“Iremos al Mundial para aplastar a todos”: la frase de la figura de la selección de Francia que generó una interna dentro del vestuario

Rayan Cherki, figura del Manchester City, es una de las principales cartas en ofensiva de la selección de Francia (Credit: Tommy Gilligan-Imagn Images

Una declaración de Rayan Cherki sobre la ambición de la selección de Francia provocó un debate interno en el equipo nacional tras el partido frente a Costa de Marfil. El futbolista de 22 años pronunció una frase que se volvió viral: “No iremos al Mundial para ser favoritos, iremos para aplastar a todos”. Este comentario, según L’Équipe, generó repercusiones inmediatas tanto en el entorno de los jugadores como en el cuerpo técnico.

La noche del jueves, en el estadio de la Beaujoire, la selección de Francia cayó por 2-1 ante Costa de Marfil, en un partido amistoso que presentó varias novedades tácticas y permitió la aparición destacada de Rayan Cherki. El atacante, actualmente en el Manchester City, marcó un gol de gran factura y recibió una ovación del público local. Durante la entrevista posterior, transmitida por TF1, el futbolista se mostró relajado y espontáneo, analizó el rendimiento colectivo de los primeros 45 minutos y subrayó la cohesión existente en el grupo.

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En ese contexto, Cherki sorprendió con una afirmación que no fue cuestionada en el momento por los entrevistadores, pero que más tarde se viralizó. De acuerdo con L’Équipe, la frase se expandió con rapidez tanto entre la afición como en el entorno de la selección, alcanzando a los integrantes del plantel y al cuerpo técnico encabezado por Didier Deschamps.

El medio francés detalló que los compañeros de Cherki recibieron el comentario con naturalidad, acostumbrados al estilo directo y la confianza del joven delantero. El impacto mayor se produjo en el cuerpo técnico, ya que Deschamps ha insistido, desde la última gira por Estados Unidos, en mantener la mesura y evitar el exceso de confianza. En marzo, tras las victorias ante Brasil y Colombia, el entrenador había llamado públicamente a la autocrítica y la cautela, buscando proteger al grupo de la presión externa.

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Didier Deschamps mantuvo una charla de 10 minutos con Cherki tras sus polémicas declaraciones (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Según este rotativo, el seleccionador francés felicitó a Cherki por su actuación, pero aprovechó la ocasión para explicarle la importancia de medir el alcance de sus declaraciones públicas. Deschamps remarcó que frases como la del jueves pueden ser interpretadas de múltiples maneras tanto por el público como por los rivales, y recomendó prudencia en futuras intervenciones mediáticas.

En el entorno de la selección, una fuente consultada por L’Équipe matizó el episodio: “No existe absolutamente ningún problema entre Rayan y Didier Deschamps. Se trató de una entrevista de diez minutos en la que Rayan se expresó con libertad. Con esa frase, intentó, con las palabras de su generación, reafirmar la ambición del equipo de Francia”, detallaron. El mismo entorno atribuyó el episodio a una cuestión de forma, no de fondo, y destacó la buena voluntad en el intercambio posterior.

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Desde el círculo cercano al jugador, se descartó cualquier tipo de confrontación o diálogo privado específico entre Cherki y Deschamps sobre el tema. El propio medio francés aclaró que, tras revisar la totalidad de la secuencia mediática, la incomprensión inicial quedó disipada y el incidente no tendrá consecuencias deportivas para el futbolista. “Esto es parte del aprendizaje para un internacional joven que todavía suma menos de diez partidos con la selección”, señaló una fuente interna.

Por su parte, Deschamps valoró positivamente la actuación de Cherki ante Costa de Marfil y anticipó la reaparición de otros jugadores en el próximo compromiso ante Irlanda del Norte, previsto en Lille.

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El debut internacional de Rayan Cherki se produjo frente a España el 5 de junio de 2025, encuentro en el que marcó un gol y dio una asistencia, lo que reflejó su potencial como revulsivo. Desde entonces, y especialmente tras sus últimas declaraciones, el jugador es consciente de que sus intervenciones públicas serán objeto de mayor atención.

Vale destacar que Les Blues son candidatos en esta Copa del Mundo tras ser campeones en Rusia 2018 y lograr el segundo lugar en Qatar 2022. Los dirigidos por Didier Deschamps harán su estreno en el Grupo I el 16 de junio, cuando enfrenten a Senegal en Nueva Jersey. Luego, el 22 de junio, chocarán contra Irak en Filadelfia. Para cerrar, el 26 de noviembre se medirán con Noruega en Boston.

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