Política

Por qué la despedida masiva del Indio Solari ya está entre los funerales populares que marcaron una época en la Argentina

Historiadores y politólogos consultados por Infobae coincidieron en que la convocatoria se explica por un sentimiento de comunidad y pertenencia, con un duelo compartido que desborda la lógica política y se apoya en una memoria afectiva de varias generaciones

Guardar
Google icon
Hombre de mediana edad con barba, sudadera negra, gafas de sol y bolso cruzado, sonríe sutilmente en una calle, con personas y árboles al fondo
La despedida del Indio Solari se interpreta como un rito de pertenencia y comunidad (Jaime olivos)

La despedida de Indio Solari expuso un fenómeno que, para historiadores y analistas, desborda la lógica de un funeral y entra en la zona de los ritos de pertenencia: miles de personas se reunieron en Avellaneda para homenajear a un músico al que varias generaciones convirtieron en memoria compartida e identidad colectiva más allá de la política.

La dimensión de la convocatoria quedó medida por dos datos del operativo y de la escena: voceros del Ministerio de Seguridad estimaron una movilización cercana al millón de personas y la fila para ingresar al Microestadio Gatica superó las 70 cuadras hasta el límite con la Ciudad de Buenos Aires. El velatorio abrió este domingo a las 10, una hora antes de lo previsto, por la llegada incesante de fanáticos y su final aún no está claro cuándo será.

PUBLICIDAD

A los 77 años, la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se comunicó el viernes 5 de junio, alrededor de las 9, después de que fuera hallado ya sin vida en la pileta de su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular.

Eva Perón portada
El funeral de Eva Perón reunió a cerca de dos millones de personas en las calles

La muerte de figuras emblemáticas en la Argentina generó manifestaciones populares que se convirtieron en auténticos ritos de pertenencia colectiva. El fallecimiento de Eva Perón, el 26 de julio de 1952, con solo 33 años, impulsó una mística religiosa y una puesta en escena extraordinaria organizada desder el Estado. Su velatorio, que se extendió por 14 días entre el Ministerio de Trabajo y el Congreso de la Nación, reunió a más de dos millones de personas en Buenos Aires, con filas de hasta dos kilómetros. Más de dos décadas después, el funeral de Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974, reflejó un clima sombrío, institucional y atravesado por una tensión política extrema: más de un millón de personas acudieron al Congreso Nacional y otro millón acompañó el cortejo hasta la Quinta de Olivos.

PUBLICIDAD

Ante los datos abrumadores de la movilización de hoy que fue masiva y pacífica, historiadores y politólogos coincidieron en que la despedida del cantante se inscribió en una tradición de manifestaciones populares muy poco frecuentes en la historia argentina. En los testimonios de los especialistas la comparación apareció una y otra vez con nombres asociados, especialmente con personajes por fuera de la política, como Carlos Gardel, Jorge Newbery y Diego Maradona.

Un rito de comunidad antes que un hecho político

Vista aérea de una multitud masiva de personas ocupando una avenida urbana. Se observan edificios, árboles y vallas de seguridad a lo largo de la calle
El operativo oficial estima una movilización cercana al millón de personas en Avellaneda (Jaime Olivos)

“Es difícil encontrar algo parecido. Me resulta muy impresionante. Se pueden inventar explicaciones, pero hay algo ahí que va más allá de lo racional. Tiene que ver con lo que representa: el alma de un pueblo”, dijo el escritor, médico e historiador Pacho O’Donnell a Infobae, al ubicar la convocatoria en una dimensión afectiva que, según su lectura, no se deja reducir a una explicación lineal.

El historiador agregó un dato generacional sobre los asistentes: “En el caso del Indio, resulta interesante que la mayoría de los asistentes al velorio tenían alrededor de 40 años” o más. Para O’Donnell, esa franja etaria fue a despedir “algo amado y perdido de la juventud”, un vínculo en el que se mezclan “recuerdos, rebeldía e ilusiones” de otra etapa de la vida.

En la misma línea, el politólogo Andrés Malamud dijo a Infobae que la masividad se explica por “el sentimiento de comunidad, la necesidad de reafirmar la pertenencia, la urgencia de compartir el duelo, el agradecimiento a nuestro único héroe en este lío”.

“Los argentinos somos una tribu orgullosa de serlo. Evita y Maradona tuvieron despedidas comparables", recordó. Malamud, descartó un cambio de humor político o cualquier traducción electoral del fenómeno que se vivió hoy: “No creo”, dijo simplemente, ante una posibilidad semejante.

