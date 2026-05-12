La función inteligente de Google Nest con Gemini que te permite saber si un familiar o amigo llegó a tu casa

Google Nest ahora permite consultar mediante Gemini si una persona específica ha llegado a tu hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Nest, el dispositivo inteligente para hogares de Google, ahora permite preguntar a través de Gemini si una persona específica ha llegado a tu casa.

Por ejemplo, si vives solo y registraste el rostro de tus padres con la función Ask Home, puedes consultar si ya están en tu casa para ayudarte con algo que les pudiste haber solicitado.

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Ask Home es una función avanzada de la app Google Home que utiliza Gemini para interactuar con tu hogar inteligente mediante lenguaje natural.

Cómo empezar a usar esta función de Google Nest

Para empezar a usar esta función de Google Nest, primero debes configurar el dispositivo y vincularlo a la aplicación Google Home en tu teléfono móvil. Luego, activa la función Ask Home y registra los rostros de las personas autorizadas mediante la cámara compatible.

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Por ejemplo, si vives solo y registraste el rostro de tus padres con Ask Home, puedes saber si ya están en casa para colaborar en tareas pendientes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una vez completado este paso, asegúrate de habilitar el asistente Gemini desde la app. Así, podrás preguntar en cualquier momento si una persona específica ha llegado a tu casa, utilizando comandos de voz o texto.

La integración de estas herramientas permite gestionar el hogar inteligente con mayor seguridad y comodidad, facilitando el control personalizado.

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Para qué es útil esta nueva función de Google Nest

La nueva función de Google Nest que integra el reconocimiento facial y la inteligencia artificial de Gemini amplía las posibilidades de gestión y seguridad en el hogar inteligente.

Esta herramienta permite saber si una persona específica ha llegado a casa, lo que resulta útil en múltiples escenarios cotidianos.

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Para activar esta función, configura el dispositivo y vincúlalo a la app Google Home desde tu móvil. (Google)

Por ejemplo, para quienes viven solos o tienen familiares mayores, la función facilita el seguimiento de ingresos y salidas.

Si registras el rostro de tus padres o de un cuidador, puedes recibir notificaciones automáticas cuando lleguen, lo que aporta tranquilidad y permite organizar tareas domésticas o recibir asistencia puntualmente.

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En familias con niños, esta tecnología ayuda a saber si los hijos han regresado del colegio, ofreciendo un control adicional sin la necesidad de consultar mensajes o realizar llamadas.

En el ámbito laboral, quienes trabajan desde casa pueden programar el sistema para saber cuándo llegan compañeros, proveedores o asistentes, optimizando la gestión del tiempo y la seguridad.

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La integración del reconocimiento facial y la inteligencia artificial de Gemini mejora la gestión y seguridad del hogar. (Google)

También es útil en viviendas compartidas, ya que permite coordinar la convivencia: puedes comprobar si tus compañeros ya están en casa antes de regresar o avisar si hay visitas programadas.

La función de consulta a través de Gemini con comandos de voz o texto facilita el acceso a esta información desde cualquier lugar de la casa, eliminando la necesidad de revisar cámaras o aplicaciones manualmente.

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Además, la integración con la app Google Home y la capacidad de personalizar notificaciones refuerzan la privacidad y adaptan el sistema a las necesidades de cada usuario.

Así, Google Nest se posiciona como una herramienta versátil para el control, la seguridad y la organización diaria en hogares inteligentes.

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Al registrar el rostro de familiares o cuidadores, recibirás notificaciones automáticas cuando lleguen, facilitando la organización y la asistencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué más se puede hacer con Google Nest

Con Google Nest es posible controlar la iluminación, la temperatura y los electrodomésticos del hogar mediante comandos de voz o desde el móvil.

También permite reproducir música, consultar el clima, gestionar recordatorios y recibir alertas de seguridad en tiempo real.

Los dispositivos pueden integrarse con cámaras y sensores para monitorear el hogar, identificar movimientos y enviar notificaciones instantáneas, ofreciendo así mayor comodidad, eficiencia y protección para toda la familia.

De este modo, Google Nest destaca como una herramienta flexible para el control y la seguridad en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es Google Nest

Google Nest es una línea de dispositivos inteligentes para el hogar desarrollada por Google, diseñada para facilitar la gestión, automatización y seguridad de los espacios domésticos.

Entre sus productos más destacados se encuentran los altavoces inteligentes, pantallas con asistente de voz, cámaras de seguridad, timbres con video, termostatos y sensores.

Estos dispositivos se integran a través de la aplicación Google Home, permitiendo a los usuarios controlar funciones como la iluminación, la temperatura, la vigilancia y otros electrodomésticos mediante comandos de voz o desde el teléfono móvil.