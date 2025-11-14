Tecno

Lista de celulares sin WhatsApp y sin Netflix desde diciembre de 2025

La decisión busca priorizar la seguridad y el rendimiento en las plataformas, obligando a miles a actualizar sus dispositivos si desean mantener el acceso a las funciones más recientes de mensajería y streaming

Smartphones antiguos, que ya no permitan actualizaciones, quedarán sin funcionamiento de las apps de streaming y mensajería instantánea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de diciembre de 2025, varios teléfonos móviles en todo el mundo quedarán excluidos del acceso a dos de las aplicaciones más populares: WhatsApp y Netflix.

La decisión de ambas compañías de dejar de dar soporte a dispositivos antiguos afectará a quienes aún conservan equipos con sistemas operativos desactualizados.

En cuáles teléfonos dejará de funcionar Netflix y WhatsApp - (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp dejará de funcionar en celulares antiguos desde diciembre de 2025

En la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial, desde diciembre de 2025 solo admitirá equipos Android desde la versión 5.0 en adelante y terminales de Apple con, al menos, iOS 12. En los iPhone, la medida impacta especialmente en aquellos modelos sin posibilidad de actualizarse más allá de iOS 15.1.

Todos los teléfonos que no logren acceder a estas actualizaciones dejarán de recibir soporte, lo que imposibilitará el uso adecuado de la aplicación de mensajería desde esa fecha.

Qué smartphones quedan fuera de WhatsApp en diciembre de 2025

Dentro del listado de modelos obsoletos para WhatsApp, destacan varios de los teléfonos más vendidos de los últimos años:

WhatsApp dejará de funcionar en decenas de móviles antiguos a partir del primer día de diciembre de 2025 (Foto: WhatsApp)

Samsung:

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy Note 2
  • Galaxy Core
  • Galaxy Trend
  • Galaxy S5

Motorola:

  • Moto G (primera generación)
  • Moto E (2014)

LG:

  • Optimus G
  • Nexus 4
  • G2 Mini
  • LG G3

Sony:

  • Xperia Z
  • Xperia SP
  • Xperia T
  • Xperia V
  • Xperia Z2

Huawei:

  • Ascend Mate 2

HTC:

  • One M8

Apple:

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

Meta justificó el recorte señalando que las versiones antiguas no pueden ejecutar nuevas funciones esenciales del servicio, como llamadas en alta definición, stickers animados, autodestrucción de mensajes, el uso de inteligencia artificial y cifrado avanzado de extremo a extremo.

Netflix actualiza compatibilidad y restringe la app a celulares viejos: cuáles son

Netflix, por su parte, ajustó sus requisitos técnicos y estableció que solo puede utilizarse su plataforma desde teléfonos con Android 9.0 o superiores y iPhone a partir de iOS 17.

En cuanto a la app de Netflix, la restricción abarca los siguientes modelos de teléfonos:

Estas son las razones detrás de la exclusión de Netflix en teléfonos con sistemas antiguos - REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

Android:

  • Samsung Galaxy S5
  • Sony Xperia M4 Aqua
  • Motorola Moto X
  • LG G4
  • HTC One M8
  • Huawei Ascend Mate 7
  • Asus ZenFone 2

iPhone:

  • iPhone 6
  • iPhone 6s
  • iPhone 7
  • iPhone SE (primera generación)
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus

En todos estos casos, la imposibilidad de actualizar el sistema operativo impide acceder a las mejoras y parches de seguridad requeridos por la aplicación.

Motivos detrás del fin de soporte en celulares viejos

Esa decisión responde a la necesidad de brindar una experiencia segura y estable, además de reducir costos asociados al soporte para sistemas operativos obsoletos. Los dispositivos que se excluyen carecen de la capacidad técnica y de hardware para recibir las mejoras continuas en la aplicación, actualizaciones de seguridad y nuevas funciones demandadas por los usuarios.

Qué hacer si WhatsApp o Netflix ya no funcionan en el celular

Ante el fin de soporte de WhatsApp, Meta recomienda verificar la versión del sistema operativo accediendo al menú de “Ajustes” o “Configuración” del teléfono y revisar la opción “Acerca del teléfono” para consultar la versión exacta. Si el equipo permite actualización, la empresa aconseja instalarla de inmediato; en caso de no ser posible, se sugiere migrar la cuenta a un nuevo dispositivo compatible.

Un aspecto crucial antes del traspaso es realizar una copia de seguridad de chats en Google Drive para Android y en iCloud para iPhone, lo que permite conservar toda la información de mensajería en el nuevo teléfono.

Para quienes ven bloqueado el acceso a Netflix en su celular, la compañía recomienda probar el servicio a través de navegadores web móviles, como Chrome o Safari. Además, aún es posible consumir contenido en televisores inteligentes, tabletas, computadoras o mediante dispositivos externos como Chromecast o Fire TV Stick siempre que el aparato cumpla los requisitos de compatibilidad.

La decisión de Meta y Netflix representa un impacto directo en los hábitos tecnológicos, pues deja sin soporte una amplia gama de teléfonos presentes en millones de hogares.

