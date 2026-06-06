República Dominicana

Caso Gioser Feliz: Fiscalía dominicana exige penas máximas para los asaltantes que mataron a un niño de nueve años

Con la solicitud de penas de hasta 40 años de prisión contra los seis implicados, la justicia dominicana cerró este 5 de junio el juicio de fondo por el asesinato del niño de 9 años Gioser Luis Feliz

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela: Balanza dorada, un plato roto en el suelo, el otro con una zapatilla infantil azul y una mancha roja. Fondo difuminado.
Ilustración conceptual en acuarela de una balanza de la justicia rota con un plato caído y una pequeña zapatilla infantil azul, ligeramente ensangrentada, en el otro plato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La justicia dominicana se encuentra en la antesala de un fallo definitivo por uno de los crímenes que más hondo ha calado en la sensibilidad colectiva en los últimos años. El Ministerio Público solicitó el día de ayer 5 de junio formalmente una condena de 40 años de prisión para el autor material del disparo que segó la vida del niño Gioser Luis Feliz, de tan solo 9 años, y 30 años de cárcel para los demás coimputados.

La petición, realizada formalmente ante el Primer Tribunal Colegiado de Santiago, marca el cierre de un debate procesal extenuante y traslada la responsabilidad final a los jueces, quienes han fijado la lectura de la sentencia para el próximo 30 de junio.

PUBLICIDAD

Para entender el peso de los años de cárcel solicitados, es preciso regresar a la fatídica tarde del 19 de abril de 2023. Gioser Luis Feliz, un niño alegre de nacionalidad estadounidense que residía junto a su familia en el condado de El Bronx, Nueva York, acababa de aterrizar en el Aeropuerto Internacional del Cibao. Lo acompañaban su padre y la pareja de este, en lo que se perfilaba como unas vacaciones familiares en la tierra de sus ancestros.

El vehículo en el que se trasladaban avanzaba por la Circunvalación Norte de Santiago de los Caballeros cuando la normalidad del viaje se rompió de forma violenta. Un grupo de asaltantes interceptó el automóvil con la clara intención de perpetrar un robo. En medio de la confusión y el pánico del asalto, un arma de fuego fue accionada.

PUBLICIDAD

El pequeño, fue asesinado en un asalto al salir del aeropuerto en República Dominicana. Su caso consternó o a la comunidad internacional (Cortesía Univisión).
El pequeño, fue asesinado en un asalto al salir del aeropuerto en República Dominicana. Su caso consternó o a la comunidad internacional (Cortesía Univisión).

El proyectil atravesó el cristal e impactó directamente en el cuerpo del pequeño Gioser, transformando el anhelo del reencuentro familiar en una pesadilla de sangre, gritos y sirenas de ambulancia. El menor no sobrevivió al impacto, y su cuerpo tuvo que ser repatriado para recibir sepultura en el mismo suelo neoyorquino donde crecía.

La traición detrás del crimen: El factor Tomás Peña

Detrás de la logística del asalto se escondía un elemento que dotó al caso de una carga dramática y de un repudio social aún mayor: la traición. Con el avance de las investigaciones, las autoridades descubrieron que el cerebro detrás del atraco no era un extraño, sino Tomás Peña, señalado como el mejor amigo del padre de la víctima.

Peña, valiéndose de la confianza y el conocimiento íntimo de los movimientos de la familia, planificó minuciosamente el asalto para despojarlos de las pertenencias y el dinero con el que viajaban desde Nueva York. Según los informes del caso, el autor intelectual organizó la emboscada bajo la premisa de ejecutar un robo lucrativo, asegurando posteriormente que desconocía que el hijo de su amigo se encontraba dentro del vehículo al momento de interceptarlos.

Unas vacaciones familiares en República Dominicana se convirtieron en una pesadilla cuando el niño de 9 años de Nueva York, fue asesinado durante un intento de asalto.

Sin embargo, para la sociedad y los acusadores, la ignorancia del detalle no exime la monstruosidad de un plan que culminó en un infanticidio. El proceso judicial seguido contra los seis hombres presuntamente implicados ha culminado su etapa culminante tras agostarse la fase de juicio de fondo.

Durante las audiencias, el tribunal escuchó testimonios desgarradores, evaluó peritajes balísticos y examinó las pruebas documentales presentadas por la fiscalía. Por lo que, el Ministerio Público solicita las siguientes penas:

  • 40 años de prisión: Para Luis Ángel Vargas Brito, identificado de forma contundente como el presunto responsable de realizar el disparo mortal.
  • 30 años de prisión: Para Tomás Peña (el amigo y planificador), Darlyn Javier Mercado, José Manuel Almonte, César Junior Ulloa y Elián Martínez, en calidad de coautores y cómplices del sangriento asalto.