Gardel - accidente aéreo - investigación
Carlos Gardel es recordado por el paso por el Luna Park y el cortejo por la avenida Corrientes hacia Chacarita como una de las mayores movilizaciones de su época (Fundación Internacional Carlos Gardel)

Malamud, además, colocó la despedida en una secuencia acotada de funerales populares al señalar que “Evita y Maradona tuvieron despedidas comparables”. La observación reforzó un rasgo compartido por las distintas miradas: la singularidad del caso no estuvo solo en el volumen de gente, sino en el tipo de lazo simbólico que convocó esa presencia.

El escritor e historiador Daniel Balmaceda, por su lado, dijo a Infobae que, si se dejan aparte a los presidentes y a los dirigentes políticos, el episodio remite “históricamente” a la muerte de Jorge Newbery en 1914 y a la de Carlos Gardel en 1935. En su reconstrucción, ambos casos condensaron un nivel de conmoción pública que excedió el duelo privado y produjo expresiones de la calle a gran escala.

Sobre Newbery, recordó que su muerte en Mendoza derivó en un traslado de sus restos y en un funeral en Buenos Aires “muy sentido” y con “enorme expresión del pueblo”. Sobre Gardel, señaló que el paso por el Luna Park y el cortejo por la avenida Corrientes hacia Chacarita quedaron entre las movilizaciones populares más grandes hasta entonces.

Balmaceda hizo una precisión sobre el repertorio de comparaciones. “Aclaro que a Evita no la pongo en este grupo” porque es parte de “otro contexto”, ligado al mundo de la política y no al de los ídolos del deporte o de la música.

velatorio maradona casa rosada cortejo portada
Diego Maradona es citado como una de las despedidas comparables en el repertorio de funerales populares masivos recientes (REUTERS/Matias Baglietto)

Eduardo Lazzari, también historiador, en declaraciones a TN, empujó aún más esa línea de interpretación y retomó la comparación con Newbery, quien, consideró, fue “el primer ídolo popular que tuvo la Argentina no vinculado a la política”. Para explicar el impacto de su muerte, reconstruyó el traslado ferroviario de 1914: “La gente se subía a la vía para que el tren no pasara. La gente se aseguraba que paraba en cada pueblo para rendirle homenaje a Newbery”. Según detalló, un trayecto previsto en 12 horas demoró un día y medio.

Lazzari introdujo un matiz social sobre el lugar que ocupó el Indio Solari en la cultura popular contemporánea. “Hoy muchos testimonios decían ‘fue nuestra voz’. Fue el momento en el que la política dejó de representar a los que quedaron afuera”, interpretó.

En esa lectura, el fenómeno no se explica por una mutación reciente del artista o de su obra, sino por la persistencia de un vínculo. “Hay un fenómeno social potentísimo, que no lo buscan, porque los Redondos no cambiaron”, afirmó.

El historiador sumó una observación sobre la circulación cultural que produjo ese universo musical al decir que Solari “llevó a Borges a quienes nunca sabían quién era Borges”. La frase apuntó a una influencia que, según su mirada, excedió la música y alcanzó formas de acceso a otros repertorios culturales.

Jorge Newbery aparece como antecedente de idolatría popular no ligada a la política
Jorge Newbery aparece como antecedente de idolatría popular no ligada a la política

Sobre el caso Gardel, Lazzari dijo a TN que el impacto popular se potenció por las decisiones políticas alrededor del traslado de los restos. Recordó que el cuerpo llegó a Buenos Aires siete meses después de la muerte y que esa demora derivó en una concentración inédita en el puerto: “El puerto de Buenos Aires nunca tuvo una multitud semejante”, afirmó, antes de añadir un detalle del cortejo entre el Luna Park y Chacarita: “Un par de coches que acompañaban el cortejo fúnebre se fundieron por la lentitud de la marcha”.

La logística del velorio mostró una escala excepcional y sin horario de cierre

La despedida se realizó en el Microestadio Gatica, en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, partido de Avellaneda. El auditorio tiene capacidad para 180 personas al mismo tiempo, una cifra que contrastó con la extensión de la fila, que llegó hasta el Puente Pueyrredón.

Desde la noche del sábado, cientos de personas se instalaron en una vigilia sobre la avenida Bartolomé Mitre, a metros del predio municipal. La presión de la convocatoria llevó a abrir las puertas antes de lo anunciado y no se fijó un horario de finalización, incluso se evaluó la posibilidad de extender el acceso hasta el lunes o el martes.

