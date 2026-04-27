Por primera vez Argentina realizará el Congreso Mundial de Guardaparques: Puerto Iguazú fue la sede elegida

Puerto Iguazú, puerta de entrada al Parque Nacional Iguazú, acogerá a 600 profesionales de la conservación de todo el mundo durante cinco días. (Foto: Kayak)

Puerto Iguazú recibirá en abril de 2027 a guardaparques de todo el planeta en el marco de la 11° edición del Congreso Mundial de Guardaparques, un evento que por primera vez en su historia tendrá lugar en suelo argentino. La ciudad misionera, enclave natural de proyección internacional, acogerá durante cinco días a cerca de 600 profesionales dedicados a la custodia del patrimonio ambiental en distintas regiones del mundo. Las inscripciones ya están abiertas y el plazo para presentar ponencias vence el 30 de abril.

El encuentro se extenderá del 19 al 23 de ese mes y reunirá a agentes de conservación provenientes de múltiples países bajo un mismo eje temático: “Reconociendo a las y los Guardaparques: impulsando la profesión para salvaguardar nuestro futuro”. El lema resume el espíritu de un congreso que desde su primera edición busca fortalecer el reconocimiento profesional de quienes trabajan en la primera línea de protección de la biodiversidad. La elección de Argentina no es casual: el país administra una extensa red de áreas protegidas y cuenta con una tradición consolidada en materia de gestión ambiental.

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El Congreso Mundial de Guardaparques 2027 reunirá expertos internacionales para fortalecer la profesionalización y visibilización del trabajo de los guardaparques.

La sede específica refuerza ese vínculo con el territorio. Puerto Iguazú es la puerta de entrada al Parque Nacional Iguazú, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y uno de los ecosistemas más biodiversos del continente. Que una ciudad cuya identidad está ligada de forma directa a la conservación de la naturaleza reciba a los máximos referentes internacionales de esa disciplina le otorga al congreso una dimensión simbólica que va más allá del programa académico.

El evento es organizado a nivel global por la International Ranger Federation (IRF), la federación que agrupa a organizaciones de guardaparques de todo el mundo y promueve la cooperación internacional, el desarrollo profesional y la visibilización del trabajo de estos agentes. A nivel local, la organización recae sobre el Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (SIGUNARA), entidad que representa al colectivo de guardaparques nacionales del país. La Administración de Parques Nacionales (APN) otorgó al congreso el reconocimiento formal mediante la Resolución 399/2025, que lo declaró de interés institucional.

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El congreso se celebra cada tres años en diferentes países y constituye el espacio de referencia para el intercambio de experiencias entre profesionales de la conservación a escala planetaria. A lo largo de sus ediciones, el encuentro ha funcionado como plataforma para la capacitación, la construcción de redes de colaboración y el debate sobre los desafíos que enfrentan quienes gestionan áreas protegidas en contextos geográficos, políticos y climáticos muy distintos entre sí.

La International Ranger Federation organiza el congreso mundial, mientras que SIGUNARA lidera la coordinación local con apoyo de la Administración de Parques Nacionales. (Freepik)

Durante los cinco días de actividad en Puerto Iguazú, la agenda contempla conferencias, paneles, talleres y espacios de intercambio profesional. Los temas centrales incluirán la gestión de áreas protegidas, la conservación de la biodiversidad, el vínculo entre los guardaparques y las comunidades locales, y los retos actuales que estos trabajadores afrontan en distintas latitudes. El formato combina instancias de formación con oportunidades concretas de articulación entre organizaciones de diferentes regiones.

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La edición de 2027 llega en un momento en que la protección de los ecosistemas ocupa un lugar central en la agenda ambiental internacional. Los guardaparques, como actores directos en la preservación de esos entornos, enfrentan presiones crecientes vinculadas al cambio climático, la deforestación, el tráfico de fauna y la expansión de actividades humanas sobre territorios naturales. El congreso apunta a generar herramientas concretas para fortalecer su labor en ese escenario.

Quienes deseen participar pueden acceder a las inscripciones y a mayor información a través del sitio oficial www.worldrangercongress.org. El plazo para la presentación de ponencias cierra el 30 de abril, según informó la Jefatura de Gabinete en el comunicado en el que se anunció la sede.

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