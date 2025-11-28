Exingeniero de Elon Musk que desarrolló a Optimus ahora hace robots humanoides para Xiaomi

El nuevo fichaje refleja la estrategia de Xiaomi por competir en el sector de robótica humanoide a nivel global. (Reuters)

Xiaomi ha reforzado su apuesta en la carrera global por el robot humanoide al incorporar a Zach Lu Zeyu, exingeniero senior del equipo Tesla Optimus de Elon Musk, para liderar el desarrollo de manos robóticas en su sede de Pekín.

Este movimiento, reportado por South China Morning Post (SCMP) subraya la ambición de la tecnológica china por consolidarse como referente en inteligencia artificial y robótica, en un contexto de competencia creciente entre China y Estados Unidos.

Lu, quien se unió a Xiaomi el mes pasado, asume la responsabilidad de dirigir la investigación y el desarrollo de manos robóticas con destreza avanzada. Durante sus dos años en Tesla, el ingeniero se especializó en el diseño de sistemas para agarre y manipulación precisos, así como en sensado táctil, áreas consideradas fundamentales para dotar a los robots de capacidades útiles en entornos reales.

La manipulación hábil implica diseñar manos robóticas capaces de replicar la flexibilidad y precisión humanas, lo que permite ejecutar tareas mucho más complejas que el simple acto de sujetar objetos.

El sensado táctil otorga a los robots la capacidad de percibir presión, textura y deslizamiento, información esencial para ajustar la fuerza de agarre y manipular objetos delicados o de formas irregulares sin dañarlos. Estas capacidades, que buscan emular la destreza humana, se han convertido en uno de los focos más competitivos de la investigación robótica a nivel mundial.

La llegada de Lu a Xiaomi forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para fortalecer su equipo de robótica. La empresa ha publicado recientemente numerosas ofertas de empleo para ingenieros y diseñadores en el proyecto de manos robóticas, además de más de 200 vacantes relacionadas con robótica.

Entre los fichajes recientes destaca también el de Luo Fuli, un joven talento chino en inteligencia artificial y exinvestigador de DeepSeek, que se ha sumado al equipo MiMo de Xiaomi.

En paralelo, la firma ha presentado MiMo-Embodied, un modelo fundacional de código abierto que integra tecnologías de conducción autónoma e inteligencia artificial aplicada a robots. Este lanzamiento se suma a los prototipos de robot cuadrúpedo presentados en 2021 y al robot humanoide mostrado en 2022, evidenciando una visión de largo plazo en el sector.

El avance de Xiaomi ocurre en un contexto de intensa rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos por el liderazgo en robótica humanoide. Mientras la industria china destaca por la cantidad de robots entregados y su asequibilidad, las empresas estadounidenses sobresalen en la calidad de sus robots y en capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

Elon Musk, por ejemplo, ha anunciado planes para una fábrica en Fremont capaz de producir un millón de robots al año, con un precio objetivo de unos $ 20.000. En contraste, la empresa china Unitree Robotics ya comercializa humanoides funcionales desde $ 6.000, enfocados en la disponibilidad inmediata para el mercado.

No obstante, el sector en China enfrenta desafíos significativos, como la escasez de talento especializado. Deep Robotics, con sede en Hangzhou, ha señalado que la falta de expertos está dificultando la comercialización de sus desarrollos, una situación que Xiaomi busca revertir mediante la captación de ingenieros internacionales y la ampliación de su equipo.

El compromiso de China con la robótica humanoide se refleja en la magnitud de su ecosistema industrial: según la Federación Internacional de Robótica, el país cuenta con al menos 80 empresas dedicadas a robots humanoides, una cifra que multiplica por cinco la presencia de este tipo de compañías en Estados Unidos.