Temas Relacionados

Indio Solarifuneralúltimo adiósCarlos GardelJorge NewberyDiego MaradonaPacho O'donnellDaniel BalmacedaAndrés MalamudEduardo Lazzari

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mensaje político de una multitud unida en el histórico velatorio al Indio Solari y los síntomas de una Argentina rota

La despedida del ídolo puso en escena una multitud difícil de encasillar: una comunidad que desconfía del poder, que no encuentra representación y que reapareció en medio del liderazgo de Milei, el repliegue de Cristina Kirchner y la crisis del peronismo

El mensaje político de una multitud unida en el histórico velatorio al Indio Solari y los síntomas de una Argentina rota

La Libertad Avanza busca fortalecer la estructura bonaerense y ordenar la interna rumbo al 2027

Aún sin candidato definido, el sello trabaja en la apertura de un nuevo local partidario en San Telmo. El Congreso provincial para octubre y el vínculo con la militancia virtual

La Libertad Avanza busca fortalecer la estructura bonaerense y ordenar la interna rumbo al 2027

El Gobierno rechazó las críticas por el velatorio del Indio Solari: “Les ofrecimos Tecnópolis y nos respondieron que no”

Las autoridades nacionales aseguran que hicieron todas las gestiones pertinentes para organizar el funeral del músico, pero sus familiares prefirieron coordinarlo con la provincia de Buenos Aires

El Gobierno rechazó las críticas por el velatorio del Indio Solari: “Les ofrecimos Tecnópolis y nos respondieron que no”

Reacomodamientos en CABA: Bullrich se corre, Pilar Ramírez se afirma como pieza clave y la coalición de centro explora fórmulas

¿La mano derecha de Karina con Jorge Macri? ¿Santoro con la UCR? Los armadores de la ciudad de Buenos Aires ya evalúan cómo ordenar la propuesta electoral. La sorpresa de Myriam Bregman

Reacomodamientos en CABA: Bullrich se corre, Pilar Ramírez se afirma como pieza clave y la coalición de centro explora fórmulas

Qué provincias fueron las más beneficiadas con ATN en la gestión de Milei

Infobae analizó las transferencias discrecionales de la Nación a los distritos, desde 2024 hasta mayo último. Cuánto dinero envió el Gobierno en lo que va de 2026, cuáles no recibieron fondos y el monto total sin distribuir

Qué provincias fueron las más beneficiadas con ATN en la gestión de Milei

DEPORTES

Rodolfo Arruabarrena regresa a Boca Juniors tras una década: qué resta para que lo anuncien como nuevo entrenador

Rodolfo Arruabarrena regresa a Boca Juniors tras una década: qué resta para que lo anuncien como nuevo entrenador

La buena noticia que recibió Scaloni en la práctica de la selección argentina a pocos días del inicio del Mundial

El gesto del Dibu Martínez que sorprendió a Santiago Beltrán tras su debut en el arco de la selección argentina

Argentina superó a Brasil y se ubicó en el podio de un prestigioso estudio sobre el Mundial 2026

Por qué Chicago llenó Soldier Field con 63.636 personas y aun así no será sede del Mundial 2026

TELESHOW

Los jugadores de Gran Hermano se lucieron en una coreografía de Tate McRae: el momento y cuál fue el veredicto de la gente

Los jugadores de Gran Hermano se lucieron en una coreografía de Tate McRae: el momento y cuál fue el veredicto de la gente

El homenaje de Milo J al Indio Solari en pleno show en Ciudad de México que se volvió viral

La millonaria cifra que Wanda Nara pide por la venta de su mansión en Lago di Como: “De las casas más caras de Italia”

Nancy Dupláa y Pablo Echarri estuvieron en la multitudinaria despedida al Indio Solari: “Gracias”

Mirtha Legrand recordó su historia de amor desconocida anterior a Daniel Tinayre: “No me lo perdono hasta el día de hoy”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador activa alerta amarilla por una baja presión con lluvias intensas

El Salvador activa alerta amarilla por una baja presión con lluvias intensas

“Vamos a seguir en la línea de María Kodama”: las herederas del legado de Borges, a 40 años de su muerte

Congreso Nacional abre diálogo sobre regulación de taxis VIP en Honduras

Abinader reafirma el apoyo a los productores de harina para sostener precios accesibles del pan en República Dominicana

Por qué el arte urbano no siempre mejora la vida en la ciudad