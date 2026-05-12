Mark Zuckerberg anuncia Meta Connect 2026: el evento clave sobre realidad virtual y gafas inteligentes

Mark Zuckerberg confirma las fechas de Meta Connect 2026.

Meta anunció que su conferencia anual Meta Connect 2026 se celebrará los días 23 y 24 de septiembre en su campus de Menlo Park.

Según la compañía, el evento se centrará en “lo último en realidad virtual, dispositivos portátiles, metaverso e inteligencia artificial”, y contará con una conferencia magistral y sesiones para desarrolladores, todas transmitidas en línea.

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Mark Zuckerberg, CEO de Meta, publicó en redes sociales una imagen que sugiere la presentación de un nuevo modelo de gafas inteligentes.

En la fotografía, las gafas aparecen parcialmente cubiertas con marcas azules para ocultar detalles del diseño, lo que ha generado expectativas sobre sus características y funcionalidades.

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Se prevé que Zuckerberg presente unas nuevs gafas inteligentes. (Instagram: zuck)

El evento será observado de cerca por la industria XR, ya que llega tras un año de importantes reorganizaciones y cambios en las prioridades estratégicas de Meta.

La empresa busca posicionarse en la próxima generación de plataformas informáticas, y promete ofrecer un primer vistazo a sus avances en hardware y software.

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En la edición anterior de Meta Connect, la compañía presentó sus gafas inteligentes con pantalla, marcando un paso relevante en el desarrollo de dispositivos portátiles y experiencias inmersivas.

Para este año, se espera que Meta profundice en la integración de inteligencia artificial y realidad aumentada en sus productos, consolidando su apuesta por el futuro del metaverso y la computación espacial.

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Mark Zuckerberg revela la fecha y ubicación de Meta Connect 2026, destacando demos, invitados especiales y actualizaciones de IA. (Instagram: zuck)

Qué esperar de Meta Connect 2026

Se prevé que, en Meta Connect 2026, la compañía redefina su estrategia de hardware y coloque en el centro de la escena a las gafas inteligentes con inteligencia artificial y pantallas integradas.

Es probable que la esperada presentación de los visores tradicionales Meta Quest 4 se retrase oficialmente hasta 2027 o 2028.

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Tras la reestructuración interna y la incorporación de diseñadores provenientes de Apple, Mark Zuckerberg podría priorizar dispositivos corporales livianos y el desarrollo de Meta AI por encima del ecosistema clásico de realidad virtual.

En 2025, Zuckeberg posicionó las gafas Ray-Ban Meta con nuevos modelos. REUTERS/Carlos Barria

Entre las novedades tecnológicas proyectadas para el evento, se especula con la presentación de las gafas de realidad aumentada “Hypernova” (Meta Ray-Ban Display) como anuncio principal.

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Este modelo incluiría microdisplays duales en ambos lentes para mostrar alertas, mapas y utilidades como el Teleprompter de Meta directamente en el campo visual.

El precio estaría en torno a los USD 800, según estimaciones del sector. Además, se introduciría un controlador de muñeca basado en electromiografía, capaz de interpretar impulsos eléctricos para permitir el control gestual con los dedos.

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Se esperan avances en IA en Meta Connect 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

También se espera una actualización significativa en la línea de gafas inteligentes Ray-Ban Meta (Generación 3), bajo los nombres en clave Apparel y Bellini.

Estas gafas podrían incorporar la función “Super Sensing”, permitiendo que la inteligencia artificial reconozca de forma continua el contexto y ofrezca información relevante en tiempo real, como recordar la ubicación de objetos personales o identificar elementos en el entorno.

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Asimismo, se anticipa una mayor autonomía y rendimiento gracias a la integración del chip Qualcomm Snapdragon AR1 Plus, extendiendo la duración de la batería entre seis y ocho horas de uso mixto.

Las gafas Ray-Ban Meta se caracterizan por incorporar cámaras e IA. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Qué se presentó en Meta Connect 2025

En Meta Connect 2025, Mark Zuckerberg confirmó el giro estratégico de la compañía al colocar las gafas inteligentes con inteligencia artificial en el centro de su portafolio, relegando a un segundo plano los visores tradicionales de realidad virtual.

Entre los anuncios principales, destacó el lanzamiento de las Meta Ray-Ban Display, las primeras gafas de la firma con una pantalla interna a color de alta resolución en el lente derecho, capaces de mostrar mapas, mensajes y videollamadas sin aislar al usuario del entorno.

Zuckerberg anticipa que Meta Connect 2026 se centrará en IA y realidad virtual. REUTERS/Carlos Barria

Salieron al mercado por USD 799. Junto a ellas, se presentó la Meta Neural Band, una pulsera electromiográfica diseñada para captar los impulsos eléctricos de los músculos de la muñeca y permitir el control de la interfaz mediante gestos sutiles con los dedos.

La compañía también amplió su línea de gafas inteligentes con la actualización de las Ray-Ban Meta Wayfarer RW4012, que mantienen el diseño clásico pero duplican la autonomía, integran grabación de video en 3K a 60 fps, un estuche de carga rediseñado y nuevos marcos transparentes, con un precio base de USD 379.