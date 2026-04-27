Deportes

La encendida arenga de Gago antes del triunfo de la Universidad de Chile ante la Católica: “Los quiero pasar por arriba”

El técnico ex Boca Juniors pronunció un efervescente discurso antes del clásico, que terminó con una victoria de su equipo por 1 a 0

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Fernando Gago, en traje, se dirige a los jugadores de la Universidad de Chile en el vestuario. Las imágenes corresponden a un momento previo a un clásico universitario contra la Universidad Católica.

El técnico argentino Fernando Gago reunió a los jugadores de Universidad de Chile en el vestuario del Estadio Nacional y les lanzó un mensaje a puro grito antes de salir al césped. El club difundió el video en sus redes sociales y el resultado le dio la razón: la U venció 1-0 en el clásico a la Universidad Católica, con gol de Juan Martín Lucero en el minuto 15, por la undécima fecha del Campeonato Nacional de Chile.

La charla fue breve, directa y sin rodeos. Gago se paró frente a sus jugadores y arrancó con una exigencia de compromiso total: “Vamos, chicos. Compromiso total, compromiso total. Desde el inicio hasta el final. La primera jugada del partido nos hacemos sentir, nos hacemos respetar. Es un clásico, se juega con el corazón, se juega con el sentimiento, pero con esto, con esto”, repitió, señalándose la cabeza.

Luego continuó: “Cada pelota jugada con esto. Autoridad para jugar, autoridad para disfrutar. Sufrir. Vamos a sufrir, ¡sí! Tener los huevos de sufrir, pero también la necesidad de divertirse, de jugar, de jugar y jugar y jugar y atacarlos. Los quiero pasar por arriba. Hoy es nuestro partido, carajo. ¡Es de ustedes!”, remató con enjundia.

El cierre de la arenga desató el vestuario. Las voces se mezclaron y los jugadores, reunidos en círculo, estallaron en el ceacheí, el canto emblema de la hinchada azul: “¡Chi, chi, chi, le, le, le, Universidad de Chile!”.

Lo que vino después en la cancha fue coherente con ese clima. La U dominó el primer tiempo con 11 remates contra 1 de la UC, anotó al minuto 15 por medio de Lucero y administró el marcador hasta el pitazo final pese a la presión de los cruzados en el complemento. El arquero Gabriel Castellón fue determinante en el segundo tiempo, con una doble atajada ante Alfred Canales y Fernando Zampedri a los 87 minutos.

El gol nació de una jugada preparada: el juvenil Agustín Arce lanzó un córner desde la izquierda, Lucas Barrera ganó por arriba y el balón cayó en los pies de Lucero, que solo tuvo que empujar al fondo de la red.

En conferencia de prensa, Gago valoró el triunfo con sobriedad. “El partido se dio como lo planteamos. Sabíamos dónde íbamos a encontrar los espacios para atacar”, señaló el entrenador. Sobre los jóvenes titulares —Arce, Ignacio Vásquez y Barrera—, explicó que “los chicos se enteraron hoy que iban a jugar, así que se preparan todos por igual durante toda la semana de entrenamiento”.

gago universidad de chile
Gago pide intensidad durante el encuentro de la Universidad de Chile

Ganar un clásico es una alegría, pero lo que más satisfacción me da es que los chicos lo disfrutaron muchísimo. Que le dé la sensación a la hinchada de que este equipo va a dejar todo por este escudo”, concluyó el ex volante, de 40 años, ante los medios.

Fue el primer clásico universitario que Gago disputó como DT de la U desde su llegada al club a finales de marzo. El técnico ex Boca Juniors, Racing y Aldosivi, acumula tres victorias en seis partidos al frente del equipo azul. Con los tres puntos, la U igualó en 17 unidades a Universidad Católica y quedó en el sexto lugar de la tabla, a cuatro puntos del líder Deportes Limache.

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