un cartel y mató a un policía

Tragedia en Rosario: una nena de seis años tropezó en la escuela, golpeó su cabeza contra un banco y murió

La menor, que falleció este domingo, se habría caído por pisar los cordones desatados de su zapatilla. La familia duda de esta versión y pide investigar cómo fueron los hechos

Tragedia en Rosario: una nena de seis años tropezó en la escuela, golpeó su cabeza contra un banco y murió

Dos prófugos y un familiar que rompió el silencio: el viaje de la nena violada y embarazada desde Santiago del Estero hasta la clínica del horror

Un juzgado federal y dos fiscalías investigan la trama del supuesto aborto practicado en el centro médico Santa María de Villa Ballester. La historia hasta ahora

Dos prófugos y un familiar que rompió el silencio: el viaje de la nena violada y embarazada desde Santiago del Estero hasta la clínica del horror

Fallo histórico por una tragedia vial en Salta: condenaron a 17 años de prisión a un conductor que mató a 5 personas

Luciano Nahir López fue hallado responsable de cinco homicidios simples y de cuatro hechos de lesiones. Recibió una de las penas más altas en Argentina por un siniestro vial y se ordenó su traslado inmediato a la Unidad Carcelaria 1

Fallo histórico por una tragedia vial en Salta: condenaron a 17 años de prisión a un conductor que mató a 5 personas

Denunciaron una agresión antisemita de un grupo de chicos del club Barracas Central contra otro menor de 12 años

La madre del niño acusó que le gritaron “Hitler” a su hijo mientras estaba en la sede de Hebraica. La DAIA sacó un comunicado y repudió la situación

Denunciaron una agresión antisemita de un grupo de chicos del club Barracas Central contra otro menor de 12 años
DEPORTES
Ojo morado y hielo: las imágenes de las secuelas que sufrió el futbolista español agredido por Esteban Andrada

Ojo morado y hielo: las imágenes de las secuelas que sufrió el futbolista español agredido por Esteban Andrada

Las confesiones de Ramón Díaz: la inédita historia con Maradona, por qué no fue al Mundial 90 y el reclamo a Gallardo

Del Mundial de Alemania 2006 a Qatar 2022: el repaso por los álbumes de figuritas que marcaron una generación

La encendida arenga de Gago antes del triunfo de la Universidad de Chile ante la Católica: “Los quiero pasar por arriba”

La revelación sobre el escándalo de infidelidad entre un famoso entrenador y una reportera: “Existe una profunda conexión”

TELESHOW
Cristian Bernard: “Hacer una película de terror en Argentina es una epopeya”

Cristian Bernard: “Hacer una película de terror en Argentina es una epopeya”

El tenaz comentario de Moria Casán sobre el look de Susana Giménez en los premios Martín Fierro de la Moda

El mensaje de Mica Viciconte reavivó la polémica familiar luego de la fiesta de 15 de Allegra: “La gente que querés”

Franco Colapinto y Maia Reficco afianzan su amor en Buenos Aires: café, mimos y caminatas al sol

Juana Viale contó el momento en que Yago Lange le propuso ser novios: “Al otro día quise rever lo que habíamos hablado”

INFOBAE AMÉRICA

El Banco Central de Venezuela confirmó que una firma estadounidense auditará el uso de sus recursos en el exterior

El Banco Central de Venezuela confirmó que una firma estadounidense auditará el uso de sus recursos en el exterior

Encontraron un misterioso orbe dorado bajo el mar en Alaska y el enigma duró meses: qué era

Guatemala: Despliegan operativo tras denuncias de turistas por cobros indebidos y robos en el zoológico La Aurora

Netanyahu advirtió que el arsenal de misiles y drones de Hezbollah sigue siendo una amenaza para Israel

El Salvador clausura el ejercicio CENTAM GUARDIAN 2026 con delegaciones de siete países