Android Show I/O Edition: lo más importante de Android 17 y avances en protección de datos

El cambio más visible de Android 17 llega a los widgets. (Composición Infobae: REUTERS/Annegret Hilse / YouTube Android)

Google inauguró el Google I/O 2026 en Mountain View con una presentación que marcó el inicio de lo que la compañía denomina su era agéntica. Android 17, los nuevos dispositivos Googlebook y las próximas gafas inteligentes fueron los protagonistas de un evento que redefinió la relación entre el sistema operativo y la inteligencia artificial.

Sameer Samat, presidente del ecosistema Android, lo resumió en una frase: “Estamos entrando en nuestra era agéntica de Gemini”.

PUBLICIDAD

Qué es Android 17 y cuáles son sus novedades más relevantes

El cambio más visible de Android 17 llega a los widgets. El sistema permite ahora crear paneles personalizados usando lenguaje natural, gracias a Gemini, que genera widgets que se actualizan solos y se adaptan en tamaño y forma a la pantalla.

Así lucen las novedades presentadas en Android Show I/O Edition. (YouTube Android)

Entre los ejemplos mostrados por Google figuran paneles con recetas actualizadas, datos meteorológicos específicos por ubicación y otras herramientas creadas a medida para cada usuario.

PUBLICIDAD

El relleno automático de formularios también recibe una mejora significativa. Gemini se encargará de completar datos personales, direcciones y otros campos repetitivos, reduciendo el tiempo que los usuarios dedican a esas tareas.

Google Chrome en Android incorporará el modelo Gemini 3.1 para completar tareas dentro del navegador. Las nuevas capacidades incluyen resumen de artículos largos, análisis de páginas para ofrecer respuestas concretas y una función llamada Auto Browse, que permite al navegador completar varios pasos de forma autónoma, como reservar estacionamiento o finalizar pedidos en tiendas online, siempre con una confirmación de seguridad previa.

PUBLICIDAD

Android 17 incorpora un nuevo panel llamado Privacy Dashboard que muestra cómo los asistentes de inteligencia artificial actuaron en el dispositivo. (YouTube Android)

Gboard también se actualiza con Rambler, una función de Gemini Intelligence que convierte el habla en texto pulido sin que el usuario necesite encontrar las palabras exactas. El sistema genera las frases ideales a partir de lo que se dice.

Cómo Android 17 potencia a los creadores de contenido con nuevas herramientas

Patrick Shehane, director de Ingeniería de Google, presentó Screen Reactions, una herramienta que permite grabar simultáneamente lo que ocurre en la pantalla del smartphone y lo que el usuario está viendo, un formato pensado para redes sociales que hasta ahora no existía de forma tan integrada en el sistema.

PUBLICIDAD

A eso se suman cuatro novedades adicionales para creadores:

Smart Enhance: escala fotos y videos de forma automática.

Sound Separation: separa la voz del sonido ambiente y permite borrarla por completo.

Advanced Professional Video: nuevo formato de video más eficiente desarrollado en colaboración con Samsung.

Optimización de Instagram en tablets Android y plantillas para YouTube Shorts en Adobe Premiere.

Google Chrome en Android incorporará el modelo Gemini 3.1 para completar tareas dentro del navegador. REUTERS/Danielle Villasana

Qué medidas de seguridad y bienestar digital trae Android 17

Android 17 incorpora un nuevo panel llamado Privacy Dashboard que muestra cómo los asistentes de inteligencia artificial actuaron en el dispositivo y qué aplicaciones utilizaron durante las últimas 24 horas, con el objetivo de ofrecer la máxima transparencia sobre el uso de datos.

PUBLICIDAD

El sistema de verificación de llamadas también se refuerza con mejoras específicas para bancos y entidades financieras, diseñadas para detectar a estafadores que se hacen pasar por instituciones financieras para solicitar datos personales. Además, Android 17 desactivará por defecto las redes 2G, consideradas vulnerables y capaces de exponer el dispositivo a ataques.

En materia de bienestar digital, Google presentó Pause Point, una pausa de 10 segundos que se activa al intentar abrir aplicaciones que tienden a generar uso excesivo.

PUBLICIDAD

Durante esos segundos, el sistema sugiere ejercicios de respiración o alternativas como escuchar un audiolibro. Para desactivar la función, el usuario deberá reiniciar el teléfono, lo que dificulta su elusión impulsiva.

Google presentó una nueva categoría de dispositivos llamados Googlebook, descritos como una evolución que replantea la informática personal. GOOGLE

Qué son los Googlebook y las gafas inteligentes que Google presentó en el I/O 2026

Más allá del software, Google presentó una nueva categoría de dispositivos llamados Googlebook, descritos como una evolución que replantea la informática personal.

PUBLICIDAD

Incluyen una barra de luz denominada glowbar como elemento de integración con la inteligencia artificial, el sistema Magic Pointer que reinventa el cursor mediante IA para una navegación más fluida, y Quick Access, una función que permite ver los archivos del teléfono en el explorador del portátil sin transferirlos y usar apps del smartphone directamente en el ordenador.

Al cierre del evento, Google mostró un anticipo de sus próximas gafas inteligentes, previstas para finales de 2026, como parte de su visión de un futuro donde la inteligencia artificial forma parte de la experiencia cotidiana.

PUBLICIDAD