Lista completa de teléfonos en los que dejará de funcionar WhatsApp desde el 15 de diciembre de 2025

Debido a la antigüedad de dispositivos WhatsApp dejará de ofrecer soporte a ciertos sistemas Android y iOS - (WhatsApp)

WhatsApp confirmó el lanzamiento de una nueva actualización que dejará sin soporte a varios modelos de teléfonos con sistemas operativos antiguos. A partir del 15 de diciembre de 2025, la aplicación no brindará compatibilidad ni actualizaciones a dispositivos que utilicen Android 5.1 o versiones anteriores, así como iOS 11 o inferior.

Por qué deja de funcionar WhatsApp en celulares antiguos

El proceso de actualización constante es clave para que WhatsApp pueda incorporar nuevas funciones y fortalecer la seguridad. Según la empresa, los dispositivos más antiguos no cuentan con la capacidad técnica para ejecutar funciones avanzadas como el cifrado mejorado, herramientas de privacidad ampliadas, nuevas opciones de comunidad ni actualizaciones en videollamadas.

Así influyen las políticas de actualización de WhatsApp en el acceso a nuevas funciones y seguridad - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, la falta de soporte de los fabricantes implica que tampoco reciben actualizaciones de seguridad, lo que supone riesgos adicionales para los usuarios y sus datos personales.

Los marcos de desarrollo (frameworks) requeridos para garantizar estabilidad, rendimiento y seguridad en la aplicación han superado los estándares soportados por versiones viejas de Android y iOS. De este modo, mantener la compatibilidad con equipos que ya no pueden actualizarse compromete la experiencia y protección de toda la base de usuarios.

Modelos de Android que dejarán de tener WhatsApp

A partir de la actualización mencionada, WhatsApp dejará de funcionar en todos los teléfonos con Android 5.1 (Lollipop) o inferior. Entre los modelos específicos afectados se encuentran:

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2

Estos dispositivos ya no podrán instalar ni actualizar la aplicación, ni recibir las últimas funciones o parches de seguridad.

WhatsApp actualiza sus requisitos: estos son los modelos de Android y iOS que quedarán obsoletos - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Modelos de iPhone en los que dejará de tener actualizaciones WhatsApp

En cuanto a los equipos de Apple, los siguientes modelos se quedan fuera de soporte debido a que operan con iOS 11 o versiones anteriores:

iPhone 6

iPhone 6s

iPhone 7

iPhone SE (primera generación)

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Estos aparatos continuarán siendo operativos como teléfonos móviles, pero no podrán usar WhatsApp ni recibir actualizaciones o correcciones de seguridad.

Qué deben hacer los usuarios afectados

Aquellas personas que posean uno de estos dispositivos y utilicen la aplicación de mensajería instantánea como herramienta principal de comunicación deberán considerar las siguientes recomendaciones:

Pasos a seguir para no perder información

Revisar el modelo y versión del sistema operativo desde el menú de configuración del teléfono. Comprobar si existe la opción de actualizar a Android 6 o iOS 12. Si el equipo permite la actualización, hacerlo para mantener la compatibilidad. En caso de no poder actualizar, realizar una copia de seguridad de las conversaciones. Esto garantiza la posibilidad de restaurar todos los chats y archivos multimedia al cambiar de dispositivo. Se debe acceder a: Ajustes Chats Copia de seguridad Elegir almacenamiento en Google Drive o iCloud, según el sistema operativo. Evaluar el reemplazo del teléfono por uno que cumpla los requisitos mínimos para seguir accediendo a la aplicación y sus funciones más recientes.

Cuáles son los riesgos seguir usando WhatsApp en los celulares obsoletos

El funcionamiento de WhatsApp en teléfonos sin soporte oficial expone al usuario a una mayor vulnerabilidad frente al robo de datos y ataques maliciosos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de WhatsApp en dispositivos que ya no reciben soporte, como los modelos mencionados, implica varios riesgos directos para la seguridad y la privacidad. Al no contar con actualizaciones ni parches, estos teléfonos quedan expuestos a vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por terceros para acceder a datos personales, interceptar mensajes o ejecutar ataques maliciosos.

Además, la imposibilidad de utilizar nuevas funciones de cifrado y protección aumenta la probabilidad de sufrir filtraciones de información, robo de cuentas y otros problemas de seguridad informática.

Esta política de actualización y retiro de soporte se repite cada año, con el fin de mantener la estabilidad de la plataforma y evitar incidentes de seguridad. Otras aplicaciones de mensajería y redes sociales implementan políticas similares para garantizar un mejor desempeño.

En la actualidad, WhatsApp cuenta con más de 2.500 millones de usuarios activos alrededor del mundo, lo que obliga a mantener altos estándares de seguridad y rendimiento. Contar con un dispositivo actualizado es indispensable para acceder a las nuevas funciones y no experimentar interrupciones en la comunicación.