Epic Games: consigue estos 38 juegos con hasta el 85% de descuento por tiempo limitado

Entre los títulos incluidos figuran Myth Finders Collector’s Edition, DreamWorks Pinball y Disney Dreamlight Valley. Según el juego, la oferta vence el9 de junio de 2026o el11 de junio de 2026.
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Cuáles son los juegos en descuento de Epic Games
Los juegos en descuento de Epic Games son:
- Wanderlust: Travel Stories — 90%
- Townopolis — 80%
- sqwrk — 70%
- 1001 Jigsaw. World Tour: Australian Puzzles — 60%
- 1001 Jigsaw. World Tour: Great America — 60%
- Thanksgiving Day Mosaic — 60%
- The Empress of Mahjong — 60%
- Labyrinth Destroyer 1 — 60%
- Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest — 75%
- Roads of Time 2: Odyssey Collector’s Edition — 50%
- Royal Roads 2: The Magic Box — 50%
- Gray Dawn — 85%
- Hero of the Kingdom III — 80%
- Wizard Island — 20%
- Aquatico — 80%
- Gnomes Garden. Return Of The Queen — 40%
- Banda sonora de Raji: An Ancient Epic — 75%
- Patron — 80%
- Paquete de Raji: An Ancient Epic + Banda sonora original — 75%
- Havendock — 66%
- AutoCraft — 20%
- Williams Pinball: Universal Monsters Pack — 33%
- Raji: An Ancient Epic — 75%
- Myth Finders Collector’s Edition — 30%
- Backpack Hero — 50%
- The Hive — 50%
- Elven Rivers. The Forgotten Lands Collector’s Edition — 40%
- Werewolf: The Apocalypse - Purgatory — 50%
- DreamWorks Pinball — 40%
- Frenzy Islands Collector’s Edition — 30%
- Argonauts Agency 9: God of Storms Collector’s Edition — 30%
- Elven Rivers 2 New Horizons — 30%
- New Lands 2. Collector’s Edition — 30%
- Disney Dreamlight Valley—Wishblossom Ranch Edition — 25%
- Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale - Edición… — 30%
- Disney Dreamlight Valley — 30%
- Promise Mascot Agency: Promises Kept Edition — 35%
- Promise Mascot Agency — 35%
Cómo acceder a estos juegos en descuento de Epic Games
Para acceder a los juegos con descuento de Epic Games, entra a la Epic Games Store desde tu navegador o abre la aplicación oficial en tu computadora. Inicia sesión con tu cuenta o crea una si aún no tienes.
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Después, ve a la sección de ofertas o busca cada título por su nombre y revisa el porcentaje de descuento y la fecha de vencimiento, ya que no todas las promociones terminan el mismo día.
Cuando elijas un juego, haz clic en ‘Comprar’ y completa el pago con el método disponible. Tras la compra, el juego quedará en tu biblioteca para descargar e instalar cuando quieras.
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Juegos gratis en Epic Games Store
Por otro lado, Epic Games Store cuenta con una serie de juegos gratis como:
- Ruins of Tearlyn DEMO
- Shroom Bound
- Spray N’ Pray
- Dead Rails
- Neon Express
- Pixel Gun 3D
- Idle Guy
- Tractor Racers
- Super Meat Boy 3D Demo
- Perceptum Demo
- Trenches
- Retired Steel
- LetMeSee_Demo
- ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
- Tractor Racers Demo
- GRIMPS demo
- Starmasons
- Game of Thrones Winter is Coming
- Seven Knights Re:BIRTH
- Shattered Chess Demo
- STALCRAFT: X
- Go Ape Ship!
- Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
- Free PT Pack (Emotes & Gestures)
- Windrose Demo
- Boing! Demo
- Defend The King
- Crimson Oath Demo
- Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!
- Mad King Redemption Demo
- Letherfall
- TRIB3: Beta
- Karthikeya: Wake Up To Reality
- Mega Carrier Simulator Demo
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack
- GetHigh.EXE Demo
- Incorporeal
- The Silence After
- Help Is On The Way
- Ys X: Proud Nordics - Freebie Set
- Vanished Puzzle Quest
- ARIE: Moonprayer Demo
- Backrooms: Lost Signal Demo
- SKYBLITZ Demo
- Astro Burn Demo
- Netherak Demons
- Three Kingdoms Defense
- Sunderfolk
- Reconstruction of the church in Olszowka
- PMR: Ford Falcon V8 2013
- Don’t Mess With Erkuí (Demo Version)
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