Cómo evitar estafas al comprar por internet los regalos de Navidad

Las compras en línea ahorran tiempo en ir a los lugares físicos y las filas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la proximidad de las fiestas de fin de año, la actividad comercial en línea aumenta. Los consumidores buscan opciones más rápidas y cómodas para adquirir obsequios, atraídos por descuentos y la posibilidad de evitar el tránsito y las multitudes en los centros comerciales.

No obstante, la facilidad para comprar por internet implica riesgos. El incremento de las compras navideñas en línea está acompañado por un crecimiento en los intentos de fraude digital, un fenómeno que se intensifica sobre todo durante estas fechas, según alerta la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC).

Las estafas digitales se multiplican en este contexto de prisa y promociones. Los estafadores aprovechan el mayor flujo de compradores para desplegar técnicas cada vez más sofisticadas, como anuncios de productos a precios bajos, clonación de sitios de marcas reconocidas y el uso de redes sociales para alcanzar a más víctimas.

Cómo identificar señales de alerta en tiendas y anuncios en línea

La temporada de fiestas es un periodo crítico en el que los ciberdelincuentes aprovechan el volumen de transacciones y la urgencia de los compradores. (Imagen ilustrativa Infobae)

La evaluación previa del vendedor es esencial. La FTC sugiere buscar el nombre de la tienda o el sitio web junto con palabras como “comentario”, “queja” o “estafa” para conocer la experiencia de otros compradores. Realizar esta búsqueda puede revelar patrones negativos o avisos de antecedentes fraudulentos en foros y redes sociales.

Otro indicador a revisar es la ausencia de referencias de contacto claras, políticas de devolución poco precisas y sitios web que imitan la apariencia de tiendas reconocidas pero tienen direcciones URL ligeramente alteradas.

Los fraudes suelen aprovechar la impaciencia típica de estas fechas para incitar a transacciones impulsivas, lo que refuerza la importancia de la verificación cuidadosa antes de finalizar una compra.

Qué métodos de pago ofrecen mayor protección frente a fraudes en línea

Usar tarjeta de crédito permite reclamar ante cargos no autorizados, mientras que otros métodos pueden dejar al consumidor sin posibilidad de recuperar su dinero. (Imagen ilustrativa Infobae)

La FTC sugiere privilegiar el uso de tarjetas de crédito al comprar en internet, porque ante cualquier irregularidad, como un cobro doble o la ausencia de la entrega, el titular puede disputar la transacción y exigir la devolución del importe.

Utilizar medios como criptomonedas, tarjetas de regalo, transferencias de dinero o aplicaciones de pago propuestas como única opción resulta un fuerte indicio de intento de estafa.

Las compañías de tarjetas poseen protocolos de seguridad específicos para protección del comprador, mientras que los métodos menos convencionales suelen carecer de esta posibilidad, lo que deja al comprador expuesto. Elegir la forma correcta de pago puede marcar la diferencia entre recuperar el dinero o sufrir una pérdida irreversible.

Por qué es importante guardar comprobantes y revisar los plazos de entrega

Conservar recibos y comunicaciones facilita el reclamo ante incumplimientos y ayuda a exigir reembolsos cuando la entrega no se realiza en tiempo y forma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro de la transacción es una herramienta fundamental en caso de problemas. La FTC subraya la importancia de conservar el recibo, la confirmación del pedido y toda comunicación con el vendedor, porque estos documentos facilitan la reclamación ante cualquier problema.

Además, la ley en Estados Unidos exige que las empresas respeten los plazos de entrega anunciados o devuelvan el dinero en caso de incumplimiento, Otro dato clave es que el derecho a la información y la trazabilidad del pedido se extiende a otros países con regulaciones similares.

Por esta razón, mantener un historial ordenado de compras y correspondencia sirve como respaldo frente a demoras, productos erróneos o disputas por la calidad de los artículos recibidos.

Qué otras medidas ayudan a evitar estafas en compras de regalos de Navidad

Mantener actualizado el dispositivo y evitar enlaces sospechosos refuerza la seguridad en las compras decembrinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los expertos, es fundamental navegar por sitios seguros, revisar la apariencia y certificados del portal antes de introducir datos bancarios y evitar acceder a tiendas desde enlaces enviados por correo electrónico o mensajes.

Utilizar dispositivos como celulares o computadores actualizados y conexiones privadas, disminuye el riesgo de captura de información personal o datos bancarios.

Asimismo, los usuarios deben permanecer atento a señales de urgencia y mensajes que exigen decisiones apresuradas, y detenerse antes de concretar una compra en un a página peligrosa.