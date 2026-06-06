Netflix modo Copa Mundial de la FIFA 2026: códigos secretos para ver películas y documentales de fútbol

Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá cerca, miles de usuarios redescubrieron un truco para filtrar todo el contenido de fútbol disponible en Netflix sin navegar categoría por categoría.
El método consiste en ingresar el código 12549 en el navegador, lo que despliega automáticamente todos los títulos futboleros dispersos en el catálogo, sin importar en qué sección estén alojados.
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Los códigos de género existen en la arquitectura interna de la plataforma y cualquier suscriptor puede usarlos desde un navegador web: no funcionan desde las aplicaciones móviles ni desde Smart TVs sin acceso a un browser.
Qué aparece al ingresar el código 12549
El filtro agrupa cuatro tipos de contenido. Las docuseries de clubes y ligas incluyen títulos como LALIGA: Más allá del gol, Manchester City: La conquista del triplete y Sunderland ‘Till I Die, producciones que siguen temporadas completas desde adentro de los clubes.
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Los documentales biográficos cubren figuras históricas y actuales del fútbol latinoamericano y mundial.
El catálogo incluye producciones sobre Diego Maradona y James Rodríguez, además de Ronaldo y Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo, centrado en el arquero argentino campeón en Qatar 2022.
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Series, dramas y videojuegos que también aparecen
El código también devuelve ficción guionizada: Club de Cuervos, la serie mexicana sobre un club ficticio, y Apache: La vida de Carlos Tevez, el drama biográfico sobre el delantero argentino, integran el bloque de series y dramas.
La categoría suma además videojuegos exclusivos accesibles con la misma suscripción: FIFA World Cup: Launch Edition y Football Manager 26 Mobile están disponibles sin costo adicional para suscriptores activos.
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Cómo usar este código
El procedimiento funciona en computadoras y tablets con navegador. El usuario debe iniciar sesión en Netflix, escribir 12549 en la barra de direcciones y presionar Enter.
La página carga de inmediato con todos los títulos disponibles. La disponibilidad varía según el país de la cuenta, ya que el catálogo de Netflix no es uniforme en todas las regiones.
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Cómo es el videojuego de la FIFA en Netflix
FIFA World Cup: Launch Edition llega a Netflix Games el 11 de junio como un videojuego de fútbol incluido en la suscripción, sin costo adicional. Para jugar basta con un televisor y un celular: no se necesitan consolas ni configuraciones complejas.
El título permite hasta cuatro jugadores en la misma pantalla, con controles simples pensados para quienes nunca han usado un mando. Netflix lo describe como “una nueva dirección” para la saga FIFA: partidas rápidas, ritmo alto y foco en la experiencia compartida.
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El lanzamiento coincide con el inicio del torneo. El juego incluye los 48 selecciones participantes, 16 estadios reales y 1.248 jugadores disponibles dentro de la Copa del Mundo.
Para jugarlo, hay que seguir estos pasos:
- Abre Netflix en el televisor.
- Entra a la pestaña Games y busca FIFA World Cup: Launch Edition.
- Inicia el juego en la TV.
- Escanea con tu celular el código QR que aparece en pantalla.
- Controla con gestos: podrás deslizar para rematar y pasar en pocos segundos, según explicó Netflix.
Qué otros códigos de Netflix existen
Géneros principales
- Acción y aventura: 1365
- Comedia: 6548
- Documentales: 6839
- Terror: 8711
- Thriller: 8933
- Romance: 8883
- Ciencia ficción y fantasía: 1492
- Anime: 7424
- Clásicos: 31574
- Cine independiente: 7077
- Deportes: 4370
- Fútbol: 12549
Deportes y fútbol
- Documentales de deportes: 180
- Comedias deportivas: 5286
- Fútbol: 12549
Documentales
- Documentales biográficos: 3652
- Documentales de crimen: 9875
- Documentales históricos: 5349
- Documentales sociales y culturales: 3675
- Documentales de música: 90361
Terror y thriller
- Terror clásico: 45028
- Terror sobrenatural: 42023
- Películas de guerra: 3373
- Thrillers de espionaje: 10702
Comedia y romance
- Comedias románticas: 5475
- Comedias oscuras: 869
- Comedias de stand-up: 11559
- Dramas lacrimógenos: 6384
Familia y animación
- Películas para toda la familia: 783
- Anime: 7424
- Caricaturas TV: 11177
- Películas para niños de 8 a 10 años: 561
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