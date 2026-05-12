Computadora lenta: 10 trucos para solucionarlo que debes probar ya mismo

Tener muchos programas instalados permite que algunos se ejecuten en segundo plano y consuman recursos, lo que disminuye la velocidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu computadora funciona lentamente, puede deberse a varias causas. La acumulación de programas instalados, aunque no los utilices, puede hacer que algunos procesos se ejecuten en segundo plano y consuman recursos, lo que reduce el rendimiento del PC.

Además, la incompatibilidad de hardware o software influye: si tu equipo no cumple con los requisitos de ciertos programas o juegos, su funcionamiento será deficiente.

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Otra causa frecuente son los virus o el malware, que se instalan sin permiso, consumen recursos y pueden comprometer tu información personal, como datos bancarios.

Desinstala aplicaciones innecesarias, sobre todo las de mayor tamaño, para liberar memoria y agilizar el sistema. (Imagen ilustrativa Infobae)

La suciedad interna también afecta el desempeño: el polvo acumulado dentro del equipo y en los sistemas de ventilación eleva la temperatura, perjudicando el funcionamiento.

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Frente a estas situaciones, existen distintos métodos para recuperar la velocidad y el rendimiento habitual de tu computadora.

10 trucos para solucionar un computador lento

Estos son 10 trucos para solucionar un computador lento, recoge PcComponentes:

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Desinstala programas que no usas.

Elimina aplicaciones que ya no necesitas, especialmente las más pesadas, para liberar memoria y mejorar el rendimiento. Hazlo usando la herramienta “Agregar o quitar programas” de Windows; nunca borres carpetas manualmente, ya que podrías causar problemas en el sistema.

El malware y los virus pueden hacer que el equipo funcione más lento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejecuta un antivirus.

Los virus y el malware pueden ralentizar tu computadora. Utiliza Windows Defender o algún antivirus confiable para realizar un análisis completo y eliminar posibles amenazas.

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Instala un limpiador de archivos.

Hay programas que eliminan archivos temporales y restos digitales que ocupan espacio y ralentizan tu PC. Así, liberas espacio en el disco y mejoras la velocidad.

Libera espacio en el disco duro.

Elimina archivos que no necesitas, traslada documentos a un disco externo o usa la nube. También puedes emplear la herramienta de Windows “Liberar espacio en disco” para borrar archivos temporales y registros.

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Borra archivos innecesarios o guarda documentos en un disco externo o en la nube. (Imagen ilustrativa Infobae)

Reduce los programas al inicio.

Limita la cantidad de aplicaciones que se abren automáticamente al encender tu computadora. Hazlo desde “Aplicaciones de inicio” en Windows, desactivando aquellos programas innecesarios.

Ajusta las opciones de energía.

Configura el modo de energía en “Máximo rendimiento” desde el panel de control, para priorizar la velocidad de tu equipo sobre el ahorro energético.

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Desactiva efectos visuales.

Los efectos gráficos consumen recursos. Desactiva animaciones y transparencias en la configuración avanzada de sistema para mejorar la respuesta del equipo.

Actualiza Windows.

Instala las últimas actualizaciones para optimizar el rendimiento y corregir errores de seguridad o funcionamiento.

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Actualiza el sistema para mejorar el rendimiento y corregir fallas de seguridad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desfragmenta el disco duro.

Si usas un disco rígido (HDD), desfragmentarlo ayuda a organizar la información y agilizar el acceso a los archivos. Utiliza la herramienta de desfragmentación incluida en Windows.

Instala un SSD.

Los discos duros tradicionales (HDD) son mucho más lentos que los SSD. Cambiar a un SSD permite leer y escribir datos hasta 10 veces más rápido, lo que acelera notablemente el funcionamiento de tu computadora. Además, actualmente los SSD son accesibles y fáciles de instalar.

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Por qué un computador se puede volver lento

Un computador puede volverse lento por múltiples factores que afectan su rendimiento. Entre las causas más frecuentes se encuentranla falta de espacio en disco, la acumulación de programas en segundo plano y la presencia de malware.

Desfragmentar el disco rígido organiza los datos y acelera el acceso a los archivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando el disco duro se encuentra casi lleno, el sistema operativo tiene menos margen para gestionar archivos temporales y procesos, lo que reduce la velocidad general.

Asimismo, muchos programas que se inician automáticamente consumen memoria RAM y recursos del procesador, ralentizando otras tareas.

La presencia de virus o software malicioso también impacta negativamente, ya que pueden ejecutar procesos ocultos y consumir recursos sin que el usuario lo perciba.

Otro factor relevante es la fragmentación del disco en los sistemas que no utilizan almacenamiento sólido (SSD), lo que dificulta el acceso rápido a los datos.