El próximo 30 de junio, cuando los jueces den a conocer la sentencia, la República Dominicana y la comunidad dominicana en Nueva York sabrán si el peso de la ley caerá con la severidad que el Ministerio Público ha demandado para vengar, en los tribunales, la memoria del pequeño Gioser.

Temas Relacionados

República DominicanaMinisterio PúblicoAsesinatoJuicioGioser Luis Feliz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¡De primera finalista a Reina! Mariale Acosta conquista Costa Rica tras dos años de lucha por la corona

En una noche engalanada por soberanas internacionales, Mariale Acosta se consagró como Miss Universe Costa Rica 2026. La representante de Heredia de 24 años, quien destaca como modelo, presentadora e intérprete del orgullo afrocostarricense, superó a otras 13 candidatas en una reñida final

¡De primera finalista a Reina! Mariale Acosta conquista Costa Rica tras dos años de lucha por la corona

Imponen 80 años de cárcel en Panamá al autor de un ataque que dejó dos fallecidos

El ataque ocurrió en marzo de 2023 en Monte Oscuro, San Miguelito, donde dos personas murieron y una tercera sobrevivió a las detonaciones.

Imponen 80 años de cárcel en Panamá al autor de un ataque que dejó dos fallecidos

Localizan 72 kilos de cocaína ocultos en un camión abandonado en Guatemala

Una diligencia en un cañaveral de la finca Flamenco, en la zona 4, permitió localizar los paquetes rectangulares tras una denuncia anónima, según informó la Policía Nacional Civil en sus redes oficiales.

Localizan 72 kilos de cocaína ocultos en un camión abandonado en Guatemala

El Salvador y Perú intensifican el diálogo para atraer inversiones en turismo, comercio e industria

La Vicepresidencia de la República de El Salvador informó que ambos países reforzaron su agenda bilateral con énfasis en turismo, industria y servicios, en un entorno que el gobierno atribuye a mejores condiciones de seguridad.

El Salvador y Perú intensifican el diálogo para atraer inversiones en turismo, comercio e industria

El Fondo Monetario Internacional recorta al 3.75% su previsión de crecimiento para Guatemala en 2026

El organismo revisó a la baja su estimación desde el 4.1% previsto por el Banco de Guatemala y atribuyó el menor avance al encarecimiento del petróleo por la guerra en Oriente Medio

El Fondo Monetario Internacional recorta al 3.75% su previsión de crecimiento para Guatemala en 2026

TECNO

WhatsApp: cómo puedo enviar una ubicación falsa o cercana

WhatsApp: cómo puedo enviar una ubicación falsa o cercana

Fecha de lanzamiento y primer tráiler de Final Fantasy VII Revelation tras ser anunciado en el Summer Game Fest

Google se une a SpaceX, el emporio de Elon Musk con un multimillonario acuerdo que incluye a Nvidia

Epic Games: consigue estos 38 juegos con hasta el 85% de descuento por tiempo limitado

Assassin’s Creed Syndicate con 75% de descuento en Ubisoft por tiempo limitado: cómo conseguirlo

ENTRETENIMIENTO

Jaden Smith debutó como director creativo de Christian Louboutin y habló sobre la presión de llevar un apellido famoso

Jaden Smith debutó como director creativo de Christian Louboutin y habló sobre la presión de llevar un apellido famoso

Dua Lipa habría pagado más de 6000 dólares a vecinos de Palermo por las molestias causadas por su boda

Russell Crowe vuelve a la gran pantalla enfrentando al Imperio Romano como un druida celta

Kim Kardashian debuta en el paddock de la Fórmula 1 para apoyar a su novio Lewis Hamilton

“Después del primer episodio, lloré”, dijo Sharon Stone al explicar su vínculo con “Euphoria”

MUNDO

China aumena la presión sobre Taiwán: el régimen anunció una operación marítima al este de la isla

China aumena la presión sobre Taiwán: el régimen anunció una operación marítima al este de la isla

Pete Hegseth instó a Europa a actuar frente a la “invasión” de inmigrantes portadores de “ideologías peligrosas”

La Policía de Armenia destapó un caso de compra de votos vinculado al partido opositor, cercano a Rusia

Murió Bernadette Chirac, ex primera dama de Francia

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania con más de 200 drones: al menos 12 muertos en Donetsk y Kherson