Xiaomi adelanta el despliegue de HyperOS 3 Global: estos modelos ya lo reciben y estos serán los próximos

Xiaomi ha iniciado una nueva fase en la distribución internacional de HyperOS 3, una versión del sistema que representa uno de los cambios más ambiciosos de la compañía en los últimos años. Con el despliegue avanzado y múltiples modelos ya actualizados, la empresa confirmó que otros equipos de las líneas Xiaomi, POCO y Redmi comenzarán a recibir la actualización en las próximas semanas.

La firma sostiene que esta versión no solo renueva la interfaz, sino que introduce mejoras profundas en rendimiento, inteligencia artificial y conectividad entre dispositivos de su ecosistema.

HyperOS 3 se presenta como una actualización estructural más que estética. Según la compañía, el sistema incorpora optimizaciones internas que permiten reducir tiempos de carga, mejorar la estabilidad y gestionar tareas complejas con mayor eficiencia. Estas mejoras se han diseñado para que los equipos recientes —incluidos modelos de gama media— puedan acceder a funciones avanzadas sin incrementar el consumo energético.

Una de las novedades centrales está en la integración de inteligencia artificial en herramientas del uso diario. Entre ellas destaca la traducción simultánea durante llamadas, un sistema de reducción de ruido acompañado de resúmenes automáticos en la app de grabadora, y mejoras en la categorización de contenido mediante aprendizaje automático. El objetivo, según Xiaomi, es que el usuario pueda automatizar tareas habituales y reducir el tiempo dedicado a procesos manuales.

En el apartado visual, HyperOS 3 introduce la interfaz conocida como “Hyper Island”, una propuesta que reorganiza menús, transiciones y paneles para agilizar la navegación. Además, los nuevos fondos dinámicos generados con IA convierten imágenes estáticas en animaciones, reforzando el enfoque de personalización que la marca busca expandir. También se han optimizado las funciones de conectividad entre dispositivos del ecosistema, desde teléfonos y tablets hasta accesorios inteligentes.

El despliegue actual incluye modelos de varias gamas y regiones, lo que marca la intención de Xiaomi de no limitar las novedades a los equipos más costosos. La compañía confirmó que tanto smartphones premium como modelos POCO y Redmi de amplia adopción ya comenzaron a actualizarse, mientras que una segunda oleada llegará entre finales de noviembre y las primeras semanas de diciembre.

A continuación, la lista de dispositivos que ya cuentan con HyperOS 3 y aquellos que están próximos a recibirlo:

Dispositivos que ya se actualizaron a HyperOS 3

Serie Xiaomi 15

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Serie Xiaomi 14

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Plegables

Xiaomi MIX Flip

Tablets

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro

Xiaomi Pad Mini

Familia POCO F7

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO X/M

POCO X7 Pro

POCO M6

POCO M6 Plus 5G

POCO C75

Redmi

Redmi Note 14 (Pro, Pro+, 4G)

Redmi 13

Redmi 13 5G

Redmi 13X

Redmi 14C

Redmi A3 Pro

Dispositivos que están por recibir HyperOS 3

POCO

POCO F6 Pro

POCO X6 Pro

POCO M6 Pro

POCO M7 4G

Redmi

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13R

Redmi 15 4G

Otros

Variantes adicionales de la serie Redmi Note 14

Modelos regionales aún pendientes de la familia principal

Xiaomi continuará actualizando más equipos durante los próximos meses, con un calendario que se ajustará por regiones. La compañía anticipó que nuevas funciones basadas en IA seguirán llegando de forma escalonada mediante parches posteriores, manteniendo a HyperOS 3 como una plataforma en evolución constante.