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Qué son los mensajes RCS entre iPhone y Android

Estos mensajes ahora integran cifrado de extremo a extremo, lo que añade una capa adicional de seguridad y privacidad

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Primer plano de la pantalla de un iPhone mostrando una conversación de texto con un mensaje en verde que dice: 'Hi! How was your first week of school?'
Los usuarios de iPhone y Android pueden enviar textos, fotos y videos sin usar apps externas, gracias a protocolos propios del sistema. (Apple)

Los usuarios de iPhone y Android pueden enviar mensajes de texto, fotos y videos sin depender de aplicaciones externas, gracias a un protocolo denominado RCS.

El sistema RCS (Rich Communication Services) se ha posicionado como el nuevo estándar que pretende reemplazar a los SMS y MMS tradicionales, permitiendo el envío de imágenes y videos en alta resolución, además de mensajes de texto.

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Según Apple, “si no usas iMessage, puedes usar RCS. Los mensajes de texto RCS se pueden enviar a dispositivos que no sean de Apple”.

Cómo funcionan iMessage, RCS y SMS/MMS en los dispositivos Apple

Para entender cómo funciona iMessage, RCS y SMS/MMS, debes saber que cada uno se distingue por su tecnología subyacente, compatibilidad y nivel de privacidad.

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Primer plano de un iPhone mostrando una conversación de texto con la interfaz de Rich Communication Services (RCS) y mensajes cifrados
El sistema RCS busca reemplazar a SMS y MMS, permitiendo enviar imágenes y videos en alta resolución, además de texto. (Apple)

iMessage, exclusivo de Apple, utiliza una red propia para enviar mensajes entre dispositivos de la marca a través de WiFi o datos celulares.

Los mensajes enviados por iMessage aparecen en globos azules y permiten compartir texto, imágenes, videos en alta calidad, documentos y efectos visuales.

Además, ofrecen confirmaciones de entrega y lectura, así como cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que solo el remitente y el destinatario puedan leer el contenido del mensaje.

Por su parte, RCS se presenta como la evolución del SMS. Los mensajes RCS, identificados por globos verdes, pueden enviarse tanto a dispositivos Apple como a equipos de otras marcas que soporten este estándar.

Pantalla de un iPhone mostrando una conversación de iMessage con un mensaje en inglés: "Can I call you later? I'm at an appointment." La foto de perfil de Jane aparece arriba
Cada servicio de mensajería (iMessage, RCS, SMS/MMS) se diferencia por su tecnología, compatibilidad y privacidad. (Apple)

RCS permite enviar texto, imágenes y videos en alta resolución, junto con confirmaciones y notificaciones de escritura.

Asimismo, ahora los mensajes RCS cuentan con cifrado de extremo a extremo en su configuración estándar.

Apple indicó:

“Los mensajes RCS cifrados de extremo a extremo están disponibles en versión beta para los usuarios de iPhone que tengan iOS 26.5 y un operador compatible, así como los usuarios de Android que tengan la última versión de Mensajes de Google”.

Finalmente, los SMS y MMS continúan disponibles para quienes no utilicen iMessage o RCS.

Primer plano de un smartphone mostrando una conversación de texto. La pantalla dice 'John' y un mensaje verde que invita a cenar después del trabajo
RCS es la evolución de SMS; los mensajes RCS, con globos verdes, pueden enviarse entre dispositivos Apple y de otras marcas compatibles. (Apple)

Ambos servicios, también representados con globos verdes en el iPhone, permiten enviar texto, imágenes y videos, pero su calidad y funciones son más limitadas en comparación con RCS.

Además, SMS y MMS no ofrecen cifrado de extremo a extremo, por lo que sus contenidos pueden ser interceptados en tránsito.

En qué se diferencian iMessage, RCS y SMS/MMS

La principal diferencia entre iMessage, RCS y SMS/MMS radica en su compatibilidad, funciones y seguridad.

iMessage es exclusivo de Apple, ofrece la mayor privacidad y funciones avanzadas; RCS es un estándar abierto soportado por múltiples fabricantes y operadores, con prestaciones similares; SMS/MMS, en cambio, es el protocolo más básico, sin cifrado y con funciones limitadas.

Llega los mensajes RCS cifrados de extremo a extremo

Apple y Google trabajan juntos para añadir cifrado de extremo a extremo en los mensajes RCS. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Apple y Google trabajan juntos para añadir cifrado de extremo a extremo en los mensajes RCS. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple y Google han impulsado una iniciativa conjunta para incorporar el cifrado de extremo a extremo en los servicios de comunicación enriquecida (Rich Communication Serviceso RCS).

Esto convierte al RCS, el formato multiplataforma que reemplaza a los SMS tradicionales, en una opción más segura y privada.

El cifrado de extremo a extremo en mensajes RCS está disponible en versión beta para usuarios de iPhone con iOS 26.5 y operador compatible, así como para quienes utilicen la última versión de la app Mensajes de Google en Android.

Cuando un mensaje RCS está protegido, su contenido no puede ser leído durante la transmisión entre dispositivos; un ícono de candado en el chat indica que la conversación está cifrada.

El cifrado de extremo a extremo en RCS está disponible en versión beta para iPhone con iOS 26.5. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo
El cifrado de extremo a extremo en RCS está disponible en versión beta para iPhone con iOS 26.5. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

El cifrado se activa por defecto y se irá habilitando automáticamente en chats nuevos y existentes.

iMessage, por su parte, fue diseñado desde el inicio con cifrado de extremo a extremo y mantiene el nivel más alto de privacidad entre dispositivos Apple.

Con esta actualización, RCS se acerca a los estándares de privacidad de iMessage, al tiempo que asegura la interoperabilidad entre usuarios de Apple y Android.

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