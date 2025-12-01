Tecno

Lista completa de teléfonos en los que dejará de funcionar WhatsApp desde el 15 de diciembre de 2025

La decisión de Meta responde a la necesidad de reforzar la seguridad y habilitar funciones avanzadas, dejando fuera a populares smartphones que ya no podrán instalar ni actualizar la app

Guardar
Debido a la antigüedad de
Debido a la antigüedad de dispositivos WhatsApp dejará de ofrecer soporte a ciertos sistemas Android y iOS - (WhatsApp)

WhatsApp confirmó el lanzamiento de una nueva actualización que dejará sin soporte a varios modelos de teléfonos con sistemas operativos antiguos. A partir del 15 de diciembre de 2025, la aplicación no brindará compatibilidad ni actualizaciones a dispositivos que utilicen Android 5.1 o versiones anteriores, así como iOS 11 o inferior.

Por qué deja de funcionar WhatsApp en celulares antiguos

El proceso de actualización constante es clave para que WhatsApp pueda incorporar nuevas funciones y fortalecer la seguridad. Según la empresa, los dispositivos más antiguos no cuentan con la capacidad técnica para ejecutar funciones avanzadas como el cifrado mejorado, herramientas de privacidad ampliadas, nuevas opciones de comunidad ni actualizaciones en videollamadas.

Así influyen las políticas de
Así influyen las políticas de actualización de WhatsApp en el acceso a nuevas funciones y seguridad - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, la falta de soporte de los fabricantes implica que tampoco reciben actualizaciones de seguridad, lo que supone riesgos adicionales para los usuarios y sus datos personales.

Los marcos de desarrollo (frameworks) requeridos para garantizar estabilidad, rendimiento y seguridad en la aplicación han superado los estándares soportados por versiones viejas de Android y iOS. De este modo, mantener la compatibilidad con equipos que ya no pueden actualizarse compromete la experiencia y protección de toda la base de usuarios.

Modelos de Android que dejarán de tener WhatsApp

A partir de la actualización mencionada, WhatsApp dejará de funcionar en todos los teléfonos con Android 5.1 (Lollipop) o inferior. Entre los modelos específicos afectados se encuentran:

  • Samsung Galaxy S5
  • Sony Xperia M4 Aqua
  • Motorola Moto X
  • LG G4
  • HTC One M8
  • Huawei Ascend Mate 7
  • Asus ZenFone 2

Estos dispositivos ya no podrán instalar ni actualizar la aplicación, ni recibir las últimas funciones o parches de seguridad.

WhatsApp actualiza sus requisitos: estos
WhatsApp actualiza sus requisitos: estos son los modelos de Android y iOS que quedarán obsoletos - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Modelos de iPhone en los que dejará de tener actualizaciones WhatsApp

En cuanto a los equipos de Apple, los siguientes modelos se quedan fuera de soporte debido a que operan con iOS 11 o versiones anteriores:

  • iPhone 6
  • iPhone 6s
  • iPhone 7
  • iPhone SE (primera generación)
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus

Estos aparatos continuarán siendo operativos como teléfonos móviles, pero no podrán usar WhatsApp ni recibir actualizaciones o correcciones de seguridad.

Qué deben hacer los usuarios afectados

Aquellas personas que posean uno de estos dispositivos y utilicen la aplicación de mensajería instantánea como herramienta principal de comunicación deberán considerar las siguientes recomendaciones:

Pasos a seguir para no perder información

  1. Revisar el modelo y versión del sistema operativo desde el menú de configuración del teléfono.
  2. Comprobar si existe la opción de actualizar a Android 6 o iOS 12. Si el equipo permite la actualización, hacerlo para mantener la compatibilidad.
  3. En caso de no poder actualizar, realizar una copia de seguridad de las conversaciones. Esto garantiza la posibilidad de restaurar todos los chats y archivos multimedia al cambiar de dispositivo. Se debe acceder a:
    1. Ajustes
    2. Chats
    3. Copia de seguridad
    4. Elegir almacenamiento en Google Drive o iCloud, según el sistema operativo.
  4. Evaluar el reemplazo del teléfono por uno que cumpla los requisitos mínimos para seguir accediendo a la aplicación y sus funciones más recientes.

