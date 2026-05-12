Uruguay accedió a un pedido del Gobierno y analiza otros sitios para instalar la planta de HIF frente a Entre Ríos

Pablo Quirno, Mario Lubetkin y otros funcionarios de alto nivel se reunieron para discutir sobre la relocalización de la planta de hidrógeno verde en Paysandú

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, se reunió con su par uruguayo, Mario Lubetkin, durante este miércoles en la capital del país vecino y definieron encontrar una nueva ubicación para la instalación de la planta de hidrógeno verde que iba a construirse en Paysandú. Tras el encuentro, ambas Cancillerías emitieron un documento conjunto que analiza otras locaciones distintas a la que se había propuesto en forma inicial.

El primer emplazamiento estaba 5 km al norte de la mencionada ciudad, a la vera del río Uruguay, y frente al balneario de la ciudad de Colón, en Entre Ríos. Este hecho encendió las alarmas en la costa argentina. ya que el temor era que la planta de HIF, que producirá e-combustible, provocara un impacto negativo en el turismo, la principal industria de la región.

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De allí que, casi de inmediato, las autoridades de Entre Ríos, encabezadas por el gobernador Rogelio Frigerio, solicitaran que se reubicara para evitar posibles daños y alejar los fantasmas de Botnia. La planta de HIF implicará una inversión de USD 5,8 mil millones.

Tras una primera filtración de que la relocalización sería posible, realizada por el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, llegó la confirmación oficial.

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Reacciones de uno y otro lado

“El Gobierno uruguayo nos informó que, por nuestra solicitud, se encuentra analizando alternativas de relocalización de la refinería de combustible sintético proyectada en Paysandú”, expresó Frigerio a la salida del cónclave.

El mandatario entrerriano destacó: “Más de un año de trabajo ininterrumpido, muchos viajes a Montevideo y una postura que no cambia: apoyamos la inversión y el desarrollo en el país hermano y creemos firmemente que esto no tiene por qué afectar el desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón”.

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“Seguimos apostando al diálogo constructivo hasta encontrar la solución definitiva. Vamos bien encaminados”, remató.

La representación de HIF, en tanto, se mantuvo en silencio tras conocer el comunicado conjunto de ambos países. “Sin comentarios”, fue la respuesta que emitió la empresa a través de sus voceros habituales.

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El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo

Qué dice el documento

El comunicado conjunto dado a conocer a media tarde del martes expresó que el canciller Quirno expresó su satisfacción “por el análisis que las autoridades uruguayas, en el marco de sus decisiones soberanas, se encuentran realizando sobre otras eventuales localizaciones”.

Este hecho “contempla el especial interés argentino de extremar los recaudos para evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas, vinculadas al uso óptimo y racional del río Uruguay”.

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Tanto el gobernador Frigerio como el intendente de Colón, José Luis Walser, también mostraron su beneplácito por el anuncio.

Quirno, además, valoró que se hubiere incorporado a Colón como parte del área de influencia del proyecto para la elaboración del estudio de impacto ambiental.

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Manifestantes en Colón contra el proyecto de HIF Global en Paysandú (Municipalidad de Colón)

Lubetkin, en tanto, señaló que, una vez tomada una decisión con respecto a la localización definitiva del proyecto y la evaluación de su estudio de impacto ambiental, remitirá la correspondiente comunicación a la Comisión Administradora del Rio Uruguay (CARU)

La CARU se encarga de la administración del curso de agua como recurso compartido. Ambos países firmaron en los 60’ un estatuto que establece ese criterio. Y fijó que cualquier acción de un Estado que afecte el río debía ser notificada antes al otro.

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El paso que anunció el canciller uruguayo activa este mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 a 13 del Estatuto del Río Uruguay.

Otros detalles de la cumbre

El documento conjunto indicó además que ambas partes “destacaron el mantenimiento de un canal de diálogo fluido y transparente respecto de esta cuestión, en el contexto de la óptima y fraternal relación existente entre ambos países”.

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Además, durante el encuentro, las autoridades uruguayas actualizaron el estado de situación del proyecto. En ese marco, informaron sobre la firma del Memorándum de Entendimiento con la empresa HIF Uruguay S.A.

Por otro lado, comentaron a la delegación argentina sobre la elaboración de los Términos de Referencia para la realización del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. En ese sentido, indicaron que ese trabajo fue presentado por la empresa. El material se encuentra en proceso de evaluación por parte del Ministerio de Ambiente uruguayo.

El emprendimiento se podría convertir en la principal inyección de capital privado extranjero en la economía uruguaya. Tendría la capacidad de producir 876 mil toneladas de e-metanol y 313 mil toneladas de e-gasolina.

Tanto Argentina como Uruguay destacaron la medida

En total, se prevé una producción de 880.000 toneladas de e-combustibles anuales en la última fase del proyecto. La empresa ya tiene contratos previos asegurados en Europa para colocar los productos.

Además de Quirno; Frigerio y Walser, formaron parte de la representación argentina el Subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro, la Directora de América del Sur, Natalia Gunski, y el Embajador de la Argentina en Uruguay, Alan Beraud.

Por su parte, la representación uruguaya que acompañó a Lubetkin estuvo integrada por la Ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, la Jefa de Gabinete, Imelda Smolcic y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. A ellos se sumaron el Embajador de Uruguay en Argentina, Diego Cánepa; y la Directora General del Área para Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos, Cecilia Otegui.