Descubre cinco aplicaciones para encontrar vuelos baratos para viajar a fin de año

Es clave planificar con tiempo para combinar economía y una buena experiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de encontrar vuelos baratos para viajar a fin de año depende cada vez más de la combinación inteligente de aplicaciones y de la activación de alertas que permitan reaccionar ante cambios de precios que pueden producirse en cuestión de horas.

En un contexto donde la demanda se intensifica durante la temporada alta, los viajeros recurren a plataformas digitales especializadas para maximizar el ahorro y optimizar la planificación de sus desplazamientos.

Desde comparadores globales hasta sistemas que predicen la evolución de los precios, el abanico de opciones permite planificar con mayor eficiencia y aprovechar oportunidades que, de otro modo, pasarían inadvertidas.

Por qué Google Flights destaca para encontrar vuelos baratos

Es una plataforma intuitiva y que se puede usar en cualquier dispositivo. (Foto: Google)

Entre las alternativas más valoradas, Google Flights destaca por la rapidez con la que muestra resultados y por una interfaz intuitiva que facilita la búsqueda.

Esta plataforma permite aplicar filtros por aerolínea, escalas y horarios, y ofrece un calendario que muestra la evolución de los precios, lo que ayuda a identificar las fechas más económicas para volar.

Aunque no permite realizar la reserva directamente, redirige al usuario al sitio web de la aerolínea o agencia correspondiente para completar la compra. Su transparencia y velocidad la han convertido en una de las herramientas preferidas por los viajeros.

Cómo funciona Skyscanner para conseguir vuelos económicos

Otra opción es Skyscanner, que se ha posicionado como uno de los comparadores de vuelos más utilizados a nivel mundial. Su principal fortaleza radica en la flexibilidad: permite seleccionar como destino “cualquier lugar”, lo que facilita descubrir las opciones más económicas en una fecha determinada.

Es una de las más populares por brindar alertas a promociones. (Foto: Skyscanner)

Incorpora alertas que notifican cuando el precio de un vuelo baja y ofrece la posibilidad de reservar hoteles y autos de alquiler, lo que la convierte en una herramienta para la organización de viajes.

De qué trata Kiwi y cómo ayuda a encontrar vuelos baratos

Por su parte, Kiwi sobresale gracias a un algoritmo que conecta vuelos de aerolíneas que normalmente no colaboran entre sí, generando rutas que pueden resultar más económicas que las ofrecidas por buscadores tradicionales.

Una de sus funciones más apreciadas es el “Kiwi Guarantee”, que protege a los usuarios en caso de retrasos o cancelaciones. Si una conexión se pierde por causas ajenas al viajero, la aplicación gestiona una alternativa o reembolsa el dinero.

Esta característica resulta muy útil para quienes están dispuestos a aceptar escalas largas o utilizar aerolíneas de bajo costo a cambio de un precio reducido.

Qué app analiza si es momento de comprar un vuelo

Hay opciones que permiten saber el mejor momento para viajar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de la predicción de precios, Hopper ha ganado popularidad por su capacidad para anticipar el mejor momento para reservar. Analiza millones de datos históricos y tendencias del mercado para sugerir si conviene comprar de inmediato o esperar.

Además, envía notificaciones cuando detecta cambios en las tarifas y permite congelar precios durante unas horas o días mediante un pequeño pago, lo que otorga margen para decidir sin temor a incrementos.

Cuáles otras opciones hay para saber información de vuelos y qué más considerar

Pese a que no se centra en la búsqueda de tarifas bajas, FlightAware ofrece un valor añadido como rastreador de vuelos en tiempo real.

Rastrea trayectos en tiempo real y brinda información sobre retrasos, cancelaciones y cambios de puerta para una experiencia más segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proporciona información sobre retrasos, cancelaciones o cambios de puerta, lo que resulta útil tanto para quienes desean tener control sobre sus desplazamientos como para quienes esperan a alguien en el aeropuerto.

Sumado a utilizar estas aplicaciones, existen estrategias que pueden ayudar a conseguir precios más bajos: activar alertas de precios para no perder cambios repentinos y mantener flexibilidad en las fechas, porque los vuelos entre semana suelen ser más económicos.

Asimismo, se debe considerar aeropuertos alternativos cercanos, reservar con la antelación adecuada, sobre todo en vuelos internacionales, e incluir aerolíneas de bajo costo que a veces no aparecen en todos los buscadores.