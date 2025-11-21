Xiaomi adelanta el despliegue de HyperOS 3 Global: estos modelos ya lo reciben y estos serán los próximos

Xiaomi ha iniciado una nueva fase en la distribución internacional de HyperOS 3, una versión del sistema que representa uno de los cambios más ambiciosos de la compañía en los últimos años. Con el despliegue avanzado y múltiples modelos ya actualizados, la empresa confirmó que otros equipos de las líneas Xiaomi, POCO y Redmi comenzarán a recibir la actualización en las próximas semanas.
La firma sostiene que esta versión no solo renueva la interfaz, sino que introduce mejoras profundas en rendimiento, inteligencia artificial y conectividad entre dispositivos de su ecosistema.
HyperOS 3 se presenta como una actualización estructural más que estética. Según la compañía, el sistema incorpora optimizaciones internas que permiten reducir tiempos de carga, mejorar la estabilidad y gestionar tareas complejas con mayor eficiencia. Estas mejoras se han diseñado para que los equipos recientes —incluidos modelos de gama media— puedan acceder a funciones avanzadas sin incrementar el consumo energético.
Una de las novedades centrales está en la integración de inteligencia artificial en herramientas del uso diario. Entre ellas destaca la traducción simultánea durante llamadas, un sistema de reducción de ruido acompañado de resúmenes automáticos en la app de grabadora, y mejoras en la categorización de contenido mediante aprendizaje automático. El objetivo, según Xiaomi, es que el usuario pueda automatizar tareas habituales y reducir el tiempo dedicado a procesos manuales.
En el apartado visual, HyperOS 3 introduce la interfaz conocida como “Hyper Island”, una propuesta que reorganiza menús, transiciones y paneles para agilizar la navegación. Además, los nuevos fondos dinámicos generados con IA convierten imágenes estáticas en animaciones, reforzando el enfoque de personalización que la marca busca expandir. También se han optimizado las funciones de conectividad entre dispositivos del ecosistema, desde teléfonos y tablets hasta accesorios inteligentes.
El despliegue actual incluye modelos de varias gamas y regiones, lo que marca la intención de Xiaomi de no limitar las novedades a los equipos más costosos. La compañía confirmó que tanto smartphones premium como modelos POCO y Redmi de amplia adopción ya comenzaron a actualizarse, mientras que una segunda oleada llegará entre finales de noviembre y las primeras semanas de diciembre.
A continuación, la lista de dispositivos que ya cuentan con HyperOS 3 y aquellos que están próximos a recibirlo:
Dispositivos que ya se actualizaron a HyperOS 3
Serie Xiaomi 15
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
Serie Xiaomi 14
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
Plegables
- Xiaomi MIX Flip
Tablets
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro
- Xiaomi Pad Mini
Familia POCO F7
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
POCO X/M
- POCO X7 Pro
- POCO M6
- POCO M6 Plus 5G
- POCO C75
Redmi
- Redmi Note 14 (Pro, Pro+, 4G)
- Redmi 13
- Redmi 13 5G
- Redmi 13X
- Redmi 14C
- Redmi A3 Pro
Dispositivos que están por recibir HyperOS 3
POCO
- POCO F6 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO M7 4G
Redmi
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R
- Redmi 15 4G
Otros
- Variantes adicionales de la serie Redmi Note 14
- Modelos regionales aún pendientes de la familia principal
Xiaomi continuará actualizando más equipos durante los próximos meses, con un calendario que se ajustará por regiones. La compañía anticipó que nuevas funciones basadas en IA seguirán llegando de forma escalonada mediante parches posteriores, manteniendo a HyperOS 3 como una plataforma en evolución constante.