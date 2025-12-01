Tecno

Hasta un 40% de los adolescentes sufre mala calidad de sueño por el uso de dispositivos electrónicos, según un estudio

ISGlobal advierte que la exposición continua a pantallas antes de dormir puede causar disminución de la atención

Guardar
La cantidad de dispositivos en
La cantidad de dispositivos en el dormitorio se asocia a una peor higiene del sueño. (Imagen ilustrativa Infobae)

El sueño ocupa un rol importante en la salud y el bienestar, especialmente durante la infancia y la adolescencia, etapas en las que la buena calidad del descanso es esencial para el desarrollo físico y mental. Sin embargo, entre un 20% y un 40% de los adolescentes sufren de una mala calidad del sueño, según un estudio coordinado por ISGlobal, centro impulsado por la Fundación Bancaria “la Caixa”.

El centro, que ha vinculado esta estadística con el uso creciente de dispositivos electrónicos para ocio y comunicación, investiga principalmente el impacto de estas tecnologías en la rutina diaria y en los patrones de sueño de la población joven.

Relación entre nuevas tecnologías y problemas de sueño

La calidad y la cantidad del sueño en los adolescentes dependen tanto de factores biológicos, como los cambios hormonales de la pubertad, como de aspectos ambientales y de estilo de vida. Entre estos últimos, destaca la integración masiva de dispositivos tecnológicos como televisores, móviles, tablets, ordenadores y consolas de juegos, que han transformado los hábitos nocturnos en el hogar.

El sueño ocupa un rol
El sueño ocupa un rol importante en la salud y el bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de estos aparatos no solo desplaza la hora de acostarse, reduciendo así las horas efectivas de sueño, sino que también estimula el cerebro y prolonga el estado de vigilia por la sobreexposición a la luz azul que emiten las pantallas. Esta luz interfiere en la producción de melatonina y puede alterar el ciclo natural sueño-vigilia, dificultando el proceso de conciliar el sueño. Así lo dio a conocer ISGlobal.

El centro de investigación también advierte que la exposición continua a pantallas antes de dormir puede causar disminución de la atención, alteraciones en el estado de ánimo y aumentar el riesgo de accidente, obesidad y enfermedades crónicas como la diabetes o afecciones cardiovasculares.

Además, la cantidad de dispositivos en el dormitorio se asocia a una peor higiene del sueño, especialmente cuando los niños y adolescentes tienen acceso a internet o redes sociales hasta altas horas de la noche.

La exposición continua a pantallas
La exposición continua a pantallas antes de dormir puede causar alteraciones en el estado de ánimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para mejorar la calidad del sueño en la era digital

Considerando los riesgos observados, ISGlobal recomienda establecer límites en el uso de la tecnología antes de dormir, como evitar el uso de televisión, móviles, tablets, ordenadores y videojuegos unas horas previas a acostarse. Es beneficioso reducir el número de dispositivos electrónicos presentes en el dormitorio y emplear protectores de pantalla que disminuyan la exposición a la luz azul.

El estudio también sugiere que, dado el aumento temprano de la posesión de teléfonos entre los niños en España —el 25% a los 10 años y el 94% a los 15—, es fundamental promover intervenciones educativas que fomenten un uso responsable de las tecnologías desde edades tempranas, con el fin de prevenir problemas futuros relacionados con la mala calidad del sueño.

Si bien la tecnología facilita muchas actividades cotidianas y fomenta nuevas formas de interacción, su uso debe ser gestionado cuidadosamente, especialmente en niños y adolescentes, para garantizar su bienestar y desarrollo saludable.

Crear un ambiente propicio también
Crear un ambiente propicio también influye en la calidad del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buenos hábitos para dormir mejor y mejorar la calidad del descanso

Adoptar buenos hábitos para dormir resulta fundamental para la salud física y mental. Mantener horarios regulares ayuda a que el cuerpo regule su ciclo natural de sueño, facilitando el descanso nocturno y la energía durante el día.

Crear un ambiente propicio también influye en la calidad del sueño. Una habitación oscura, silenciosa y con temperatura adecuada favorece la relajación. Limitar el uso de pantallas electrónicas antes de acostarse y evitar el consumo de cafeína al final del día son prácticas recomendadas por especialistas.

Incorporar rutinas relajantes, como leer o tomar una ducha tibia, prepara al cuerpo para el descanso. Al establecer estos hábitos, las personas experimentan mejoras en su bienestar y rendimiento a lo largo del día.

Temas Relacionados

SueñoAdolescentesEstudioLo último en tecnología

Últimas Noticias

Las Guerreras K-Pop: cómo convertirse en Rumi con IA usando una foto propia y en pocos pasos

Los usuarios solo deben acceder gratis a Gemini y subir una foto donde su rostro se vea con claridad

Las Guerreras K-Pop: cómo convertirse

Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez

Lo ideal es conectar el dispositivo al cargador original cuando esté entre el 20% y el 50% de batería y retirarlo al llegar al 100%

Cómo debo cargar mi celular

Modo Navidad en WhatsApp: cómo se activa en pocos minutos

Se pueden crear tarjetas navideñas para amigos y familiares usando Meta AI, la inteligencia artificial integrada en la plataforma

Modo Navidad en WhatsApp: cómo

Cómo convertir un televisor antiguo en decoración navideña para el hogar

Adaptar televisores CRT con convertidores, permite ver imágenes y videos navideños a un lado

Cómo convertir un televisor antiguo

Por qué es un riesgo ver el sorteo del Mundial 2026 a través de Magis TV y Xuper TV

Virus, publicidad invasiva, bloqueos de dispositivos y pérdida de datos personales son algunas de las amenazas presentes en apps piratas para ver eventos deportivos sin licencia

Por qué es un riesgo
DEPORTES
El filoso posteo de Hernán

El filoso posteo de Hernán López Muñoz tras la eliminación de Argentinos Juniors frente a Boca

Otra vez en el ojo de la tormenta: el peligroso tackle del jugador inglés que desató el escándalo ante Los Pumas

Una figura del Barcelona pidió un tiempo fuera del equipo por su salud mental: “Ahora no está preparado para jugar”

El delantero top que habría sido ofrecido a River Plate en el inicio del mercado de pases

La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

TELESHOW
La confesión de Susana Roccasalvo,

La confesión de Susana Roccasalvo, en Masterchef Celebrity, sobre su vida privada

Wanda Nara mostró su “casa soñada” en Nordelta y sorprendió un detalle ligado a Mauro Icardi y la China Suárez

Chechu Bonelli habló del escándalo por su separación de Darío Cvitanich: “Hubo una reacción que no estuvo buena”

El sentido posteo de Camilota a 14 años de la muerte de su mamá: “Te extraño todos los días”

Se frenó la construcción de la casa de los sueños frente al mar de Luciano Castro y Griselda Siciliani

INFOBAE AMÉRICA

La Justicia de Azerbaiyán ordenó

La Justicia de Azerbaiyán ordenó prisión preventiva para el principal líder opositor Alí Karimli

Terror en Haití: al menos 12 muertos y decenas de casas incendiadas tras un nuevo ataque de pandillas

Los halcones americanos ganan terreno como aliados inesperados de los huertos de cerezas en Estados Unidos

Bolivia eliminó el requisito de visado para turistas de Estados Unidos y de otros seis países

Zelensky prevé una reunión crucial con Trump en medio de las negociaciones para un acuerdo de paz para Ucrania