Cuáles son los riesgos seguir usando WhatsApp en los celulares obsoletos

El funcionamiento de WhatsApp en
El funcionamiento de WhatsApp en teléfonos sin soporte oficial expone al usuario a una mayor vulnerabilidad frente al robo de datos y ataques maliciosos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de WhatsApp en dispositivos que ya no reciben soporte, como los modelos mencionados, implica varios riesgos directos para la seguridad y la privacidad. Al no contar con actualizaciones ni parches, estos teléfonos quedan expuestos a vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por terceros para acceder a datos personales, interceptar mensajes o ejecutar ataques maliciosos.

Además, la imposibilidad de utilizar nuevas funciones de cifrado y protección aumenta la probabilidad de sufrir filtraciones de información, robo de cuentas y otros problemas de seguridad informática.

Esta política de actualización y retiro de soporte se repite cada año, con el fin de mantener la estabilidad de la plataforma y evitar incidentes de seguridad. Otras aplicaciones de mensajería y redes sociales implementan políticas similares para garantizar un mejor desempeño.

En la actualidad, WhatsApp cuenta con más de 2.500 millones de usuarios activos alrededor del mundo, lo que obliga a mantener altos estándares de seguridad y rendimiento. Contar con un dispositivo actualizado es indispensable para acceder a las nuevas funciones y no experimentar interrupciones en la comunicación.

Temas Relacionados

WhatsappTeléfono MóvilSmartphoneCelularAndroidiOSLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo encontrar la papelera oculta de WhatsApp y liberar espacio en el teléfono

A través del almacenamiento interno es posible eliminar archivos multimedia y copias de seguridad antiguas, para mejorar el rendimiento del celular sin afectar las conversaciones

Cómo encontrar la papelera oculta

Mensajes no deseados en WhatsApp: claves para reconocer estafas y proteger los datos personales

Desde errores gramaticales hasta falsas ofertas laborales, la empresa detalló cómo identificar y enfrentar los riesgos más frecuentes

Mensajes no deseados en WhatsApp:

Bill Gates pone un límite a la idea de “apagar el sol” y luchar contra el cambio climático

El filántropo asegura que este plan tiene riesgos científicos y políticos

Bill Gates pone un límite

Cuánto tiempo tiene una computadora de vida útil y en qué momento cambiarla de acuerdo a expertos

Especialistas destacan que actualizar RAM o instalar SSD prolonga la vida útil, pero equipos muy antiguos suelen requerir reemplazo para garantizar seguridad y funcionamiento

Cuánto tiempo tiene una computadora

Ethereum: este es su valor en el mercado este día

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: este es su valor
DEPORTES
La ácida respuesta de Max

La ácida respuesta de Max Verstappen al jefe de McLaren en plena definición del título que da que hablar en la Fórmula 1

Lo que no se vio del triunfo de Boca ante Argentinos Juniors: del llamado de Riquelme para felicitar a un jugador al termómetro de los hinchas

“Es momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay”: la declaración de un tenista que sorprendió al mundo del deporte

Lo dirigió Bianchi en Boca, fue compañero de Riquelme y se reinventó como vendedor de autos: “Vi otro camino”

El DT y los jugadores de Argentinos criticaron a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

TELESHOW
El tema que eligió Evangelina

El tema que eligió Evangelina Anderson que encendió las versiones de romance con Ian Lucas: ¿dedicatoria al cantante?

La tajante decisión de Darío Cvitanich tras los rumores de ruptura de Ivana Figueiras y la pelea con Chechu Bonelli

Shakira destacó la conexión única que la une con Bizarrap: “Dios los cría y ellos se juntan”

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

INFOBAE AMÉRICA

Boca y Maradona, protagonistas de

Boca y Maradona, protagonistas de una muestra en Barcelona

Honduras en vilo: se demora el escrutinio tras el reclamo de Nasry “Tito” Asfura al Consejo Nacional Electoral

Crece la presión para que la princesa Aiko sea la primera emperatriz de Japón

Un informe denunció que las minas antipersona causaron 6.279 víctimas en 2024, la cifra más alta en cinco años

Uruguay incautó 400 kilos de droga: “A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir en las ciudades”