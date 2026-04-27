Del Mundial de Alemania 2006 a Qatar 2022: el repaso por los álbumes de figuritas que marcaron una generación

El lanzamiento del álbum 2026 reavivó la fiebre por el coleccionismo y el debate sobre cuánto cuesta completarlo. Fede Cristofanelli compartió en Infobae a la Tarde su recorrido por los álbumes mundialistas, desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, repasando estrategias de intercambio, historias de figuritas imposibles y el impacto del hobby en la vida cotidiana.
Durante la charla junto a Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, el periodista reconstruyó la evolución de la colección que cruza generaciones: desde el esfuerzo para conseguir una figurita de Batistuta en Francia 98, hasta los sobres virtuales de la actualidad.
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De Alemania 2006 a Qatar 2022: el pulso de cada álbum del Mundial
El recorrido de los álbumes mundialistas revela cómo cada edición dejó su marca en la memoria colectiva y en la propia dinámica del coleccionismo.
Alemania 2006 fue señalado como el “álbum de cabecera” de la generación actual. “Lo tuvimos que pegar con cinta Scotch, porque después de tanto uso se rompía”, evocó Manu Jove, mientras Fede Cristofanelli destacaba la vuelta de la tapa dura y el atractivo de los escudos brillantes, que en el mercado de intercambio valían doble.
Sudáfrica 2010 consolidó el ritual del intercambio en bares y parques. “Gran mundial”, apuntó Cristofanelli. Ese año, la edición sumó más datos de equipos y jugadores, pero también trajo desafíos: “La dificultad para conseguir algunas figuritas africanas era real”, recordó el panel.
Brasil 2014 acentuó la fiebre: con récord de ventas, el álbum incluyó jugadores que finalmente no estuvieron en la lista definitiva, como Banega. Las redes sociales potenciaron el intercambio y la polémica por las figuritas difíciles se hizo aún más visible.
Rusia 2018 se caracterizó por la ampliación de figuritas por selección y la inclusión de “legends”. La movida de intercambio encontró en bares un nuevo epicentro, mientras el álbum se transformaba en objeto de culto y debate.
Qatar 2022 elevó el desafío: “Casi mil figuritas”, destacó el grupo, y el costo para completarlo se disparó. El álbum virtual convivió con la versión física, pero la dificultad para conseguir sobres y la ansiedad por los jugadores ausentes como Lo Celso, Correa y Nico González marcaron la edición. “Este vale porque salimos campeones”, subrayó Manu Jove mostrando el equipo argentino.
El precio de la pasión: cuánto cuesta y cómo se negocia el álbum
El panel de Infobae a la Tarde puso números al esfuerzo: “El álbum blando sale $15.000, el paquete $2.000, y para llenarlo sin repetir necesitás casi trescientas lucas”, resumió Cristofanelli.
La cuenta, sin margen para errores ni figuritas repetidas, escala aún más si la suerte no acompaña. “Solo comprando sobres, como mínimo, un palo”, advirtió la mesa, reflejando el esfuerzo económico y la creatividad que requiere completar la colección cada cuatro años.
Las reglas del intercambio se mantienen inalterables: la figurita difícil multiplica su valor, la estrategia esconde las verdaderas necesidades y el mercado del trueque sigue vivo en plazas y redes. “La necesidad hace que una figurita valga tres, cuatro, lo que sea”, señaló el panel, que reivindicó el costado social y formativo del intercambio: “Te obliga a interactuar, negociar, moverte para conseguir lo que te falta”, resumió Paula Guardia Bourdin.
De la nostalgia al presente: del papel al intercambio virtual
El salto tecnológico también impactó en la experiencia. “Ahora se permite el tradeo en el álbum virtual, pero para nosotros el de papel es irremplazable”, sostuvo Manu Jove. Para el grupo, el álbum físico sigue siendo un ritual de socialización, aprendizaje y herencia generacional. El formato digital suma comodidad, pero no reemplaza la emoción de conseguir la figurita deseada en mano propia.
La incorporación de nuevas categorías de figuritas —como los estadios, logos y “legends”— complejizó la colección y aumentó el desafío. El álbum sigue siendo mucho más que un juego: es una tradición que se reinventa y un testimonio de cómo cada Mundial deja huella en chicos y grandes.
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