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Epic Games: consigue estos 38 juegos con hasta el 85% de descuento por tiempo limitado

Entre los videojuegos incluidos figuran Myth Finders Collector’s Edition, DreamWorks Pinball y Disney Dreamlight Valley

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Epic Games actualiza cada semana una selección de juegos y contenidos con descuento en su tienda digital. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games actualiza cada semana una selección de juegos y contenidos con descuento en su tienda digital. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games lanzó por tiempo limitado una promoción con 38 juegos con descuentos de hasta el 85%.

Entre los títulos incluidos figuran Myth Finders Collector’s Edition, DreamWorks Pinball y Disney Dreamlight Valley. Según el juego, la oferta vence el9 de junio de 2026o el11 de junio de 2026.

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Epic Games
Las rebajas suelen incluir desde títulos independientes hasta ediciones especiales y complementos, con porcentajes que varían según cada producto. (Epic Games)

Cuáles son los juegos en descuento de Epic Games

Los juegos en descuento de Epic Games son:

  1. Wanderlust: Travel Stories — 90%
  2. Townopolis — 80%
  3. sqwrk — 70%
  4. 1001 Jigsaw. World Tour: Australian Puzzles — 60%
  5. 1001 Jigsaw. World Tour: Great America — 60%
  6. Thanksgiving Day Mosaic — 60%
  7. The Empress of Mahjong — 60%
  8. Labyrinth Destroyer 1 — 60%
  9. Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest — 75%
  10. Roads of Time 2: Odyssey Collector’s Edition — 50%
  11. Royal Roads 2: The Magic Box — 50%
  12. Gray Dawn — 85%
  13. Hero of the Kingdom III — 80%
  14. Wizard Island — 20%
  15. Aquatico — 80%
  16. Gnomes Garden. Return Of The Queen — 40%
  17. Banda sonora de Raji: An Ancient Epic — 75%
  18. Patron — 80%
  19. Paquete de Raji: An Ancient Epic + Banda sonora original — 75%
  20. Havendock — 66%
  21. AutoCraft — 20%
  22. Williams Pinball: Universal Monsters Pack — 33%
  23. Raji: An Ancient Epic — 75%
  24. Myth Finders Collector’s Edition — 30%
  25. Backpack Hero — 50%
  26. The Hive — 50%
  27. Elven Rivers. The Forgotten Lands Collector’s Edition — 40%
  28. Werewolf: The Apocalypse - Purgatory — 50%
  29. DreamWorks Pinball — 40%
  30. Frenzy Islands Collector’s Edition — 30%
  31. Argonauts Agency 9: God of Storms Collector’s Edition — 30%
  32. Elven Rivers 2 New Horizons — 30%
  33. New Lands 2. Collector’s Edition — 30%
  34. Disney Dreamlight Valley—Wishblossom Ranch Edition — 25%
  35. Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale - Edición… — 30%
  36. Disney Dreamlight Valley — 30%
  37. Promise Mascot Agency: Promises Kept Edition — 35%
  38. Promise Mascot Agency — 35%

Cómo acceder a estos juegos en descuento de Epic Games

Epic Games
Para aprovecharlas conviene revisar la fecha de finalización, porque no todas las ofertas vencen el mismo día. (Epic Games)

Para acceder a los juegos con descuento de Epic Games, entra a la Epic Games Store desde tu navegador o abre la aplicación oficial en tu computadora. Inicia sesión con tu cuenta o crea una si aún no tienes.

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Después, ve a la sección de ofertas o busca cada título por su nombre y revisa el porcentaje de descuento y la fecha de vencimiento, ya que no todas las promociones terminan el mismo día.

Cuando elijas un juego, haz clic en ‘Comprar’ y completa el pago con el método disponible. Tras la compra, el juego quedará en tu biblioteca para descargar e instalar cuando quieras.

Epic Games
Los descuentos se aplican directamente en la Epic Games Store, tanto en la web como en la aplicación. (Epic Games)

Juegos gratis en Epic Games Store

Por otro lado, Epic Games Store cuenta con una serie de juegos gratis como:

  • Ruins of Tearlyn DEMO
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • Dead Rails
  • Neon Express
  • Pixel Gun 3D
  • Idle Guy
  • Tractor Racers
  • Super Meat Boy 3D Demo
  • Perceptum Demo
  • Trenches
  • Retired Steel
  • LetMeSee_Demo
  • ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
  • Tractor Racers Demo
  • GRIMPS demo
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shattered Chess Demo
  • STALCRAFT: X
  • Go Ape Ship!
  • Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
  • Free PT Pack (Emotes & Gestures)
  • Windrose Demo
  • Boing! Demo
  • Defend The King
  • Crimson Oath Demo
  • Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!
  • Mad King Redemption Demo
  • Letherfall
Epic Games cuenta con juegos tanto para PC como para celular. (Epic Games)
Epic Games cuenta con juegos tanto para PC como para celular. (Epic Games)
  • TRIB3: Beta
  • Karthikeya: Wake Up To Reality
  • Mega Carrier Simulator Demo
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack
  • GetHigh.EXE Demo
  • Incorporeal
  • The Silence After
  • Help Is On The Way
  • Ys X: Proud Nordics - Freebie Set
  • Vanished Puzzle Quest
  • ARIE: Moonprayer Demo
  • Backrooms: Lost Signal Demo
  • SKYBLITZ Demo
  • Astro Burn Demo
  • Netherak Demons
  • Three Kingdoms Defense
  • Sunderfolk
  • Reconstruction of the church in Olszowka
  • PMR: Ford Falcon V8 2013
  • Don’t Mess With Erkuí (Demo Version)

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